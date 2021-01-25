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Гинцбург прокомментировал новое предупреждение в инструкции к "Спутник V"
Гинцбург прокомментировал новое предупреждение в инструкции к "Спутник V"
Инструкция к "Спутнику V" не запрещает вакцинацию онкобольным, заявил РИА Новости директор центра Гамалеи Александр Гинцбург. РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T11:30
2021-01-25T12:58
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александр гинцбург
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Инструкция к "Спутнику V" не запрещает вакцинацию онкобольным, заявил РИА Новости директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.Ранее сообщалось, что "Спутник V" следует с осторожностью применять у пациентов со злокачественными новообразованиями, так как информации о его влиянии пока недостаточно, что следует из новой редакции инструкции по медицинскому применению препарата."Решение о вакцинации должно приниматься лечащим врачом для каждого конкретного онкологического пациента, что никак не связано с безопасностью вакцины "Спутник V" и не говорит о запрете иммунизации этой группы пациентов", — подчеркнул собеседник агентства.По его словам, применение "Спутника V" не может вызвать онкологические заболевания, так как он основан на проверенной и хорошо изученной платформе аденовируса человека (вируса обычной простуды), в отличие от ряда других препаратов, основанных на аденовирусе шимпанзе и платформе РНК, исследование долгосрочных эффектов которых не проводилось."Спутник V" — первая в мире вакцина для профилактики COVID-19. Ее создали в Центре имени Гамалеи при участии Российского фонда прямых инвестиций. Минздрав зарегистрировал препарат в августе, с декабря им прививают население. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, александр гинцбург

Гинцбург прокомментировал новое предупреждение в инструкции к "Спутник V"

11:30 25.01.2021 (обновлено: 12:58 25.01.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМассовая вакцинация от COVID-19 в России
Массовая вакцинация от COVID-19 в России - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Инструкция к "Спутнику V" не запрещает вакцинацию онкобольным, заявил РИА Новости директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.
"Есть только указание о применении <...> с осторожностью в такой группе пациентов, по консультации с лечащим врачом. Такая формулировка не связана с вопросами безопасности применения вакцины "Спутник V", а связана с тем, что онкопациенты могут проходить различные курсы химиотерапии (включая мощные цитостатики), которые могут снижать иммунную функцию", — пояснил он.
Ранее сообщалось, что "Спутник V" следует с осторожностью применять у пациентов со злокачественными новообразованиями, так как информации о его влиянии пока недостаточно, что следует из новой редакции инструкции по медицинскому применению препарата.
"Решение о вакцинации должно приниматься лечащим врачом для каждого конкретного онкологического пациента, что никак не связано с безопасностью вакцины "Спутник V" и не говорит о запрете иммунизации этой группы пациентов", — подчеркнул собеседник агентства.
По его словам, применение "Спутника V" не может вызвать онкологические заболевания, так как он основан на проверенной и хорошо изученной платформе аденовируса человека (вируса обычной простуды), в отличие от ряда других препаратов, основанных на аденовирусе шимпанзе и платформе РНК, исследование долгосрочных эффектов которых не проводилось.
"Спутник V" — первая в мире вакцина для профилактики COVID-19. Ее создали в Центре имени Гамалеи при участии Российского фонда прямых инвестиций. Минздрав зарегистрировал препарат в августе, с декабря им прививают население.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииАлександр Гинцбург
 
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