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Мишустин поручил доработать Стратегию развития лесного комплекса
Мишустин поручил доработать Стратегию развития лесного комплекса
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил оперативно доработать Стратегию развития лесного комплекса, чтобы рассмотреть документ уже 28 января. РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T12:42
2021-01-25T12:42
виктория абрамченко
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил оперативно доработать Стратегию развития лесного комплекса, чтобы рассмотреть документ уже 28 января."Надо оперативно доработать документ, чтобы мы могли его рассмотреть в четверг на заседании правительства", - сказал он на совещании с вице-премьерами после доклада вице-премьера Виктории Абрамченко, курирующей эту работу.
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виктория абрамченко, михаил мишустин, общество

Мишустин поручил доработать Стратегию развития лесного комплекса

12:42 25.01.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание с вице-премьерами РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание с вице-премьерами РФ - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил оперативно доработать Стратегию развития лесного комплекса, чтобы рассмотреть документ уже 28 января.
"Надо оперативно доработать документ, чтобы мы могли его рассмотреть в четверг на заседании правительства", - сказал он на совещании с вице-премьерами после доклада вице-премьера Виктории Абрамченко, курирующей эту работу.
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