https://ria.ru/20210125/vaktsina-1594439777.html
Гинцбург прокомментировал новое предупреждение в инструкции к "Спутник V"
Гинцбург прокомментировал новое предупреждение в инструкции к "Спутник V"
Инструкция к "Спутнику V" не запрещает вакцинацию онкобольным, заявил РИА Новости директор центра Гамалеи Александр Гинцбург. РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T11:30
2021-01-25T11:30
2021-01-25T12:58
распространение коронавируса
коронавирус в россии
александр гинцбург
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Инструкция к "Спутнику V" не запрещает вакцинацию онкобольным, заявил РИА Новости директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.Ранее сообщалось, что "Спутник V" следует с осторожностью применять у пациентов со злокачественными новообразованиями, так как информации о его влиянии пока недостаточно, что следует из новой редакции инструкции по медицинскому применению препарата."Решение о вакцинации должно приниматься лечащим врачом для каждого конкретного онкологического пациента, что никак не связано с безопасностью вакцины "Спутник V" и не говорит о запрете иммунизации этой группы пациентов", — подчеркнул собеседник агентства.По его словам, применение "Спутника V" не может вызвать онкологические заболевания, так как он основан на проверенной и хорошо изученной платформе аденовируса человека (вируса обычной простуды), в отличие от ряда других препаратов, основанных на аденовирусе шимпанзе и платформе РНК, исследование долгосрочных эффектов которых не проводилось."Спутник V" — первая в мире вакцина для профилактики COVID-19. Ее создали в Центре имени Гамалеи при участии Российского фонда прямых инвестиций. Минздрав зарегистрировал препарат в августе, с декабря им прививают население. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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РИА Новости
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коронавирус в россии, александр гинцбург
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости.
Инструкция к "Спутнику V" не запрещает вакцинацию онкобольным, заявил РИА Новости директор центра Гамалеи Александр Гинцбург
.
"Есть только указание о применении <...> с осторожностью в такой группе пациентов, по консультации с лечащим врачом. Такая формулировка не связана с вопросами безопасности применения вакцины "Спутник V", а связана с тем, что онкопациенты могут проходить различные курсы химиотерапии (включая мощные цитостатики), которые могут снижать иммунную функцию", — пояснил он.
Ранее сообщалось, что "Спутник V" следует с осторожностью применять у пациентов со злокачественными новообразованиями, так как информации о его влиянии пока недостаточно, что следует из новой редакции инструкции по медицинскому применению препарата.
"Решение о вакцинации должно приниматься лечащим врачом для каждого конкретного онкологического пациента, что никак не связано с безопасностью вакцины "Спутник V" и не говорит о запрете иммунизации этой группы пациентов", — подчеркнул собеседник агентства.
По его словам, применение "Спутника V" не может вызвать онкологические заболевания, так как он основан на проверенной и хорошо изученной платформе аденовируса человека (вируса обычной простуды), в отличие от ряда других препаратов, основанных на аденовирусе шимпанзе и платформе РНК, исследование долгосрочных эффектов которых не проводилось.
"Спутник V" — первая в мире вакцина для профилактики COVID-19. Ее создали в Центре имени Гамалеи при участии Российского фонда прямых инвестиций
. Минздрав зарегистрировал препарат в августе, с декабря им прививают население.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.