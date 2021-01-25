https://ria.ru/20210125/ubiystvo-1594561233.html

Прокуратура начала проверку из-за убийства семилетней девочки в Приморье

Прокуратура начала проверку из-за убийства семилетней девочки в Приморье

Прокуратура Приморского края начала проверку по факту убийства ребенка в Уссурийске, сообщает ведомство. РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T23:19

2021-01-25T23:19

2021-01-25T23:19

россия

следственный комитет россии (ск рф)

приморский край

уссурийск

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 25 янв – РИА Новости. Прокуратура Приморского края начала проверку по факту убийства ребенка в Уссурийске, сообщает ведомство.Ранее СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве малолетнего. По информации ведомства, 23 января в квартире дома по улице Ленинградская в Уссурийске обнаружили тело семилетней девочки с признаками насильственной смерти. В квартире, запертой изнутри, была 37-летняя мать ребенка, которая находилась в неадекватном состоянии и нуждалась в медицинской помощи. Ее задержали по подозрению в совершении преступления, в настоящее время она помещена в психиатрическую больницу.Ход и результаты расследования поставлены на контроль в городской прокуратуре.

https://ria.ru/20210125/ubiystvo-1594524475.html

россия

приморский край

уссурийск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), приморский край, уссурийск, происшествия