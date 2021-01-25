Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210125/vaktsina-1594426221.html
Югра получила крупнейшую партию вакцины от COVID-19
Югра получила крупнейшую партию вакцины от COVID-19
Около 20 тысяч доз вакцины от COVID-19 поступило в Ханты-Мансийский автономный округ, регион ожидает еще столько же до конца января, сообщил руководитель... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T10:10
2021-01-25T10:10
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
ханты-мансийский автономный округ
коронавирусы
здоровье - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/09/1588340787_0:18:3084:1753_1920x0_80_0_0_12a75c80fe2b323dc48ab09fa3e1232f.jpg
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 янв - РИА Новости. Около 20 тысяч доз вакцины от COVID-19 поступило в Ханты-Мансийский автономный округ, регион ожидает еще столько же до конца января, сообщил руководитель департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский.Первые партии вакцины от коронавируса "Гам-КОВИД-Вак" (торговая марка "Спутник V"), которые были предназначены для медработников, прибыли в Югру в середине осени. За это время в полном объеме вакцинацию прошли 1,3 тысячи жителей округа, все 7,2 тысячи доз поступившего за это время препарата были использованы. Власти региона ожидали еще 20 тысяч доз к понедельнику."19 800 доз вакцины "Гам-КОВИД-Вак" уже в Югре... Нужно максимально быстро подготовить транспорт, специальные холодовые контейнеры, сопроводительные документы для доставки вакцины в поликлиники и больницы округа. До конца недели ожидаем поступление в регион еще 20 тысяч доз вакцины", - написал Добровольский на своей странице в Instagram.В конце декабря он отмечал, что в первые три месяца 2021 года специалисты ожидают поступление в регион до 109 тысяч доз вакцины.Коронавирус в Ханты-Мансийском автономном округе с начала распространения инфекции лабораторно подтвержден у 46,5 тысяч человек, выздоровели 43 тысячи из них, скончались 645 пациентов с COVID-19. Режим обязательной самоизоляции для пожилых, беременных и людей с хроническими болезнями в регионе действует с 8 августа.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
ханты-мансийский автономный округ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/09/1588340787_294:0:3025:2048_1920x0_80_0_0_b88fa5058a6bd25f4ba5b5da2968f04c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ханты-мансийский автономный округ, коронавирусы, здоровье - общество, общество

Югра получила крупнейшую партию вакцины от COVID-19

10:10 25.01.2021
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинская сестра набирает в шприц вакцину "Гам-КОВИД-Вак"
Медицинская сестра набирает в шприц вакцину Гам-КОВИД-Вак - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 янв - РИА Новости. Около 20 тысяч доз вакцины от COVID-19 поступило в Ханты-Мансийский автономный округ, регион ожидает еще столько же до конца января, сообщил руководитель департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский.
Первые партии вакцины от коронавируса "Гам-КОВИД-Вак" (торговая марка "Спутник V"), которые были предназначены для медработников, прибыли в Югру в середине осени. За это время в полном объеме вакцинацию прошли 1,3 тысячи жителей округа, все 7,2 тысячи доз поступившего за это время препарата были использованы. Власти региона ожидали еще 20 тысяч доз к понедельнику.
Корона, держись: сравниваем самые перспективные российские вакцины - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
7 декабря 2020, 10:54Инфографика
Корона, держись: сравниваем самые перспективные российские вакцины
"19 800 доз вакцины "Гам-КОВИД-Вак" уже в Югре... Нужно максимально быстро подготовить транспорт, специальные холодовые контейнеры, сопроводительные документы для доставки вакцины в поликлиники и больницы округа. До конца недели ожидаем поступление в регион еще 20 тысяч доз вакцины", - написал Добровольский на своей странице в Instagram.
В конце декабря он отмечал, что в первые три месяца 2021 года специалисты ожидают поступление в регион до 109 тысяч доз вакцины.
Коронавирус в Ханты-Мансийском автономном округе с начала распространения инфекции лабораторно подтвержден у 46,5 тысяч человек, выздоровели 43 тысячи из них, скончались 645 пациентов с COVID-19. Режим обязательной самоизоляции для пожилых, беременных и людей с хроническими болезнями в регионе действует с 8 августа.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая 2020, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
 
Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Вакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Ханты-Мансийский автономный округКоронавирусыЗдоровье - ОбществоОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:18Путин прокомментировал незаконные акции в России
15:15"Победа" разрешила пассажирам выкупать соседнее место в салоне самолета
15:10Франция прекратила разработку одной из своих вакцин от COVID-19
15:10Путин поручил правительству выйти на допандемийный уровень занятости
15:08Адвокат заявил, что Навальный почти ничего не слышал о незаконных акциях
15:05МИД уличил американские соцсети в нарушении установленных ими правил
15:02Путин рассказал о винодельческом бизнесе Титова
15:02Путин заявил, что никогда не занимался бизнесом
15:00Путин оценил перспективы мировой энергетики на ближайшие годы
14:58"Скучно, девочки". Путин назвал "расследование" Навального монтажом
14:56В Кремле рассказали о формате выступления Путина на Давосском форуме
14:53В России вырастет максимальный размер пособия по беременности и родам
14:53Путин прокомментировал "расследование Навального про его дворец"
14:52В Евросоюзе предложили ввести условие для приезжающих из третьих стран
14:51Крымский депутат ответил на заявление Украины о Севастополе и Симферополе
14:42Экс-директор новосибирского ННИИТО ответит в суде по делу о хищении
14:41Норвежский журналист рассказал, как привился вакциной "Спутник V"
14:41Официальный курс евро на вторник вырос до 91,15 рубля
14:40Путин заявил о попытках помешать развитию гражданского авиастроения извне
14:39Володин: попытка срочных дебатов в ПАСЕ по Навальному не состоялась
Лента новостейМолния