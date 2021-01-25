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Захарова заявила о начале работы по продлению СНВ-3
Захарова заявила о начале работы по продлению СНВ-3
Эксперты начали работу по продлению Договора СНВ-3. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T17:28
2021-01-25T19:57
дональд трамп
россия
мария захарова
договор снв-3
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сша
в мире
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Эксперты начали работу по продлению Договора СНВ-3. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что Соединенные Штаты намерены предложить продлить договор СНВ-3 на пять лет. По ее словам, это "единственное соглашение, которое сдерживает ядерные силы России, это якорь стратегической стабильности между двумя странами".Комментируя заявление Псаки, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва всегда выступала за сохранение СНВ-3, однако напомнил, что ряд предлагаемых Вашингтоном условий переподписания договора абсолютно не подходит России.Договор СНВ-3, подписанный в 2010 году, остается единственным действующим соглашением между Москвой и Вашингтоном об ограничении вооружений. Согласно ему, каждой из сторон необходимо сократить свои ядерные арсеналы так, чтобы через семь лет и впоследствии суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подлодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Соглашение обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей дважды в год.Действие договора истекает в феврале. Администрация экс-президента Дональда Трампа хотела привлечь к переговорам Пекин, чтобы разработать новое трехстороннее ядерное соглашение между Россией, Китаем и США. Китайская сторона эту идею отвергла.В октябре 2020-го Владимир Путин выступил с инициативой продлить действующий договор без всяких условий на год. Однако США отказались от предложения.
https://ria.ru/20210123/dcnv-1594198769.html
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60
Путин предложил продлить СНВ-3 без всяких условий на год
Владимир Путин предложил продлить договор об ограничении стратегических наступательных вооружений на год без условий с последующими переговорами.
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дональд трамп, россия, мария захарова, договор снв-3, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, в мире

Захарова заявила о начале работы по продлению СНВ-3

17:28 25.01.2021 (обновлено: 19:57 25.01.2021)
 
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Эксперты начали работу по продлению Договора СНВ-3. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

"Я могу только сказать, что эксперты активно работают на этом направлении. Это практическая работа, и она стартовала", — сказала она.

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Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что Соединенные Штаты намерены предложить продлить договор СНВ-3 на пять лет. По ее словам, это "единственное соглашение, которое сдерживает ядерные силы России, это якорь стратегической стабильности между двумя странами".
Комментируя заявление Псаки, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва всегда выступала за сохранение СНВ-3, однако напомнил, что ряд предлагаемых Вашингтоном условий переподписания договора абсолютно не подходит России.
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Договор СНВ-3, подписанный в 2010 году, остается единственным действующим соглашением между Москвой и Вашингтоном об ограничении вооружений. Согласно ему, каждой из сторон необходимо сократить свои ядерные арсеналы так, чтобы через семь лет и впоследствии суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подлодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Соглашение обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей дважды в год.
Действие договора истекает в феврале. Администрация экс-президента Дональда Трампа хотела привлечь к переговорам Пекин, чтобы разработать новое трехстороннее ядерное соглашение между Россией, Китаем и США. Китайская сторона эту идею отвергла.
В октябре 2020-го Владимир Путин выступил с инициативой продлить действующий договор без всяких условий на год. Однако США отказались от предложения.
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Дональд ТрампРоссияМария ЗахароваДоговор СНВ-3Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)СШАВ мире
 
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