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В США подростка заподозрили в убийстве пяти человек
В США подростка заподозрили в убийстве пяти человек
Правоохранители американского Индианаполиса арестовали несовершеннолетнего подростка по подозрению в убийстве пяти человек, сообщает департамент городской... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T20:00
2021-01-25T20:00
2021-01-25T20:00
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Правоохранители американского Индианаполиса арестовали несовершеннолетнего подростка по подозрению в убийстве пяти человек, сообщает департамент городской полиции.Пятеро человек, в том числе беременная женщина, были застрелены в Индианаполисе в воскресенье. Преступление вызвало широкий резонанс в СМИ.Отмечается, что задержанному инкриминируют не пять, а шесть убийств, включая нерожденного ребенка одной из жертв.У правоохранителей нет оснований полагать, что у подозреваемого были сообщники. Его имя не называется по причине несовершеннолетнего возраста.
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индианаполис, сша, в мире
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости.
Правоохранители американского Индианаполиса
арестовали несовершеннолетнего подростка по подозрению в убийстве пяти человек, сообщает департамент городской полиции.
Пятеро человек, в том числе беременная женщина, были застрелены в Индианаполисе в воскресенье. Преступление вызвало широкий резонанс в СМИ.
"Вчера мы обещали быстрое правосудие в ответ на это омерзительное деяние. Сегодня мы сдержали наше обещание", - приводятся в заявлении слова начальника полиции Рэндала Тейлора.
Отмечается, что задержанному инкриминируют не пять, а шесть убийств, включая нерожденного ребенка одной из жертв.
У правоохранителей нет оснований полагать, что у подозреваемого были сообщники. Его имя не называется по причине несовершеннолетнего возраста.