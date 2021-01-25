https://ria.ru/20210125/vaktsinatsiya-1594458398.html

В Подмосковье начнут напоминать о вакцинации вторым компонентом по смс

В Подмосковье начнут напоминать о вакцинации вторым компонентом по смс

Смс-сервис, напоминающий жителям о необходимости поставить второй компонент вакцины от COVID-19, запустят в Подмосковье 27 января, в среду, заявила министр... РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T13:02

2021-01-25T13:02

2021-01-25T13:25

новости подмосковья

вакцинация россиян от covid-19

вакцина "спутник v"

светлана стригункова

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коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

андрей воробьев

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Смс-сервис, напоминающий жителям о необходимости поставить второй компонент вакцины от COVID-19, запустят в Подмосковье 27 января, в среду, заявила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова."С 27 января у нас будет запущен сервис по смс-информированию о необходимости прийти на вакцинацию второй компонентой", - сказала Стригункова на заседании облправительства, транслируемого телеканалом "360".Стригункова также отметила, что для оказания плановой медицинской помощи в Подмосковье перепрофилировали 3,7 тысячи инфекционных коек.Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что ситуация с COVID-19 улучшается в Подмосковье.В понедельник в Московской области выявили 1163 случая заражения коронавирусной инфекцией.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

московская область (подмосковье)

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2021

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