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В США подростка заподозрили в убийстве пяти человек
В США подростка заподозрили в убийстве пяти человек
Правоохранители американского Индианаполиса арестовали несовершеннолетнего подростка по подозрению в убийстве пяти человек, сообщает департамент городской... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T20:00
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Правоохранители американского Индианаполиса арестовали несовершеннолетнего подростка по подозрению в убийстве пяти человек, сообщает департамент городской полиции.Пятеро человек, в том числе беременная женщина, были застрелены в Индианаполисе в воскресенье. Преступление вызвало широкий резонанс в СМИ.Отмечается, что задержанному инкриминируют не пять, а шесть убийств, включая нерожденного ребенка одной из жертв.У правоохранителей нет оснований полагать, что у подозреваемого были сообщники. Его имя не называется по причине несовершеннолетнего возраста.
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индианаполис, сша, в мире

В США подростка заподозрили в убийстве пяти человек

20:00 25.01.2021
 
© РИА Новости / Михаил Тургиев / Перейти в фотобанкСотрудники полиции на улице Вашингтона во время протестов
Сотрудники полиции на улице Вашингтона во время протестов - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© РИА Новости / Михаил Тургиев
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Правоохранители американского Индианаполиса арестовали несовершеннолетнего подростка по подозрению в убийстве пяти человек, сообщает департамент городской полиции.
Пятеро человек, в том числе беременная женщина, были застрелены в Индианаполисе в воскресенье. Преступление вызвало широкий резонанс в СМИ.

"Вчера мы обещали быстрое правосудие в ответ на это омерзительное деяние. Сегодня мы сдержали наше обещание", - приводятся в заявлении слова начальника полиции Рэндала Тейлора.

Отмечается, что задержанному инкриминируют не пять, а шесть убийств, включая нерожденного ребенка одной из жертв.
У правоохранителей нет оснований полагать, что у подозреваемого были сообщники. Его имя не называется по причине несовершеннолетнего возраста.
Сотрудники правоохранительных органов США на месте преступления в Сан-Антонио, Техас - РИА Новости, 1920, 02.01.2021
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