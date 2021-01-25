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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210125/vaktsina-1594455975.html
Инфекционист рассказал, когда следует прививаться переболевшим COVID-19
Инфекционист рассказал, когда следует прививаться переболевшим COVID-19
Сразу после выздоровления от коронавирусной инфекции прививаться от COVID-19 не нужно, вакцинироваться надо через 6-9 месяцев, заявил профессор, доктор... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T12:47
2021-01-25T14:00
распространение коронавируса
коронавирус в россии
николай малышев
татьяна голикова
общество
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Сразу после выздоровления от коронавирусной инфекции прививаться от COVID-19 не нужно, вакцинироваться надо через 6-9 месяцев, заявил профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев.Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что перенесшим коронавирус не следует торопиться с вакцинацией.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, николай малышев, татьяна голикова, общество

Инфекционист рассказал, когда следует прививаться переболевшим COVID-19

12:47 25.01.2021 (обновлено: 14:00 25.01.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМассовая вакцинация от COVID-19 в России
Массовая вакцинация от COVID-19 в России - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Сразу после выздоровления от коронавирусной инфекции прививаться от COVID-19 не нужно, вакцинироваться надо через 6-9 месяцев, заявил профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев.
"Мы уже сейчас знаем, консенсус достигнут, сейчас говорят, что сразу после заболевания вакцинировать не надо, через 6-9 месяцев", - сказал Малышев в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
Вакцина Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
06:13Распространение коронавируса
В инструкции к вакцине "Спутник V" появилось новое предупреждение
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что перенесшим коронавирус не следует торопиться с вакцинацией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииНиколай МалышевТатьяна ГоликоваОбщество
 
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