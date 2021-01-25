https://ria.ru/20210125/vaktsinatsiya-1594419243.html

В Приморье рассказали о ходе вакцинации военнослужащих от COVID-19

В Приморье рассказали о ходе вакцинации военнослужащих от COVID-19

Свыше 2 тысяч военнослужащих и членов их семей, а также гражданских сотрудников Восточного военного округа в Приморье прошли вакцинацию от коронавируса,... РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T09:13

2021-01-25T09:13

2021-01-25T09:13

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

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здоровье - общество

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ВЛАДИВОСТОК, 25 янв – РИА Новости. Свыше 2 тысяч военнослужащих и членов их семей, а также гражданских сотрудников Восточного военного округа в Приморье прошли вакцинацию от коронавируса, сообщает пресс-служба ВВО."На данном этапе проведена вакцинация более 2 тысяч военнослужащих, членов их семей и гражданского персонала Минобороны России", - говорится в сообщении.Отмечается, что в первую очередь были привиты медицинские работники и личный состав, несущий боевое дежурство. Кроме того, добровольно вакцинируется гражданский персонал министерства обороны и члены семей военнослужащих объединения, вакцинация проводится с помощью препарата "Гам-КОВИД-Вак", отметили в пресс-службе.В воинских частях и соединениях Приморской общевойсковой армии ВВО сформированы бригады военных медиков, они прошли специальную подготовку по проведению вакцинации, прививка препаратом от коронавируса проводится на добровольной основе с учетом состояния здоровья, уточняется в сообщении.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество