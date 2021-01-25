https://ria.ru/20210125/vaktsinatsiya-1594419243.html
В Приморье рассказали о ходе вакцинации военнослужащих от COVID-19
В Приморье рассказали о ходе вакцинации военнослужащих от COVID-19
Свыше 2 тысяч военнослужащих и членов их семей, а также гражданских сотрудников Восточного военного округа в Приморье прошли вакцинацию от коронавируса,... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T09:13
2021-01-25T09:13
2021-01-25T09:13
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591207675_0:124:3035:1831_1920x0_80_0_0_55120774d3c92eb6ac3580b38eb7fcdb.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 25 янв – РИА Новости. Свыше 2 тысяч военнослужащих и членов их семей, а также гражданских сотрудников Восточного военного округа в Приморье прошли вакцинацию от коронавируса, сообщает пресс-служба ВВО."На данном этапе проведена вакцинация более 2 тысяч военнослужащих, членов их семей и гражданского персонала Минобороны России", - говорится в сообщении.Отмечается, что в первую очередь были привиты медицинские работники и личный состав, несущий боевое дежурство. Кроме того, добровольно вакцинируется гражданский персонал министерства обороны и члены семей военнослужащих объединения, вакцинация проводится с помощью препарата "Гам-КОВИД-Вак", отметили в пресс-службе.В воинских частях и соединениях Приморской общевойсковой армии ВВО сформированы бригады военных медиков, они прошли специальную подготовку по проведению вакцинации, прививка препаратом от коронавируса проводится на добровольной основе с учетом состояния здоровья, уточняется в сообщении.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591207675_107:0:2836:2047_1920x0_80_0_0_3dae6bc8afbc35627b0b74f697fe040a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество
ВЛАДИВОСТОК, 25 янв – РИА Новости.
Свыше 2 тысяч военнослужащих и членов их семей, а также гражданских сотрудников Восточного военного округа в Приморье
прошли вакцинацию от коронавируса
, сообщает пресс-служба ВВО.
"На данном этапе проведена вакцинация более 2 тысяч военнослужащих, членов их семей и гражданского персонала Минобороны России", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в первую очередь были привиты медицинские работники и личный состав, несущий боевое дежурство. Кроме того, добровольно вакцинируется гражданский персонал министерства обороны и члены семей военнослужащих объединения, вакцинация проводится с помощью препарата "Гам-КОВИД-Вак", отметили в пресс-службе.
В воинских частях и соединениях Приморской общевойсковой армии ВВО сформированы бригады военных медиков, они прошли специальную подготовку по проведению вакцинации, прививка препаратом от коронавируса проводится на добровольной основе с учетом состояния здоровья, уточняется в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.