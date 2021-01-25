https://ria.ru/20210125/vaktsina-1594455975.html
Инфекционист рассказал, когда следует прививаться переболевшим COVID-19
Инфекционист рассказал, когда следует прививаться переболевшим COVID-19
Сразу после выздоровления от коронавирусной инфекции прививаться от COVID-19 не нужно, вакцинироваться надо через 6-9 месяцев, заявил профессор, доктор... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T12:47
2021-01-25T12:47
2021-01-25T14:00
распространение коронавируса
коронавирус в россии
николай малышев
татьяна голикова
общество
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Сразу после выздоровления от коронавирусной инфекции прививаться от COVID-19 не нужно, вакцинироваться надо через 6-9 месяцев, заявил профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев.Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что перенесшим коронавирус не следует торопиться с вакцинацией.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210125/sputnik-v-1594412190.html
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коронавирус в россии, николай малышев, татьяна голикова, общество