https://ria.ru/20210125/temperatura-1594405122.html

Гидрометцентр спрогнозировал рекордную температуру в Европейской России

Гидрометцентр спрогнозировал рекордную температуру в Европейской России

Синоптики прогнозируют рекордно высокие температуры в центре Европейской России в последнюю неделю января, сообщил РИА Новости научный руководитель... РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T00:13

2021-01-25T00:13

2021-01-25T10:42

россия

погода

роман вильфанд

гидрометцентр

москва

общество

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В Гидрометцентре предупредили о рекордной температуре

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Синоптики прогнозируют рекордно высокие температуры в центре Европейской России в последнюю неделю января, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.По его словам, тепло идет за счет воздушных масс со Средиземного моря и частично — из субтропиков Атлантики. Это будет продолжаться в течение первой половины недели, отметил собеседник агентства.Ученый добавил, что последняя пятидневка января и первые два дня февраля — самые холодные по климатическим данным за зимний период в Европейской России."Понятно, что такая теплая погода формирует аномалию, даже двузначную: температура на 10, 12, даже 13 градусов выше нормы. Длительный период аномально теплой погоды", — уточнил Вильфанд.Он также подчеркнул, что аномальное тепло возвращается на юг Европейской России — температура там будет достигать 10-14 градусов выше нуля. На востоке Центрального федерального округа, по его словам, температура будет на 16 градусов больше нормы.Помимо этого, в среду жителей Западной Сибири и Якутии ожидает резкое повышение температуры. Она значительно превысит климатическую норму, отметил Вильфанд. Так, в Новосибирской области температура достигнет минус шести-десяти градусов, такая же ситуация наблюдается и в Томской области, Алтае и соседних регионах. Однако в самом начале недели в этих субъектах Федерации прогнозируется аномально холодная погода.В Якутии, пояснил синоптик, температура до середины недели будет держаться около минус 60 градусов, однако затем произойдет ее значительное повышение.

https://ria.ru/20210113/pogoda-1592944194.html

https://ria.ru/20210124/yanvar-1594350255.html

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россия, погода, роман вильфанд, гидрометцентр, москва, общество