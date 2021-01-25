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Вильфанд рассказал о резких скачках температур в Азиатской России
Вильфанд рассказал о резких скачках температур в Азиатской России
Аномальные морозы ожидают жителей Западной Сибири и Якутии в начале недели, однако в среду температуры резко повысятся и будут уже значительно превышать... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T01:10
2021-01-25T01:10
россия
погода
западная сибирь
роман вильфанд
гидрометцентр
москва
новосибирская область
томская область
общество
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Аномальные морозы ожидают жителей Западной Сибири и Якутии в начале недели, однако в среду температуры резко повысятся и будут уже значительно превышать климатическую норму, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.По его словам, в то же время Новосибирскую и Томскую области ждет очень быстрое потепление."В Новосибирской области были температуры минус 10-13 градусов, наступает период похолодания, когда температуры будут до минус 40, а начиная со среды – резкое повышение температуры… Температура повысится градусов на 20. Температурный фон – минус 6-10, то есть температурный фон выше нормы на 8-10 градусов. Такое будет наблюдаться везде. В Томской – минус 36-40, а в среду – минус 6-10. Я говорю о дневных температурах… То же самое касается Алтая и соседних регионов", - отметил Вильфанд.По его словам, аналогичная ситуация в Якутии – там температуры будут в начале недели приближаться к минус 60, что на 7-8 градусов ниже нормы. К середине недели будет поступать более теплый воздух из Центральной Азии и с юго-запада через европейскую территорию, что приведет к значительному повышению температуры.
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россия, погода, западная сибирь, роман вильфанд, гидрометцентр, москва, новосибирская область, томская область, общество

Вильфанд рассказал о резких скачках температур в Азиатской России

01:10 25.01.2021
 
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Прохожие на улице Якутска - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© РИА Новости / Болот Бочкарев
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Аномальные морозы ожидают жителей Западной Сибири и Якутии в начале недели, однако в среду температуры резко повысятся и будут уже значительно превышать климатическую норму, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"К востоку от европейской территории, по границе Урала аномально холодная погода. С холодной аномалией 12 градусов. Это касается Средней Сибири, севера Западной Сибири, умеренных регионов Западной Сибири и южных регионов Западной Сибири. Опять после небольшого потепления вернулись морозы – 40-градусные и ниже – в Новосибирскую, Томскую область", - сказал Вильфанд.
По его словам, в то же время Новосибирскую и Томскую области ждет очень быстрое потепление.
Новосибирской области были температуры минус 10-13 градусов, наступает период похолодания, когда температуры будут до минус 40, а начиная со среды – резкое повышение температуры… Температура повысится градусов на 20. Температурный фон – минус 6-10, то есть температурный фон выше нормы на 8-10 градусов. Такое будет наблюдаться везде. В Томской – минус 36-40, а в среду – минус 6-10. Я говорю о дневных температурах… То же самое касается Алтая и соседних регионов", - отметил Вильфанд.
По его словам, аналогичная ситуация в Якутии – там температуры будут в начале недели приближаться к минус 60, что на 7-8 градусов ниже нормы. К середине недели будет поступать более теплый воздух из Центральной Азии и с юго-запада через европейскую территорию, что приведет к значительному повышению температуры.
Роман Вильфанд - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
00:13
Гидрометцентр спрогнозировал рекордную температуру в Европейской России
 
РоссияПогодаЗападная СибирьРоман ВильфандГидрометцентрМоскваНовосибирская областьТомская областьОбщество
 
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