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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210125/vaktsinatsiya-1594451150.html
В Севастополе массовая вакцинация от COVID-19 начнется 8 февраля
В Севастополе массовая вакцинация от COVID-19 начнется 8 февраля
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил открыть запись жителей на прививки от коронавируса на портале "Госуслуги" и начать кампанию по вакцинации с 8... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T12:27
2021-01-25T12:27
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил развожаев
здоровье - общество
севастополь
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил открыть запись жителей на прививки от коронавируса на портале "Госуслуги" и начать кампанию по вакцинации с 8 февраля.Он добавил, что с 8 февраля в город поступит достаточное количество вакцины для проведения массовой вакцинации. Сейчас в Севастополе завершается прививочная кампания целевых групп – медицинских работников и учителей.Ранее Развожаев поручил подготовить систему здравоохранения и профильные структуры города к прививочной кампании. В феврале город должен получить 18 тысяч доз вакцины.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил развожаев, здоровье - общество, севастополь, общество

В Севастополе массовая вакцинация от COVID-19 начнется 8 февраля

12:27 25.01.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедсестра делает прививку пациенту от коронавируса вакциной "ЭпиВакКорона"
Медсестра делает прививку пациенту от коронавируса вакциной ЭпиВакКорона - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил открыть запись жителей на прививки от коронавируса на портале "Госуслуги" и начать кампанию по вакцинации с 8 февраля.
"На "Госуслугах", как я понимаю, у нас все подготовлено, пока не опубликовано расписание. Прошу это расписание отработать и чтобы первые слоты были открыты на запись всех желающих с завтрашнего дня, и с 8 февраля начинаем всеобщую добровольную вакцинацию", - сказал Развожаев в ходе аппаратного совещания в понедельник.
Он добавил, что с 8 февраля в город поступит достаточное количество вакцины для проведения массовой вакцинации. Сейчас в Севастополе завершается прививочная кампания целевых групп – медицинских работников и учителей.
Ранее Развожаев поручил подготовить систему здравоохранения и профильные структуры города к прививочной кампании. В феврале город должен получить 18 тысяч доз вакцины.
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7 декабря 2020, 10:54Инфографика
Корона, держись: сравниваем самые перспективные российские вакцины
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил РазвожаевЗдоровье - ОбществоСевастопольОбщество
 
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