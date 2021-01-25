https://ria.ru/20210125/strategiya-1594454147.html

Мишустин поручил доработать Стратегию развития лесного комплекса

Мишустин поручил доработать Стратегию развития лесного комплекса

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил оперативно доработать Стратегию развития лесного комплекса, чтобы рассмотреть документ уже 28 января. РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T12:42

2021-01-25T12:42

2021-01-25T12:42

виктория абрамченко

михаил мишустин

общество

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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил оперативно доработать Стратегию развития лесного комплекса, чтобы рассмотреть документ уже 28 января."Надо оперативно доработать документ, чтобы мы могли его рассмотреть в четверг на заседании правительства", - сказал он на совещании с вице-премьерами после доклада вице-премьера Виктории Абрамченко, курирующей эту работу.

https://ria.ru/20200930/drevesina-1578002888.html

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2021

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виктория абрамченко, михаил мишустин, общество