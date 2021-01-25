https://ria.ru/20210125/vaktsina-1594426221.html

Югра получила крупнейшую партию вакцины от COVID-19

Югра получила крупнейшую партию вакцины от COVID-19

Около 20 тысяч доз вакцины от COVID-19 поступило в Ханты-Мансийский автономный округ, регион ожидает еще столько же до конца января, сообщил руководитель... РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T10:10

2021-01-25T10:10

2021-01-25T10:10

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 янв - РИА Новости. Около 20 тысяч доз вакцины от COVID-19 поступило в Ханты-Мансийский автономный округ, регион ожидает еще столько же до конца января, сообщил руководитель департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский.Первые партии вакцины от коронавируса "Гам-КОВИД-Вак" (торговая марка "Спутник V"), которые были предназначены для медработников, прибыли в Югру в середине осени. За это время в полном объеме вакцинацию прошли 1,3 тысячи жителей округа, все 7,2 тысячи доз поступившего за это время препарата были использованы. Власти региона ожидали еще 20 тысяч доз к понедельнику."19 800 доз вакцины "Гам-КОВИД-Вак" уже в Югре... Нужно максимально быстро подготовить транспорт, специальные холодовые контейнеры, сопроводительные документы для доставки вакцины в поликлиники и больницы округа. До конца недели ожидаем поступление в регион еще 20 тысяч доз вакцины", - написал Добровольский на своей странице в Instagram.В конце декабря он отмечал, что в первые три месяца 2021 года специалисты ожидают поступление в регион до 109 тысяч доз вакцины.Коронавирус в Ханты-Мансийском автономном округе с начала распространения инфекции лабораторно подтвержден у 46,5 тысяч человек, выздоровели 43 тысячи из них, скончались 645 пациентов с COVID-19. Режим обязательной самоизоляции для пожилых, беременных и людей с хроническими болезнями в регионе действует с 8 августа.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

ханты-мансийский автономный округ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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