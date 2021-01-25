https://ria.ru/20210125/smi-1594198615.html

Sputnik запускает в Telegram новостной канал на английском языке

Sputnik запускает в Telegram новостной канал на английском языке

Информационное агентство Sputnik запускает новый информационный канал на английском языке в Telegram. Sputnik развивает свои новостные сервисы с помощью... РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T10:00

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sputnik

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Информационное агентство Sputnik запускает новый информационный канал на английском языке в Telegram. Sputnik развивает свои новостные сервисы с помощью мультимедийных возможностей Telegram для освещения политики, бизнеса, топовых мировых экономических тенденций, новостей по обороне и безопасности, космосу, здравоохранению и другим тем для широкой аудитории.Канал будет публиковать текстовые сообщения, фото и графические изображения, видео, аудио, статистику и графики, чтобы предоставлять читателю самые свежие новости со всего мира, главные новости дня, новости из России, курьезные происшествия, а также заглядывать за кулисы мировых событий. Мы предложим читателю выдержки из наших самых интересных эксклюзивных интервью с высшими должностными лицами правительств разных стран, представителями бизнеса, политиками, лидерами общественного мнения, аналитиками и экспертами.Корреспонденты Sputnik будут сообщать читателю в прямом эфире 24/7 обо всех крупных мировых событиях, начиная от государственных визитов до акций протеста, террористических атак и вспышек инфекций.Вы можете найти Sputnik в Telegram и подписаться на наш аккаунт по адресу @sputniknewsintИнформационное агентство Sputnik является частью крупнейшего российского средства массовой информации - России сегодня. Наши новостные ленты, которые публикуются на разных языках (английском, русском, арабском, китайском, испанском и фарси), предоставляют нам уникальную возможность достигать глобальной аудитории.Sputnik производит собственный мультимедийный контент и вещает на более, чем 30 языках, обеспечивая более 800 часов радиопрограмм каждый день, которые охватывают более 130 городов в 34 странах. Эксклюзивный контент для наших новостных лент также предоставляют региональные редакции (медиа-центры) в Вашингтоне, Каире, Пекине и Монтевидео.

https://ria.ru/20210121/davlenie-1594001394.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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