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https://ria.ru/20210125/vaktsina-1594555913.html
Президент Мексики назвал вакцину "Спутник V" успехом российской науки
Президент Мексики назвал вакцину "Спутник V" успехом российской науки
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в разговоре с Владимиром Путиным охарактеризовал разработку "Спутник V" как свидетельство прогресса науки и... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T21:54
2021-01-25T21:54
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
андрес мануэль лопес обрадор
мексика
в мире
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МЕХИКО, 25 янв - РИА Новости. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в разговоре с Владимиром Путиным охарактеризовал разработку "Спутник V" как свидетельство прогресса науки и заявил, что страны работают над решением вопросов взаимного доступа на рынок и продвижения продуктов.Согласно тексту коммюнике, президенты Путин и Лопес Обрадор подтвердили общую заинтересованность в продвижении двусторонней экономической повестки дня. Оба правительства работают над решением вопросов доступа на рынок и продвижения флагманских продуктов.Правительство Мексики отметило, что поддерживает с Россией связь по политическим вопросам, включая связанные с участием латиноамериканской страны в работе Совета безопасности ООН.Министр иностранных дел России Сергей Лавров в 2020 году посетил Мексику с официальным визитом, после чего между странами прошел ряд политических консультаций на уровне заместителей глав МИД и рабочих групп. На 2021 год запланировано заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Sputnik V – в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19
В России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса. Об этом объявил президент на совещании с правительством. Препарат Sputnik V прошел все необходимые проверки. В первую очередь вакцина будет предоставлена медикам. Массовое производство планируется наладить к концу 2020 года
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, андрес мануэль лопес обрадор, мексика, в мире

Президент Мексики назвал вакцину "Спутник V" успехом российской науки

21:54 25.01.2021
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкВакцина Sputnik V
Вакцина Sputnik V - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
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МЕХИКО, 25 янв - РИА Новости. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в разговоре с Владимиром Путиным охарактеризовал разработку "Спутник V" как свидетельство прогресса науки и заявил, что страны работают над решением вопросов взаимного доступа на рынок и продвижения продуктов.

"Президент Лопес Обрадор признал научные успехи, представленные разработкой в ​​России вакцины "Спутник V", - говорится в сообщении правительства Мексики по итогам телефонных переговоров лидеров двух стран.

Согласно тексту коммюнике, президенты Путин и Лопес Обрадор подтвердили общую заинтересованность в продвижении двусторонней экономической повестки дня. Оба правительства работают над решением вопросов доступа на рынок и продвижения флагманских продуктов.
Правительство Мексики отметило, что поддерживает с Россией связь по политическим вопросам, включая связанные с участием латиноамериканской страны в работе Совета безопасности ООН.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в 2020 году посетил Мексику с официальным визитом, после чего между странами прошел ряд политических консультаций на уровне заместителей глав МИД и рабочих групп. На 2021 год запланировано заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияАндрес Мануэль Лопес ОбрадорМексикаВ мире
 
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