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В Омске подросток получила восемь лет колонии за убийство матери
В Омске подросток получила восемь лет колонии за убийство матери
Омский областной суд назначил 16-летней девушке 8 лет лишения свободы в воспитательной колонии, а её 18-летнему другу - 13 лет строгого режима за убийство... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T13:07
2021-01-25T13:07
происшествия
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ОМСК, 25 янв – РИА Новости. Омский областной суд назначил 16-летней девушке 8 лет лишения свободы в воспитательной колонии, а её 18-летнему другу - 13 лет строгого режима за убийство матери девушки в ночь на 31 декабря 2019 года, сообщили в региональной прокуратуре.Ранее сообщалось, что 43-летняя женщина, внезапно вернувшись домой с работы, застала в постели свою 15-летнюю дочь и её парня, студента первого курса одного из местных колледжей. Женщина начала ругаться с молодыми людьми, в ходе ссоры молодой человек несколько раз ударил потерпевшую ножом, а девушка в это же время била мать по голове молотком и ножом. Несмотря на полученные более 30 ножевых ранений, женщина смогла позвонить подруге, выбралась из квартиры в подъезд, где её обнаружили соседи. Подруга женщины вызвала скорую помощь, но спасти ее не удалось, она скончалась в больнице. В ходе расследования подростки частично признавали свою вину, но пытались выставить погибшую виновницей конфликта, а себя - жертвами самообороны. Версия убийства женщины в целях самообороны была опровергнута в Следственном комитете. Дочь убитой и её парня заключили под стражу.Приговор суда не вступил в законную силу.
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происшествия

В Омске подросток получила восемь лет колонии за убийство матери

13:07 25.01.2021
 
© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкСудейский молоток
Судейский молоток - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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ОМСК, 25 янв – РИА Новости. Омский областной суд назначил 16-летней девушке 8 лет лишения свободы в воспитательной колонии, а её 18-летнему другу - 13 лет строгого режима за убийство матери девушки в ночь на 31 декабря 2019 года, сообщили в региональной прокуратуре.
Ранее сообщалось, что 43-летняя женщина, внезапно вернувшись домой с работы, застала в постели свою 15-летнюю дочь и её парня, студента первого курса одного из местных колледжей. Женщина начала ругаться с молодыми людьми, в ходе ссоры молодой человек несколько раз ударил потерпевшую ножом, а девушка в это же время била мать по голове молотком и ножом. Несмотря на полученные более 30 ножевых ранений, женщина смогла позвонить подруге, выбралась из квартиры в подъезд, где её обнаружили соседи. Подруга женщины вызвала скорую помощь, но спасти ее не удалось, она скончалась в больнице. В ходе расследования подростки частично признавали свою вину, но пытались выставить погибшую виновницей конфликта, а себя - жертвами самообороны. Версия убийства женщины в целях самообороны была опровергнута в Следственном комитете. Дочь убитой и её парня заключили под стражу.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
11:45
В Крыму завершили расследование против обвиняемого в убийстве девочки
"Суд назначил несовершеннолетней обвиняемой наказание в виде 8 лет лишения свободы в воспитательной колонии, ее совершеннолетнему сообщнику - 13 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на один год", - рассказали журналистам в прокуратуре Омской области.
Приговор суда не вступил в законную силу.
 
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