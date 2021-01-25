Прокуратура начала проверку из-за убийства семилетней девочки в Приморье
ВЛАДИВОСТОК, 25 янв – РИА Новости. Прокуратура Приморского края начала проверку по факту убийства ребенка в Уссурийске, сообщает ведомство.
Ранее СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве малолетнего. По информации ведомства, 23 января в квартире дома по улице Ленинградская в Уссурийске обнаружили тело семилетней девочки с признаками насильственной смерти. В квартире, запертой изнутри, была 37-летняя мать ребенка, которая находилась в неадекватном состоянии и нуждалась в медицинской помощи. Ее задержали по подозрению в совершении преступления, в настоящее время она помещена в психиатрическую больницу.
"По данному факту Уссурийская городская прокуратура организовала проверку. Прокуроры проверят исполнение законодательства о несовершеннолетних органами системы профилактики, также будет дана оценка действиям должностных лиц, в чьи обязанности входило осуществление контроля за стоянием здоровья женщины. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - сообщает надзорное ведомство.
Ход и результаты расследования поставлены на контроль в городской прокуратуре.