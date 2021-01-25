https://ria.ru/20210125/vaktsina-1594439777.html

Гинцбург прокомментировал новое предупреждение в инструкции к "Спутник V"

Гинцбург прокомментировал новое предупреждение в инструкции к "Спутник V"

Инструкция к "Спутнику V" не запрещает вакцинацию онкобольным, заявил РИА Новости директор центра Гамалеи Александр Гинцбург. РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T11:30

2021-01-25T11:30

2021-01-25T12:58

распространение коронавируса

коронавирус в россии

александр гинцбург

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Инструкция к "Спутнику V" не запрещает вакцинацию онкобольным, заявил РИА Новости директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.Ранее сообщалось, что "Спутник V" следует с осторожностью применять у пациентов со злокачественными новообразованиями, так как информации о его влиянии пока недостаточно, что следует из новой редакции инструкции по медицинскому применению препарата."Решение о вакцинации должно приниматься лечащим врачом для каждого конкретного онкологического пациента, что никак не связано с безопасностью вакцины "Спутник V" и не говорит о запрете иммунизации этой группы пациентов", — подчеркнул собеседник агентства.По его словам, применение "Спутника V" не может вызвать онкологические заболевания, так как он основан на проверенной и хорошо изученной платформе аденовируса человека (вируса обычной простуды), в отличие от ряда других препаратов, основанных на аденовирусе шимпанзе и платформе РНК, исследование долгосрочных эффектов которых не проводилось."Спутник V" — первая в мире вакцина для профилактики COVID-19. Ее создали в Центре имени Гамалеи при участии Российского фонда прямых инвестиций. Минздрав зарегистрировал препарат в августе, с декабря им прививают население. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, александр гинцбург