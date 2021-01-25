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В Индии зарегистрируют вакцину "Спутник V"
В Индии зарегистрируют вакцину "Спутник V"
Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" будет зарегистрирована в Индии после третьей фазы испытаний, это произойдет в ближайшие пару недель, сообщил РИА... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T18:00
2021-01-25T18:10
российский фонд прямых инвестиций
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
индия
в мире
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" будет зарегистрирована в Индии после третьей фазы испытаний, это произойдет в ближайшие пару недель, сообщил РИА Новости индийский посол в Москве Венкатеш Варма."Сотрудничество Индии и России в области здравоохранения находится на очень хорошем уровне в условиях пандемии, в том числе по вакцинам, осуществляются регулярные контакты РФПИ и индийских компаний", - сказал посол.Варма напомнил, что РФПИ сотрудничает с индийскими компаниями по производству в республике российской вакцины для поставок в Россию и в третьи страны. "Это сотрудничество продвигается", - подчеркнул посол.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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российский фонд прямых инвестиций, вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, индия, в мире

В Индии зарегистрируют вакцину "Спутник V"

18:00 25.01.2021 (обновлено: 18:10 25.01.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМедработник с вакциной "Спутник V" от коронавируса COVID-19
Медработник с вакциной Спутник V от коронавируса COVID-19 - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" будет зарегистрирована в Индии после третьей фазы испытаний, это произойдет в ближайшие пару недель, сообщил РИА Новости индийский посол в Москве Венкатеш Варма.
"Сотрудничество Индии и России в области здравоохранения находится на очень хорошем уровне в условиях пандемии, в том числе по вакцинам, осуществляются регулярные контакты РФПИ и индийских компаний", - сказал посол.

"Две первые фазы испытаний "Спутника V" успешно завершились. Началась третья фаза. Как только она будет завершена, пройдет регистрация и она будет производится для реализации в Индии. Я думаю, в следующие пару недель это произойдет", - указал дипломат.

Варма напомнил, что РФПИ сотрудничает с индийскими компаниями по производству в республике российской вакцины для поставок в Россию и в третьи страны. "Это сотрудничество продвигается", - подчеркнул посол.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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