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Прокуратура начала проверку из-за убийства семилетней девочки в Приморье
Прокуратура начала проверку из-за убийства семилетней девочки в Приморье
Прокуратура Приморского края начала проверку по факту убийства ребенка в Уссурийске, сообщает ведомство. РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T23:19
2021-01-25T23:19
россия
следственный комитет россии (ск рф)
приморский край
уссурийск
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 25 янв – РИА Новости. Прокуратура Приморского края начала проверку по факту убийства ребенка в Уссурийске, сообщает ведомство.Ранее СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве малолетнего. По информации ведомства, 23 января в квартире дома по улице Ленинградская в Уссурийске обнаружили тело семилетней девочки с признаками насильственной смерти. В квартире, запертой изнутри, была 37-летняя мать ребенка, которая находилась в неадекватном состоянии и нуждалась в медицинской помощи. Ее задержали по подозрению в совершении преступления, в настоящее время она помещена в психиатрическую больницу.Ход и результаты расследования поставлены на контроль в городской прокуратуре.
https://ria.ru/20210125/ubiystvo-1594524475.html
россия
приморский край
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россия, следственный комитет россии (ск рф), приморский край, уссурийск, происшествия

Прокуратура начала проверку из-за убийства семилетней девочки в Приморье

23:19 25.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 25 янв – РИА Новости. Прокуратура Приморского края начала проверку по факту убийства ребенка в Уссурийске, сообщает ведомство.
Ранее СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве малолетнего. По информации ведомства, 23 января в квартире дома по улице Ленинградская в Уссурийске обнаружили тело семилетней девочки с признаками насильственной смерти. В квартире, запертой изнутри, была 37-летняя мать ребенка, которая находилась в неадекватном состоянии и нуждалась в медицинской помощи. Ее задержали по подозрению в совершении преступления, в настоящее время она помещена в психиатрическую больницу.
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"По данному факту Уссурийская городская прокуратура организовала проверку. Прокуроры проверят исполнение законодательства о несовершеннолетних органами системы профилактики, также будет дана оценка действиям должностных лиц, в чьи обязанности входило осуществление контроля за стоянием здоровья женщины. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - сообщает надзорное ведомство.

Ход и результаты расследования поставлены на контроль в городской прокуратуре.
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Приморский крайУссурийскПроисшествия
 
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