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Суд арестовал обвиняемого в двойном убийстве на празднике в Новой Москве
Суд арестовал обвиняемого в двойном убийстве на празднике в Новой Москве
Щербинский суд Москвы арестовал одного из обвиняемых в двойном убийстве на празднике в Новой Москве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Светлана... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T18:04
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россия
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Щербинский суд Москвы арестовал одного из обвиняемых в двойном убийстве на празднике в Новой Москве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Светлана Ехтанигова.Пресс-секретарь добавила, что также суд до 23 марта отправил под стражу второго обвиняемого в убийстве - Владимира Девятаева. Ему предъявлено обвинение в убийстве двух человек, а также в незаконном обороте огнестрельного оружия.Как сообщалось ранее, 22 января во время праздничного мероприятия на территории Новой Москвы между гостями произошел конфликт, в ходе которого двое мужчин получили огнестрельные ранения и скончались на месте. Двое подозреваемых были задержаны, следствие завело три уголовных дела по статьям: "Убийство двух и более лиц", "Незаконное хранение оружия" и "Пособничество в убийстве двух и более лиц".
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россия, новая москва, москва, происшествия

Суд арестовал обвиняемого в двойном убийстве на празднике в Новой Москве

18:04 25.01.2021 (обновлено: 19:17 25.01.2021)
 
© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Щербинский суд Москвы арестовал одного из обвиняемых в двойном убийстве на празднике в Новой Москве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Светлана Ехтанигова.

"Суд избрал Алексею Девятаеву меру пресечения в виде заключения под стражу до 23 марта", - сказала она. По данным суда, он обвиняется в пособничестве в убийстве двух человек.

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Пресс-секретарь добавила, что также суд до 23 марта отправил под стражу второго обвиняемого в убийстве - Владимира Девятаева. Ему предъявлено обвинение в убийстве двух человек, а также в незаконном обороте огнестрельного оружия.
Как сообщалось ранее, 22 января во время праздничного мероприятия на территории Новой Москвы между гостями произошел конфликт, в ходе которого двое мужчин получили огнестрельные ранения и скончались на месте. Двое подозреваемых были задержаны, следствие завело три уголовных дела по статьям: "Убийство двух и более лиц", "Незаконное хранение оружия" и "Пособничество в убийстве двух и более лиц".
 
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