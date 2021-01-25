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Суд арестовал обвиняемого в двойном убийстве на празднике в Новой Москве
Суд арестовал обвиняемого в двойном убийстве на празднике в Новой Москве
Щербинский суд Москвы арестовал одного из обвиняемых в двойном убийстве на празднике в Новой Москве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Светлана... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T18:04
2021-01-25T18:04
2021-01-25T19:17
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Щербинский суд Москвы арестовал одного из обвиняемых в двойном убийстве на празднике в Новой Москве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Светлана Ехтанигова.Пресс-секретарь добавила, что также суд до 23 марта отправил под стражу второго обвиняемого в убийстве - Владимира Девятаева. Ему предъявлено обвинение в убийстве двух человек, а также в незаконном обороте огнестрельного оружия.Как сообщалось ранее, 22 января во время праздничного мероприятия на территории Новой Москвы между гостями произошел конфликт, в ходе которого двое мужчин получили огнестрельные ранения и скончались на месте. Двое подозреваемых были задержаны, следствие завело три уголовных дела по статьям: "Убийство двух и более лиц", "Незаконное хранение оружия" и "Пособничество в убийстве двух и более лиц".
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