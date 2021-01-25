https://ria.ru/20210125/ubiystvo-1594544219.html

В США подростка заподозрили в убийстве пяти человек

В США подростка заподозрили в убийстве пяти человек

Правоохранители американского Индианаполиса арестовали несовершеннолетнего подростка по подозрению в убийстве пяти человек, сообщает департамент городской... РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T20:00

2021-01-25T20:00

2021-01-25T20:00

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сша

в мире

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Правоохранители американского Индианаполиса арестовали несовершеннолетнего подростка по подозрению в убийстве пяти человек, сообщает департамент городской полиции.Пятеро человек, в том числе беременная женщина, были застрелены в Индианаполисе в воскресенье. Преступление вызвало широкий резонанс в СМИ.Отмечается, что задержанному инкриминируют не пять, а шесть убийств, включая нерожденного ребенка одной из жертв.У правоохранителей нет оснований полагать, что у подозреваемого были сообщники. Его имя не называется по причине несовершеннолетнего возраста.

https://ria.ru/20210102/zhena-1591797397.html

индианаполис

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

индианаполис, сша, в мире