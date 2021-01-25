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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210125/vaktsina-1594475126.html
В Раде назвали позицию властей Украины по "Спутнику V" безответственной
В Раде назвали позицию властей Украины по "Спутнику V" безответственной
Депутат Верховной рады Украины от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестор Шуфрич считает безответственной позицию власти, которая отказывается от... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T14:21
2021-01-25T14:21
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
оппозиционная платформа - за жизнь
максим степанов
нестор шуфрич
здоровье - общество
верховная рада украины
украина
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КИЕВ, 25 янв - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестор Шуфрич считает безответственной позицию власти, которая отказывается от возможности применять российскую вакцину от коронавируса "Спутник V".Ранее харьковская компания "Биолек" подтвердила, что подавала документы на регистрацию "Спутник V". Глава министерства здравоохранения Украины Максим Степанов подтвердил это, добавив, что вокруг вакцины много политики, а также выразил уверенность, что минздрав способен обеспечить страну вакцинами "ведущих мировых производителей". Позже Степанов уточнил, что "Биолек" не подавала никаких документов для регистрации российской вакцины, кроме заявления. Министр также заявлял, что у него "есть предчувствие", что российская вакцина "Спутник V" от коронавируса COVID-19 не появится на украинском рынке.В середине декабря президент Владимир Зеленский заявил, что поставил задачу Степанову получить вакцину в январе, в крайнем случае в феврале. По словам Степанова, уже подписаны технические документы с COVAX на поставку 8 миллионов доз вакцины. Позднее минздрав Украины заключил контракт о поставках в максимально короткие сроки еще 1,9 миллиона доз вакцины против коронавируса производства компании Sinovac Biotech.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, оппозиционная платформа - за жизнь, максим степанов, нестор шуфрич, здоровье - общество, верховная рада украины, украина, в мире

В Раде назвали позицию властей Украины по "Спутнику V" безответственной

14:21 25.01.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВакцина "Спутник-V"
Вакцина Спутник-V - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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КИЕВ, 25 янв - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестор Шуфрич считает безответственной позицию власти, которая отказывается от возможности применять российскую вакцину от коронавируса "Спутник V".
Ранее харьковская компания "Биолек" подтвердила, что подавала документы на регистрацию "Спутник V". Глава министерства здравоохранения Украины Максим Степанов подтвердил это, добавив, что вокруг вакцины много политики, а также выразил уверенность, что минздрав способен обеспечить страну вакцинами "ведущих мировых производителей". Позже Степанов уточнил, что "Биолек" не подавала никаких документов для регистрации российской вакцины, кроме заявления. Министр также заявлял, что у него "есть предчувствие", что российская вакцина "Спутник V" от коронавируса COVID-19 не появится на украинском рынке.

"Вакцина "Спутник V" российского производства уже сейчас используется в Сербии, Венгрии и подана на регистрацию в Германии. Я хочу увидеть лицо власти, если в Германии и в других странах Европы начнут использовать для защиты своих граждан "Спутник V" как одну из самых эффективных мер по борьбе с COVID-19. Я считаю, что такая позиция государства является безответственной относительно собственных граждан", - сказал Шуфрич в ходе заседания согласительного совета лидеров парламентских фракций в понедельник.

В середине декабря президент Владимир Зеленский заявил, что поставил задачу Степанову получить вакцину в январе, в крайнем случае в феврале. По словам Степанова, уже подписаны технические документы с COVAX на поставку 8 миллионов доз вакцины. Позднее минздрав Украины заключил контракт о поставках в максимально короткие сроки еще 1,9 миллиона доз вакцины против коронавируса производства компании Sinovac Biotech.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19Оппозиционная платформа - За жизньМаксим СтепановНестор ШуфричЗдоровье - ОбществоВерховная Рада УкраиныУкраинаВ мире
 
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