https://ria.ru/20210125/vaktsinatsiya-1594453733.html

Врач назвал сроки снятия ограничений по COVID-19 в России

Врач назвал сроки снятия ограничений по COVID-19 в России

Провакцинировать от коронавируса 60-70% населения России возможно к началу второй половины года или к концу лета, после этого могут снять значительную часть... РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T12:41

2021-01-25T12:41

2021-01-25T12:46

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

николай малышев

здоровье - общество

татьяна голикова

общество

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Провакцинировать от коронавируса 60-70% населения России возможно к началу второй половины года или к концу лета, после этого могут снять значительную часть ограничений, заявил доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев.Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщала, что требуемый уровень вакцинации от коронавируса в России без учета переболевших и детей составляет 60% населения, или 68,6 миллиона человек.Он отметил, что вакцинация от коронавируса не отменяет ношение масок и соблюдение социальной дистанции, так как пока еще недостаточное количество людей имеют иммунитет.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, николай малышев, здоровье - общество, татьяна голикова, общество