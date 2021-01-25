https://ria.ru/20210125/vaktsina-1594523723.html

В Индии зарегистрируют вакцину "Спутник V"

В Индии зарегистрируют вакцину "Спутник V"

Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" будет зарегистрирована в Индии после третьей фазы испытаний, это произойдет в ближайшие пару недель, сообщил РИА... РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T18:00

2021-01-25T18:00

2021-01-25T18:10

российский фонд прямых инвестиций

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

индия

в мире

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" будет зарегистрирована в Индии после третьей фазы испытаний, это произойдет в ближайшие пару недель, сообщил РИА Новости индийский посол в Москве Венкатеш Варма."Сотрудничество Индии и России в области здравоохранения находится на очень хорошем уровне в условиях пандемии, в том числе по вакцинам, осуществляются регулярные контакты РФПИ и индийских компаний", - сказал посол.Варма напомнил, что РФПИ сотрудничает с индийскими компаниями по производству в республике российской вакцины для поставок в Россию и в третьи страны. "Это сотрудничество продвигается", - подчеркнул посол.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210125/vaktsina-1594496582.html

индия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российский фонд прямых инвестиций, вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, индия, в мире