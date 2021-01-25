https://ria.ru/20210125/student-1594489663.html

Чернышенко пожелал студентам стремления к учебе и созиданию

Чернышенко пожелал студентам стремления к учебе и созиданию

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поздравил студентов с их праздником, назвав студенчество ярким и ответственным периодом жизни и пожелав им сохранить желание... РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T15:18

2021-01-25T15:18

2021-01-25T15:18

дмитрий чернышенко

андрей воробьев

общество

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поздравил студентов с их праздником, назвав студенчество ярким и ответственным периодом жизни и пожелав им сохранить желание совершенствоваться на долгие годы, сообщила его пресс-служба.Чернышенко пожелал нынешним студентам суметь сохранить это чувство на долгие годы, всегда стремиться учиться, познавать и созидать. Он также поздравил с праздником наставников, преподавателей, профессоров.По словам вице-премьера, в этот день во многих вузах страны стартуют программы и мероприятия, связанные с дальнейшим развитием образовательных учреждений. В частности, на площадке МГУ, который отмечает свой 266-й день рождения, знаковое событие – запуск строительства Инновационного научно-технологического центра МГУ "Воробьевы горы"."Концерты, лекции, мастер-классы, онлайн-квесты, кейс-чемпионаты - много познавательных мероприятий пройдет в этот день по всей стране. И пусть по понятным причинам некоторые из них в онлайн формате – это не снижает интереса к ним. Присоединяйтесь", - добавил вице-премьер.Он также пожелал всем крепкого здоровья.

https://ria.ru/20210125/putin-1594419729.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий чернышенко, андрей воробьев, общество