https://ria.ru/20210125/vaktsina-1594455975.html

Инфекционист рассказал, когда следует прививаться переболевшим COVID-19

Инфекционист рассказал, когда следует прививаться переболевшим COVID-19

Сразу после выздоровления от коронавирусной инфекции прививаться от COVID-19 не нужно, вакцинироваться надо через 6-9 месяцев, заявил профессор, доктор... РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T12:47

2021-01-25T12:47

2021-01-25T14:00

распространение коронавируса

коронавирус в россии

николай малышев

татьяна голикова

общество

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Сразу после выздоровления от коронавирусной инфекции прививаться от COVID-19 не нужно, вакцинироваться надо через 6-9 месяцев, заявил профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев.Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что перенесшим коронавирус не следует торопиться с вакцинацией.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210125/sputnik-v-1594412190.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, николай малышев, татьяна голикова, общество