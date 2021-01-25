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Sputnik запускает в Telegram новостной канал на английском языке
Sputnik запускает в Telegram новостной канал на английском языке
Информационное агентство Sputnik запускает новый информационный канал на английском языке в Telegram. Sputnik развивает свои новостные сервисы с помощью... РИА Новости, 25.01.2021
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telegram
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Информационное агентство Sputnik запускает новый информационный канал на английском языке в Telegram. Sputnik развивает свои новостные сервисы с помощью мультимедийных возможностей Telegram для освещения политики, бизнеса, топовых мировых экономических тенденций, новостей по обороне и безопасности, космосу, здравоохранению и другим тем для широкой аудитории.Канал будет публиковать текстовые сообщения, фото и графические изображения, видео, аудио, статистику и графики, чтобы предоставлять читателю самые свежие новости со всего мира, главные новости дня, новости из России, курьезные происшествия, а также заглядывать за кулисы мировых событий. Мы предложим читателю выдержки из наших самых интересных эксклюзивных интервью с высшими должностными лицами правительств разных стран, представителями бизнеса, политиками, лидерами общественного мнения, аналитиками и экспертами.Корреспонденты Sputnik будут сообщать читателю в прямом эфире 24/7 обо всех крупных мировых событиях, начиная от государственных визитов до акций протеста, террористических атак и вспышек инфекций.Вы можете найти Sputnik в Telegram и подписаться на наш аккаунт по адресу @sputniknewsintИнформационное агентство Sputnik является частью крупнейшего российского средства массовой информации - России сегодня. Наши новостные ленты, которые публикуются на разных языках (английском, русском, арабском, китайском, испанском и фарси), предоставляют нам уникальную возможность достигать глобальной аудитории.Sputnik производит собственный мультимедийный контент и вещает на более, чем 30 языках, обеспечивая более 800 часов радиопрограмм каждый день, которые охватывают более 130 городов в 34 странах. Эксклюзивный контент для наших новостных лент также предоставляют региональные редакции (медиа-центры) в Вашингтоне, Каире, Пекине и Монтевидео.
https://ria.ru/20210121/davlenie-1594001394.html
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telegram, sputnik

Sputnik запускает в Telegram новостной канал на английском языке

10:00 25.01.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтудия радио Sputnik
Студия радио Sputnik - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Информационное агентство Sputnik запускает новый информационный канал на английском языке в Telegram. Sputnik развивает свои новостные сервисы с помощью мультимедийных возможностей Telegram для освещения политики, бизнеса, топовых мировых экономических тенденций, новостей по обороне и безопасности, космосу, здравоохранению и другим тем для широкой аудитории.
Канал будет публиковать текстовые сообщения, фото и графические изображения, видео, аудио, статистику и графики, чтобы предоставлять читателю самые свежие новости со всего мира, главные новости дня, новости из России, курьезные происшествия, а также заглядывать за кулисы мировых событий. Мы предложим читателю выдержки из наших самых интересных эксклюзивных интервью с высшими должностными лицами правительств разных стран, представителями бизнеса, политиками, лидерами общественного мнения, аналитиками и экспертами.
Руководитель русскоязычной версии радио Sputnik Алексей Орлов во время участия в онлайн-конференции Азиатско-тихоокеанского института развития радиовещания (AIBD) - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
21 января, 13:57
Глава радио Sputnik рассказал о давлении на Sputnik
Корреспонденты Sputnik будут сообщать читателю в прямом эфире 24/7 обо всех крупных мировых событиях, начиная от государственных визитов до акций протеста, террористических атак и вспышек инфекций.
Вы можете найти Sputnik в Telegram и подписаться на наш аккаунт по адресу @sputniknewsint
Информационное агентство Sputnik является частью крупнейшего российского средства массовой информации - России сегодня. Наши новостные ленты, которые публикуются на разных языках (английском, русском, арабском, китайском, испанском и фарси), предоставляют нам уникальную возможность достигать глобальной аудитории.
Sputnik производит собственный мультимедийный контент и вещает на более, чем 30 языках, обеспечивая более 800 часов радиопрограмм каждый день, которые охватывают более 130 городов в 34 странах. Эксклюзивный контент для наших новостных лент также предоставляют региональные редакции (медиа-центры) в Вашингтоне, Каире, Пекине и Монтевидео.
Микрофон - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
19 января, 10:42
Журналисты радио Sputnik стали призерами международного конкурса
 
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