https://ria.ru/20210125/vaktsina-1594555913.html

Президент Мексики назвал вакцину "Спутник V" успехом российской науки

Президент Мексики назвал вакцину "Спутник V" успехом российской науки

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в разговоре с Владимиром Путиным охарактеризовал разработку "Спутник V" как свидетельство прогресса науки и... РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T21:54

2021-01-25T21:54

2021-01-25T21:54

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

андрес мануэль лопес обрадор

мексика

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/0b/1592543596_0:0:1731:975_1920x0_80_0_0_23e6e7748ab411f99fc962e4c91764a9.jpg

МЕХИКО, 25 янв - РИА Новости. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в разговоре с Владимиром Путиным охарактеризовал разработку "Спутник V" как свидетельство прогресса науки и заявил, что страны работают над решением вопросов взаимного доступа на рынок и продвижения продуктов.Согласно тексту коммюнике, президенты Путин и Лопес Обрадор подтвердили общую заинтересованность в продвижении двусторонней экономической повестки дня. Оба правительства работают над решением вопросов доступа на рынок и продвижения флагманских продуктов.Правительство Мексики отметило, что поддерживает с Россией связь по политическим вопросам, включая связанные с участием латиноамериканской страны в работе Совета безопасности ООН.Министр иностранных дел России Сергей Лавров в 2020 году посетил Мексику с официальным визитом, после чего между странами прошел ряд политических консультаций на уровне заместителей глав МИД и рабочих групп. На 2021 год запланировано заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210119/vaktsiny-1593634758.html

россия

мексика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Sputnik V – в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19 В России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса. Об этом объявил президент на совещании с правительством. Препарат Sputnik V прошел все необходимые проверки. В первую очередь вакцина будет предоставлена медикам. Массовое производство планируется наладить к концу 2020 года 2021-01-25T21:54 true PT3M03S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, андрес мануэль лопес обрадор, мексика, в мире