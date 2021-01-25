https://ria.ru/20210125/vaktsinatsiya-1594451150.html

В Севастополе массовая вакцинация от COVID-19 начнется 8 февраля

В Севастополе массовая вакцинация от COVID-19 начнется 8 февраля

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил открыть запись жителей на прививки от коронавируса на портале "Госуслуги" и начать кампанию по вакцинации с 8... РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T12:27

2021-01-25T12:27

2021-01-25T12:27

распространение коронавируса

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коронавирус covid-19

михаил развожаев

здоровье - общество

севастополь

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил открыть запись жителей на прививки от коронавируса на портале "Госуслуги" и начать кампанию по вакцинации с 8 февраля.Он добавил, что с 8 февраля в город поступит достаточное количество вакцины для проведения массовой вакцинации. Сейчас в Севастополе завершается прививочная кампания целевых групп – медицинских работников и учителей.Ранее Развожаев поручил подготовить систему здравоохранения и профильные структуры города к прививочной кампании. В феврале город должен получить 18 тысяч доз вакцины.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

севастополь

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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