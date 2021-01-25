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В Пермском крае рассказали о ходе вакцинации от COVID-19
В Пермском крае рассказали о ходе вакцинации от COVID-19
Первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции привиты более шести тысяч жителей Пермского края, полностью закончили вакцинацию 1654 человека, сообщает... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T13:26
2021-01-25T13:26
2021-01-25T13:26
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вакцинация россиян от covid-19
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ПЕРМЬ, 25 янв - РИА Новости. Первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции привиты более шести тысяч жителей Пермского края, полностью закончили вакцинацию 1654 человека, сообщает пресс-служба губернатора и краевой администрации."На 25 января первым компонентом привит 6081 житель, вторым – 1654. Израсходовано более 70% вакцин "Спутник V" (Гам-Ковид-Вак) из 8542 доз, доставленных в Прикамье. Запись для вакцинации есть в поликлиниках в ряде территории региона", — говорится в сообщении.Уточняется, что в пермских больницах сейчас прививают только тех пациентов, кто уже прошел вакцинацию первым компонентом.По данным властей, самой многочисленной категорией вакцинированных являются работники медицинских организаций: первым компонентом привито около 2,5 тысячи медиков, еще 1,4 тысячи – вторым. Кроме того, прививки поставили 1,3 тысячи жителей в возрасте старше 65 лет и старше.Ранее краевая администрация информировала, что в регион в ближайшие недели доставят еще 100 тысяч доз вакцины.За время эпидемии в Пермском крае зарегистрировано 38 069 случаев заражения COVID-19, в том числе 297 за последние сутки, в больнице лечение проходят около 1,6 тысячи человек, из них 74 подключены к ИВЛ, выздоровели более 31 тысячи пациентов, 2410 скончались, на карантине остаются более 4,4 тысячи человек.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, пермский край, общество
ПЕРМЬ, 25 янв - РИА Новости.
Первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции
привиты более шести тысяч жителей Пермского края
, полностью закончили вакцинацию 1654 человека, сообщает пресс-служба губернатора и краевой администрации.
"На 25 января первым компонентом привит 6081 житель, вторым – 1654. Израсходовано более 70% вакцин "Спутник V" (Гам-Ковид-Вак) из 8542 доз, доставленных в Прикамье. Запись для вакцинации есть в поликлиниках в ряде территории региона", — говорится в сообщении.
Уточняется, что в пермских больницах сейчас прививают только тех пациентов, кто уже прошел вакцинацию первым компонентом.
По данным властей, самой многочисленной категорией вакцинированных являются работники медицинских организаций: первым компонентом привито около 2,5 тысячи медиков, еще 1,4 тысячи – вторым. Кроме того, прививки поставили 1,3 тысячи жителей в возрасте старше 65 лет и старше.
Ранее краевая администрация информировала, что в регион в ближайшие недели доставят еще 100 тысяч доз вакцины.
За время эпидемии в Пермском крае зарегистрировано 38 069 случаев заражения COVID-19, в том числе 297 за последние сутки, в больнице лечение проходят около 1,6 тысячи человек, из них 74 подключены к ИВЛ, выздоровели более 31 тысячи пациентов, 2410 скончались, на карантине остаются более 4,4 тысячи человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.