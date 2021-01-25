https://ria.ru/20210125/ubiystvo-1594524475.html

Суд арестовал обвиняемого в двойном убийстве на празднике в Новой Москве

Суд арестовал обвиняемого в двойном убийстве на празднике в Новой Москве

Щербинский суд Москвы арестовал одного из обвиняемых в двойном убийстве на празднике в Новой Москве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Светлана... РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T18:04

2021-01-25T18:04

2021-01-25T19:17

россия

новая москва

москва

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/realty/39791/40/397914019_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_d2edc1dc1271923c0fbc17b2e05ec807.jpg

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Щербинский суд Москвы арестовал одного из обвиняемых в двойном убийстве на празднике в Новой Москве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Светлана Ехтанигова.Пресс-секретарь добавила, что также суд до 23 марта отправил под стражу второго обвиняемого в убийстве - Владимира Девятаева. Ему предъявлено обвинение в убийстве двух человек, а также в незаконном обороте огнестрельного оружия.Как сообщалось ранее, 22 января во время праздничного мероприятия на территории Новой Москвы между гостями произошел конфликт, в ходе которого двое мужчин получили огнестрельные ранения и скончались на месте. Двое подозреваемых были задержаны, следствие завело три уголовных дела по статьям: "Убийство двух и более лиц", "Незаконное хранение оружия" и "Пособничество в убийстве двух и более лиц".

https://ria.ru/20201130/kuban-1587013323.html

россия

новая москва

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новая москва, москва, происшествия