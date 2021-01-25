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Воробьев призвал усилить работу по уборке дворов от снега
Воробьев призвал усилить работу по уборке дворов от снега
Губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал уделить особое внимание уборке дворовых территорий от снега, об этом он сообщил в ходе заседания... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T13:24
2021-01-25T13:24
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал уделить особое внимание уборке дворовых территорий от снега, об этом он сообщил в ходе заседания правительства в понедельник."Вся сезонная специфика должна быть понятной для людей и мелочи имеют принципиальное значение. Если своевременно дорога не обработана реагентами, то человек может получить травму и если дворы не очищаются от снега, то это вызывает неудобство. Мы должны максимально на это реагировать, есть техника, люди, поэтому надо работать в это направлении", - сказал Воробьев.
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андрей воробьев, московская область (подмосковье)

Воробьев призвал усилить работу по уборке дворов от снега

13:24 25.01.2021
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСотрудник коммунальной службы проводит чистку снега в Краснодаре
Сотрудник коммунальной службы проводит чистку снега в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал уделить особое внимание уборке дворовых территорий от снега, об этом он сообщил в ходе заседания правительства в понедельник.
"Вся сезонная специфика должна быть понятной для людей и мелочи имеют принципиальное значение. Если своевременно дорога не обработана реагентами, то человек может получить травму и если дворы не очищаются от снега, то это вызывает неудобство. Мы должны максимально на это реагировать, есть техника, люди, поэтому надо работать в это направлении", - сказал Воробьев.
Рабочие меняют электропроводку в подъезде жилого дома - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
21 января, 17:01Новости Подмосковья
В Подмосковье на ремонт многоквартирных домов направят более 21 млрд руб
 
Андрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)
 
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