https://ria.ru/20210125/vaktsinatsiya-1594449525.html

В Подмосковье более 49 тысяч жителей привили от коронавируса

В Подмосковье более 49 тысяч жителей привили от коронавируса

В Подмосковье от коронавируса привили более 49 тысяч жителей, суммарно регион получил почти 134 тысячи доз медпрепарата, заявила министр здравоохранения региона РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T12:16

2021-01-25T12:16

2021-01-25T12:51

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. В Подмосковье от коронавируса привили более 49 тысяч жителей, суммарно регион получил почти 134 тысячи доз медпрепарата, заявила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова."Суммарно Московская область получила 133 тысячи 725 доз вакцин. Привито, по данным наших больничных учреждений, 49405 человек", - сказала она на заседании облправительства, транслируемого телеканалом "360". Стригункова добавила, что в Подмосковье планируют прививать от коронавирусной инфекции около 45 тысяч человек каждую неделю."За неделю на базе только стационарных точек мы должны обеспечить вакцинацию не менее 39 тысяч человек. С учетом выездов на предприятия, мобильных комплексов и торговых центров план на неделю - не менее 45 тысяч", - сказала Стригункова на заседании облправительства, транслируемого телеканалом "360".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

московская область (подмосковье)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, московская область (подмосковье)