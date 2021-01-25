https://ria.ru/20210125/sud-1594459950.html

В Омске подросток получила восемь лет колонии за убийство матери

В Омске подросток получила восемь лет колонии за убийство матери

Омский областной суд назначил 16-летней девушке 8 лет лишения свободы в воспитательной колонии, а её 18-летнему другу - 13 лет строгого режима за убийство... РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T13:07

2021-01-25T13:07

2021-01-25T13:07

происшествия

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ОМСК, 25 янв – РИА Новости. Омский областной суд назначил 16-летней девушке 8 лет лишения свободы в воспитательной колонии, а её 18-летнему другу - 13 лет строгого режима за убийство матери девушки в ночь на 31 декабря 2019 года, сообщили в региональной прокуратуре.Ранее сообщалось, что 43-летняя женщина, внезапно вернувшись домой с работы, застала в постели свою 15-летнюю дочь и её парня, студента первого курса одного из местных колледжей. Женщина начала ругаться с молодыми людьми, в ходе ссоры молодой человек несколько раз ударил потерпевшую ножом, а девушка в это же время била мать по голове молотком и ножом. Несмотря на полученные более 30 ножевых ранений, женщина смогла позвонить подруге, выбралась из квартиры в подъезд, где её обнаружили соседи. Подруга женщины вызвала скорую помощь, но спасти ее не удалось, она скончалась в больнице. В ходе расследования подростки частично признавали свою вину, но пытались выставить погибшую виновницей конфликта, а себя - жертвами самообороны. Версия убийства женщины в целях самообороны была опровергнута в Следственном комитете. Дочь убитой и её парня заключили под стражу.Приговор суда не вступил в законную силу.

https://ria.ru/20210125/ubiystvo-1594443183.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия