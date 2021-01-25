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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210125/vaktsina-1594546845.html
Генсек ООН призвал значительно увеличить производство вакцин от COVID-19
Генсек ООН призвал значительно увеличить производство вакцин от COVID-19
Генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая на форуме в Давосе, призвал значительно увеличить возможности по производству вакцин от коронавируса по всему миру,... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T20:24
2021-01-25T20:24
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
антониу гутерреш
оон
в мире
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ООН, 25 янв – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая на форуме в Давосе, призвал значительно увеличить возможности по производству вакцин от коронавируса по всему миру, препараты должны быть общедоступны.Виртуальная конференция ВЭФ, которая началась 25 января, продлится до 29 января, ее участники планируют обсудить трансформацию отраслей, развитие технологий, глобальное сотрудничество и изменение климата, в том числе с учетом ситуации с коронавирусом.По его словам, вакцину следует рассматривать как глобальное общественное благо. Для этого, как указал генсек, требуется полное финансирование механизма COVAX.Как указал генсек, это самый быстрый способ запустить мировую экономику.Он подчеркнул, что существует реальная опасность мутаций вируса, которые сделают его более заразным, смертельным или устойчивым к существующим вакцинам.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, антониу гутерреш, оон, в мире

Генсек ООН призвал значительно увеличить производство вакцин от COVID-19

20:24 25.01.2021
 
© REUTERS / Juan MedinaФлакон с вакциной от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech
Флакон с вакциной от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© REUTERS / Juan Medina
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ООН, 25 янв – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая на форуме в Давосе, призвал значительно увеличить возможности по производству вакцин от коронавируса по всему миру, препараты должны быть общедоступны.
Виртуальная конференция ВЭФ, которая началась 25 января, продлится до 29 января, ее участники планируют обсудить трансформацию отраслей, развитие технологий, глобальное сотрудничество и изменение климата, в том числе с учетом ситуации с коронавирусом.
вакцины - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
25 декабря 2020, 18:02
Вся правда о российских вакцинах от коронавирусаЛучшей защитой от инфекционных заболеваний считается вакцинация. COVID-19 не исключение. Отвечаем на главные вопросы о российских вакцинах от коронавируса.

"Мощности по производству вакцин во всем мире должны быть значительно увеличены, лицензии должны быть доступны и должна быть обеспечена доступность вакцин", - сказал Гутерреш в своем видеообращении.

По его словам, вакцину следует рассматривать как глобальное общественное благо. Для этого, как указал генсек, требуется полное финансирование механизма COVAX.

"Наша задача сейчас - провести самую крупную и быструю доставку вакцин, которую когда-либо видел мир, чтобы охватить всех и повсюду. Это отвечает личным интересам каждой страны", - заявил он.

Как указал генсек, это самый быстрый способ запустить мировую экономику.

"Но запасы вакцин ограничены, а распределение неравномерно. Вакцины быстро достигают стран с высоким уровнем доходов, в то время как в самых бедных странах мира их вообще нет. Если развитые страны думают, что они будут в безопасности, вакцинируя свои народы, но пренебрегая развивающимся миром, то они ошибаются", - заявил Гутерреш.

Он подчеркнул, что существует реальная опасность мутаций вируса, которые сделают его более заразным, смертельным или устойчивым к существующим вакцинам.
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"Мы должны действовать быстро", - подчеркнул он.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Антониу ГутеррешООНВ мире
 
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