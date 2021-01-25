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Югра получила крупнейшую партию вакцины от COVID-19
Югра получила крупнейшую партию вакцины от COVID-19
Около 20 тысяч доз вакцины от COVID-19 поступило в Ханты-Мансийский автономный округ, регион ожидает еще столько же до конца января, сообщил руководитель... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T10:10
2021-01-25T10:10
2021-01-25T10:10
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 янв - РИА Новости. Около 20 тысяч доз вакцины от COVID-19 поступило в Ханты-Мансийский автономный округ, регион ожидает еще столько же до конца января, сообщил руководитель департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский.Первые партии вакцины от коронавируса "Гам-КОВИД-Вак" (торговая марка "Спутник V"), которые были предназначены для медработников, прибыли в Югру в середине осени. За это время в полном объеме вакцинацию прошли 1,3 тысячи жителей округа, все 7,2 тысячи доз поступившего за это время препарата были использованы. Власти региона ожидали еще 20 тысяч доз к понедельнику."19 800 доз вакцины "Гам-КОВИД-Вак" уже в Югре... Нужно максимально быстро подготовить транспорт, специальные холодовые контейнеры, сопроводительные документы для доставки вакцины в поликлиники и больницы округа. До конца недели ожидаем поступление в регион еще 20 тысяч доз вакцины", - написал Добровольский на своей странице в Instagram.В конце декабря он отмечал, что в первые три месяца 2021 года специалисты ожидают поступление в регион до 109 тысяч доз вакцины.Коронавирус в Ханты-Мансийском автономном округе с начала распространения инфекции лабораторно подтвержден у 46,5 тысяч человек, выздоровели 43 тысячи из них, скончались 645 пациентов с COVID-19. Режим обязательной самоизоляции для пожилых, беременных и людей с хроническими болезнями в регионе действует с 8 августа.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ханты-мансийский автономный округ, коронавирусы, здоровье - общество, общество
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 янв - РИА Новости.
Около 20 тысяч доз вакцины от COVID-19
поступило в Ханты-Мансийский автономный округ
, регион ожидает еще столько же до конца января, сообщил руководитель департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский.
Первые партии вакцины от коронавируса "Гам-КОВИД-Вак" (торговая марка "Спутник V"), которые были предназначены для медработников, прибыли в Югру в середине осени. За это время в полном объеме вакцинацию прошли 1,3 тысячи жителей округа, все 7,2 тысячи доз поступившего за это время препарата были использованы. Власти региона ожидали еще 20 тысяч доз к понедельнику.
"19 800 доз вакцины "Гам-КОВИД-Вак" уже в Югре... Нужно максимально быстро подготовить транспорт, специальные холодовые контейнеры, сопроводительные документы для доставки вакцины в поликлиники и больницы округа. До конца недели ожидаем поступление в регион еще 20 тысяч доз вакцины", - написал Добровольский на своей странице в Instagram.
В конце декабря он отмечал, что в первые три месяца 2021 года специалисты ожидают поступление в регион до 109 тысяч доз вакцины.
Коронавирус в Ханты-Мансийском автономном округе с начала распространения инфекции лабораторно подтвержден у 46,5 тысяч человек, выздоровели 43 тысячи из них, скончались 645 пациентов с COVID-19. Режим обязательной самоизоляции для пожилых, беременных и людей с хроническими болезнями в регионе действует с 8 августа.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.