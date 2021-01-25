https://ria.ru/20210125/vaktsinatsiya-1594463759.html

В Пермском крае рассказали о ходе вакцинации от COVID-19

В Пермском крае рассказали о ходе вакцинации от COVID-19

Первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции привиты более шести тысяч жителей Пермского края, полностью закончили вакцинацию 1654 человека, сообщает... РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T13:26

2021-01-25T13:26

2021-01-25T13:26

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

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ПЕРМЬ, 25 янв - РИА Новости. Первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции привиты более шести тысяч жителей Пермского края, полностью закончили вакцинацию 1654 человека, сообщает пресс-служба губернатора и краевой администрации."На 25 января первым компонентом привит 6081 житель, вторым – 1654. Израсходовано более 70% вакцин "Спутник V" (Гам-Ковид-Вак) из 8542 доз, доставленных в Прикамье. Запись для вакцинации есть в поликлиниках в ряде территории региона", — говорится в сообщении.Уточняется, что в пермских больницах сейчас прививают только тех пациентов, кто уже прошел вакцинацию первым компонентом.По данным властей, самой многочисленной категорией вакцинированных являются работники медицинских организаций: первым компонентом привито около 2,5 тысячи медиков, еще 1,4 тысячи – вторым. Кроме того, прививки поставили 1,3 тысячи жителей в возрасте старше 65 лет и старше.Ранее краевая администрация информировала, что в регион в ближайшие недели доставят еще 100 тысяч доз вакцины.За время эпидемии в Пермском крае зарегистрировано 38 069 случаев заражения COVID-19, в том числе 297 за последние сутки, в больнице лечение проходят около 1,6 тысячи человек, из них 74 подключены к ИВЛ, выздоровели более 31 тысячи пациентов, 2410 скончались, на карантине остаются более 4,4 тысячи человек.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

пермский край

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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