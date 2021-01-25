В Севастополе массовая вакцинация от COVID-19 начнется 8 февраля
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедсестра делает прививку пациенту от коронавируса вакциной "ЭпиВакКорона"
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил открыть запись жителей на прививки от коронавируса на портале "Госуслуги" и начать кампанию по вакцинации с 8 февраля.
"На "Госуслугах", как я понимаю, у нас все подготовлено, пока не опубликовано расписание. Прошу это расписание отработать и чтобы первые слоты были открыты на запись всех желающих с завтрашнего дня, и с 8 февраля начинаем всеобщую добровольную вакцинацию", - сказал Развожаев в ходе аппаратного совещания в понедельник.
Он добавил, что с 8 февраля в город поступит достаточное количество вакцины для проведения массовой вакцинации. Сейчас в Севастополе завершается прививочная кампания целевых групп – медицинских работников и учителей.
Ранее Развожаев поручил подготовить систему здравоохранения и профильные структуры города к прививочной кампании. В феврале город должен получить 18 тысяч доз вакцины.
7 декабря 2020, 10:54ИнфографикаКорона, держись: сравниваем самые перспективные российские вакцины
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.