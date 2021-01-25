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Гидрометцентр спрогнозировал рекордную температуру в Европейской России
Гидрометцентр спрогнозировал рекордную температуру в Европейской России
Синоптики прогнозируют рекордно высокие температуры в центре Европейской России в последнюю неделю января, сообщил РИА Новости научный руководитель... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T00:13
2021-01-25T10:42
россия
погода
роман вильфанд
гидрометцентр
москва
общество
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В Гидрометцентре предупредили о рекордной температуре
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Синоптики прогнозируют рекордно высокие температуры в центре Европейской России в последнюю неделю января, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.По его словам, тепло идет за счет воздушных масс со Средиземного моря и частично — из субтропиков Атлантики. Это будет продолжаться в течение первой половины недели, отметил собеседник агентства.Ученый добавил, что последняя пятидневка января и первые два дня февраля — самые холодные по климатическим данным за зимний период в Европейской России."Понятно, что такая теплая погода формирует аномалию, даже двузначную: температура на 10, 12, даже 13 градусов выше нормы. Длительный период аномально теплой погоды", — уточнил Вильфанд.Он также подчеркнул, что аномальное тепло возвращается на юг Европейской России — температура там будет достигать 10-14 градусов выше нуля. На востоке Центрального федерального округа, по его словам, температура будет на 16 градусов больше нормы.Помимо этого, в среду жителей Западной Сибири и Якутии ожидает резкое повышение температуры. Она значительно превысит климатическую норму, отметил Вильфанд. Так, в Новосибирской области температура достигнет минус шести-десяти градусов, такая же ситуация наблюдается и в Томской области, Алтае и соседних регионах. Однако в самом начале недели в этих субъектах Федерации прогнозируется аномально холодная погода.В Якутии, пояснил синоптик, температура до середины недели будет держаться около минус 60 градусов, однако затем произойдет ее значительное повышение.
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россия, погода, роман вильфанд, гидрометцентр, москва, общество

Гидрометцентр спрогнозировал рекордную температуру в Европейской России

00:13 25.01.2021 (обновлено: 10:42 25.01.2021)
 
© РИА Новости / Нина ЗотинаРоман Вильфанд
Роман Вильфанд - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Синоптики прогнозируют рекордно высокие температуры в центре Европейской России в последнюю неделю января, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По его словам, тепло идет за счет воздушных масс со Средиземного моря и частично — из субтропиков Атлантики. Это будет продолжаться в течение первой половины недели, отметил собеседник агентства.

"Понятно, что это очень теплые воздушные массы. Трансформируясь, охлаждаясь, они приходят в центр Европейской России с температурами, близкими к максимально зафиксированным за весь период наблюдений: от нуля до трех градусов тепла, даже до четырех", — сказал Вильфанд.

Ученый добавил, что последняя пятидневка января и первые два дня февраля — самые холодные по климатическим данным за зимний период в Европейской России.
"Понятно, что такая теплая погода формирует аномалию, даже двузначную: температура на 10, 12, даже 13 градусов выше нормы. Длительный период аномально теплой погоды", — уточнил Вильфанд.
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Он также подчеркнул, что аномальное тепло возвращается на юг Европейской России — температура там будет достигать 10-14 градусов выше нуля. На востоке Центрального федерального округа, по его словам, температура будет на 16 градусов больше нормы.
Помимо этого, в среду жителей Западной Сибири и Якутии ожидает резкое повышение температуры. Она значительно превысит климатическую норму, отметил Вильфанд. Так, в Новосибирской области температура достигнет минус шести-десяти градусов, такая же ситуация наблюдается и в Томской области, Алтае и соседних регионах. Однако в самом начале недели в этих субъектах Федерации прогнозируется аномально холодная погода.
В Якутии, пояснил синоптик, температура до середины недели будет держаться около минус 60 градусов, однако затем произойдет ее значительное повышение.
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