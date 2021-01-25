https://ria.ru/20210125/slezhka-1594334972.html

Эксперт научил, как понять, кто разыскивает вас в интернете

Эксперт научил, как понять, кто разыскивает вас в интернете

Задача противодействия таргетированным угрозам, направленным как на людей, так и на организации, непроста. Выяснить, кто вас ищет, не удастся, если не... РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T02:17

2021-01-25T02:17

2021-01-25T06:44

алексей мальнев

россия

инфосистемы джет

интернет

технологии

общество

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Эксперт объяснил, как понять, кто разыскивает вас в интернете

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Задача противодействия таргетированным угрозам, направленным как на людей, так и на организации, непроста. Выяснить, кто вас ищет, не удастся, если не определить заранее круг возможных интересантов, рассказал агентству "Прайм" руководитель Центра мониторинга и реагирования на инциденты ИБ Jet CSIRT компании "Инфосистемы Джет" Алексей Мальнев. В настоящий момент информация — это товар, на который может быть спрос с разной целью – от выделения рекламной аудитории до формирования базы личных данных и выяснения ваших рабочих контактов. Цели преследования тоже могут быть разными — реклама, мошенничество, шантаж, кибератаки и даже подготовка терактов. Пугаться этого не стоит, но такие вещи важно знать. Для обеспечения максимальной приватности лучше не публиковать никакую информацию о себе, но это противоречит современным трендам. Поэтому важно искать баланс – использовать социальные сети, но сдержанно, не раскрывая личные данные, закрывая профили и не размещая компрометирующих фото и видео. Помните, что полностью избавиться от цифрового следа нельзя. "Удаление информации из профилей соцсетей, форумов, мессенджеров, электронной почты не означает ее действительного уничтожения из систем мониторинга и хранения данных организаций, из аналитических баз данных контролирующих органов", — заключил Мальнев

https://ria.ru/20210121/kamera-1593936781.html

https://ria.ru/20200715/1574362226.html

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алексей мальнев, россия, инфосистемы джет, интернет, технологии, общество