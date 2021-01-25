https://ria.ru/20210125/vaktsinatsiya-1594474848.html

ЕС не будет менять планы по вакцинации от из-за проблем с поставками

ЕС не будет менять планы по вакцинации от из-за проблем с поставками

ЕС не собирается менять свои планы по вакцинации от COVID, которые, в частности, предполагают вакцинировать 70% населения к лету, из-за задержек в поставках... РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T14:19

2021-01-25T14:19

2021-01-25T15:11

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БРЮССЕЛЬ, 25 янв – РИА Новости. ЕС не собирается менять свои планы по вакцинации от COVID, которые, в частности, предполагают вакцинировать 70% населения к лету, из-за задержек в поставках вакцин, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.По словам представителя ЕК, цели ЕС "очень амбициозны, но их достижение необходимо для преодоления кризиса". "Наша работа заключается в том, чтобы преодолевать возникающие сложности", - подчеркнул Мамер.Ранее сообщалось о задержках поставок вакцин от коронавируса компании AstraZeneca в страны ЕС. Как объяснила компания, причина связана со снижением количества произведенной вакцины на производственном объекте в рамках "европейской цепочки поставок". Еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес подтвердила, что представители AstraZeneca проинформировали ЕС, что компания поставит меньшее количество доз вакцин в сравнении с прогнозом на первый квартал этого года.Европейская комиссия настаивает на принятии мер для повышения уровня предсказуемости и стабильности поставок вакцин AstraZeneca и ускоренного распределения доз.В настоящее время на рынке Евросоюза авторизованы вакцины компаний Pfizer/BioNTech (закупка до 600 миллионов доз) и Moderna (160 миллионов доз). Компания AstraZeneca (до 400 миллионов доз) подала заявку на одобрение, она будет рассмотрена в конце января.Кроме того, ЕК заключила контракты на поставки в ЕС вакцин с компаниями Johnson&Johnson, Sanofi-GSK, CureVac. До настоящего момента эти разработчики еще не подали заявки для авторизации своих препаратов на рынке ЕС.Всего страны ЕС благодаря контрактам Еврокомиссии смогут получить доступ к более чем 2,3 миллиарда доз антикоронавирусных вакцин. В ЕС ожидают, что к концу лета в Европе уже будут привиты порядка 70% жителей.Ранее сообщалось, что американская компания Pfizer сокращает поставки вакцины от своего немецкого партнера BioNTech на три-четыре недели из-за строительных работ на заводе в Бельгии, благодаря которым предполагается увеличить объемы производства в долгосрочной перспективе.Также сообщалось, к примеру, что Польша может предпринять правовые меры в отношении Pfizer за невыполнение обязательств по поставкам. Во Франции не исключили введение штрафов или санкций в случае задержки поставок доз вакцин компаний Pfizer и BioNTech. Власти ряда областей Италии сообщили, что прекращают первичную вакцинацию населения от коронавирусной инфекции из-за сокращения поставок вакцины со стороны Pfizer.Представитель пресс-службы ЕК на брифинге также заявил, что Еврокомиссия запросила у AstraZeneca разъяснения после сообщения о сокращении поставок вакцины против COVID-19 в страны Евросоюза, отметив, что важно осуществлять поставки согласно оговорённому графику.По его словам, еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес написала письмо компании, прося "разъяснений".Он также отметил, что в нынешней ситуации важно проводить поставки вакцины в соответствии с установленным в контракте между компанией и Еврокомиссией графиком.Фармацевтическая компания AstraZeneca задержит поставки вакцины от коронавируса в страны Евросоюза, сообщил ранее таблоид Bild со ссылкой на источники в компании. По словам источников, AstraZeneca проинформировала Еврокомиссию, что первое время после одобрения ее вакцины для использования европейским лекарственным регулятором компания сможет поставить меньшее количество доз вакцин, чем предполагалось ранее.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210122/bigfarma-1594050097.html

https://ria.ru/20210111/gitler-1592484542.html

https://ria.ru/20210115/vaktsinatsiya-1593243478.html

https://ria.ru/20201222/vaktsiny-1590268778.html

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коронавирус covid-19, еврокомиссия, евросоюз, в мире