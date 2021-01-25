https://ria.ru/20210125/temperatura-1594407540.html

Вильфанд рассказал о резких скачках температур в Азиатской России

Вильфанд рассказал о резких скачках температур в Азиатской России

Аномальные морозы ожидают жителей Западной Сибири и Якутии в начале недели, однако в среду температуры резко повысятся и будут уже значительно превышать... РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T01:10

2021-01-25T01:10

2021-01-25T01:10

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погода

западная сибирь

роман вильфанд

гидрометцентр

москва

новосибирская область

томская область

общество

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Аномальные морозы ожидают жителей Западной Сибири и Якутии в начале недели, однако в среду температуры резко повысятся и будут уже значительно превышать климатическую норму, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.По его словам, в то же время Новосибирскую и Томскую области ждет очень быстрое потепление."В Новосибирской области были температуры минус 10-13 градусов, наступает период похолодания, когда температуры будут до минус 40, а начиная со среды – резкое повышение температуры… Температура повысится градусов на 20. Температурный фон – минус 6-10, то есть температурный фон выше нормы на 8-10 градусов. Такое будет наблюдаться везде. В Томской – минус 36-40, а в среду – минус 6-10. Я говорю о дневных температурах… То же самое касается Алтая и соседних регионов", - отметил Вильфанд.По его словам, аналогичная ситуация в Якутии – там температуры будут в начале недели приближаться к минус 60, что на 7-8 градусов ниже нормы. К середине недели будет поступать более теплый воздух из Центральной Азии и с юго-запада через европейскую территорию, что приведет к значительному повышению температуры.

https://ria.ru/20210125/temperatura-1594405122.html

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