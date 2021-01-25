https://ria.ru/20210125/uborka-1594463097.html

Воробьев призвал усилить работу по уборке дворов от снега

Воробьев призвал усилить работу по уборке дворов от снега

Губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал уделить особое внимание уборке дворовых территорий от снега, об этом он сообщил в ходе заседания... РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T13:24

2021-01-25T13:24

2021-01-25T13:24

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал уделить особое внимание уборке дворовых территорий от снега, об этом он сообщил в ходе заседания правительства в понедельник."Вся сезонная специфика должна быть понятной для людей и мелочи имеют принципиальное значение. Если своевременно дорога не обработана реагентами, то человек может получить травму и если дворы не очищаются от снега, то это вызывает неудобство. Мы должны максимально на это реагировать, есть техника, люди, поэтому надо работать в это направлении", - сказал Воробьев.

https://realty.ria.ru/20210121/remont-1594039410.html

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей воробьев, московская область (подмосковье)