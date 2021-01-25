https://ria.ru/20210125/slezhka-1594334972.html
Эксперт научил, как понять, кто разыскивает вас в интернете
Эксперт научил, как понять, кто разыскивает вас в интернете
Задача противодействия таргетированным угрозам, направленным как на людей, так и на организации, непроста. Выяснить, кто вас ищет, не удастся, если не... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T02:17
2021-01-25T02:17
2021-01-25T06:44
алексей мальнев
россия
инфосистемы джет
интернет
технологии
общество
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Эксперт объяснил, как понять, кто разыскивает вас в интернете
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Задача противодействия таргетированным угрозам, направленным как на людей, так и на организации, непроста. Выяснить, кто вас ищет, не удастся, если не определить заранее круг возможных интересантов, рассказал агентству "Прайм" руководитель Центра мониторинга и реагирования на инциденты ИБ Jet CSIRT компании "Инфосистемы Джет" Алексей Мальнев. В настоящий момент информация — это товар, на который может быть спрос с разной целью – от выделения рекламной аудитории до формирования базы личных данных и выяснения ваших рабочих контактов. Цели преследования тоже могут быть разными — реклама, мошенничество, шантаж, кибератаки и даже подготовка терактов. Пугаться этого не стоит, но такие вещи важно знать. Для обеспечения максимальной приватности лучше не публиковать никакую информацию о себе, но это противоречит современным трендам. Поэтому важно искать баланс – использовать социальные сети, но сдержанно, не раскрывая личные данные, закрывая профили и не размещая компрометирующих фото и видео. Помните, что полностью избавиться от цифрового следа нельзя. "Удаление информации из профилей соцсетей, форумов, мессенджеров, электронной почты не означает ее действительного уничтожения из систем мониторинга и хранения данных организаций, из аналитических баз данных контролирующих органов", — заключил Мальнев
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алексей мальнев, россия, инфосистемы джет, интернет, технологии, общество
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости.
Задача противодействия таргетированным угрозам, направленным как на людей, так и на организации, непроста. Выяснить, кто вас ищет, не удастся, если не определить заранее круг возможных интересантов, рассказал агентству "Прайм
" руководитель Центра мониторинга и реагирования на инциденты ИБ Jet CSIRT компании "Инфосистемы Джет
" Алексей Мальнев.
"Чем сложнее планируемая атака, будь то с применением технических средств или методов социальной инженерии либо при их сочетании, тем масштабнее и дольше длится этап ее подготовки и разведки. В большинстве современных угроз сбор информации занимает наибольшую часть времени от всей операции", — поясняет эксперт.
В настоящий момент информация — это товар, на который может быть спрос с разной целью – от выделения рекламной аудитории до формирования базы личных данных и выяснения ваших рабочих контактов.
Цели преследования тоже могут быть разными — реклама, мошенничество, шантаж, кибератаки и даже подготовка терактов. Пугаться этого не стоит, но такие вещи важно знать. Для обеспечения максимальной приватности лучше не публиковать никакую информацию о себе, но это противоречит современным трендам.
Поэтому важно искать баланс – использовать социальные сети, но сдержанно, не раскрывая личные данные, закрывая профили и не размещая компрометирующих фото и видео. Помните, что полностью избавиться от цифрового следа нельзя.
"Удаление информации из профилей соцсетей, форумов, мессенджеров, электронной почты не означает ее действительного уничтожения из систем мониторинга и хранения данных организаций, из аналитических баз данных контролирующих органов", — заключил Мальнев