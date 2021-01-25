https://ria.ru/20210125/vaktsina-1594546845.html

Генсек ООН призвал значительно увеличить производство вакцин от COVID-19

Генсек ООН призвал значительно увеличить производство вакцин от COVID-19

Генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая на форуме в Давосе, призвал значительно увеличить возможности по производству вакцин от коронавируса по всему миру,... РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T20:24

2021-01-25T20:24

2021-01-25T20:24

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

антониу гутерреш

оон

в мире

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ООН, 25 янв – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая на форуме в Давосе, призвал значительно увеличить возможности по производству вакцин от коронавируса по всему миру, препараты должны быть общедоступны.Виртуальная конференция ВЭФ, которая началась 25 января, продлится до 29 января, ее участники планируют обсудить трансформацию отраслей, развитие технологий, глобальное сотрудничество и изменение климата, в том числе с учетом ситуации с коронавирусом.По его словам, вакцину следует рассматривать как глобальное общественное благо. Для этого, как указал генсек, требуется полное финансирование механизма COVAX.Как указал генсек, это самый быстрый способ запустить мировую экономику.Он подчеркнул, что существует реальная опасность мутаций вируса, которые сделают его более заразным, смертельным или устойчивым к существующим вакцинам.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201225/vaktsina-covid-1590432652.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, антониу гутерреш, оон, в мире