Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210125/slezhka-1594334972.html
Эксперт научил, как понять, кто разыскивает вас в интернете
Эксперт научил, как понять, кто разыскивает вас в интернете
Задача противодействия таргетированным угрозам, направленным как на людей, так и на организации, непроста. Выяснить, кто вас ищет, не удастся, если не... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T02:17
2021-01-25T06:44
алексей мальнев
россия
инфосистемы джет
интернет
технологии
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
Эксперт объяснил, как понять, кто разыскивает вас в интернете
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/13/1580516644_0:245:3072:1973_1920x0_80_0_0_ef5cf1ed75e279436215f8595180c15e.jpg
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Задача противодействия таргетированным угрозам, направленным как на людей, так и на организации, непроста. Выяснить, кто вас ищет, не удастся, если не определить заранее круг возможных интересантов, рассказал агентству "Прайм" руководитель Центра мониторинга и реагирования на инциденты ИБ Jet CSIRT компании "Инфосистемы Джет" Алексей Мальнев. В настоящий момент информация — это товар, на который может быть спрос с разной целью – от выделения рекламной аудитории до формирования базы личных данных и выяснения ваших рабочих контактов. Цели преследования тоже могут быть разными — реклама, мошенничество, шантаж, кибератаки и даже подготовка терактов. Пугаться этого не стоит, но такие вещи важно знать. Для обеспечения максимальной приватности лучше не публиковать никакую информацию о себе, но это противоречит современным трендам. Поэтому важно искать баланс – использовать социальные сети, но сдержанно, не раскрывая личные данные, закрывая профили и не размещая компрометирующих фото и видео. Помните, что полностью избавиться от цифрового следа нельзя. "Удаление информации из профилей соцсетей, форумов, мессенджеров, электронной почты не означает ее действительного уничтожения из систем мониторинга и хранения данных организаций, из аналитических баз данных контролирующих органов", — заключил Мальнев
https://ria.ru/20210121/kamera-1593936781.html
https://ria.ru/20200715/1574362226.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/13/1580516644_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_22f27ba768a64c7b656ed3dc1b180808.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
алексей мальнев, россия, инфосистемы джет, интернет, технологии, общество

Эксперт научил, как понять, кто разыскивает вас в интернете

02:17 25.01.2021 (обновлено: 06:44 25.01.2021)
 
© Depositphotos / pressmasterКлавиатура ноутбука
Клавиатура ноутбука - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© Depositphotos / pressmaster
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Задача противодействия таргетированным угрозам, направленным как на людей, так и на организации, непроста. Выяснить, кто вас ищет, не удастся, если не определить заранее круг возможных интересантов, рассказал агентству "Прайм" руководитель Центра мониторинга и реагирования на инциденты ИБ Jet CSIRT компании "Инфосистемы Джет" Алексей Мальнев.
"Чем сложнее планируемая атака, будь то с применением технических средств или методов социальной инженерии либо при их сочетании, тем масштабнее и дольше длится этап ее подготовки и разведки. В большинстве современных угроз сбор информации занимает наибольшую часть времени от всей операции", — поясняет эксперт.
В настоящий момент информация — это товар, на который может быть спрос с разной целью – от выделения рекламной аудитории до формирования базы личных данных и выяснения ваших рабочих контактов.
Цели преследования тоже могут быть разными — реклама, мошенничество, шантаж, кибератаки и даже подготовка терактов. Пугаться этого не стоит, но такие вещи важно знать. Для обеспечения максимальной приватности лучше не публиковать никакую информацию о себе, но это противоречит современным трендам.
Скрытая камера - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
21 января, 02:18
Эксперт рассказал, как найти скрытую камеру слежения
Поэтому важно искать баланс – использовать социальные сети, но сдержанно, не раскрывая личные данные, закрывая профили и не размещая компрометирующих фото и видео. Помните, что полностью избавиться от цифрового следа нельзя.
"Удаление информации из профилей соцсетей, форумов, мессенджеров, электронной почты не означает ее действительного уничтожения из систем мониторинга и хранения данных организаций, из аналитических баз данных контролирующих органов", — заключил Мальнев
Логотип компании Google - РИА Новости, 1920, 15.07.2020
15 июля 2020, 02:28
Google обвинили в слежке за пользователями
 
Алексей МальневРоссияИнфосистемы ДжетИнтернетТехнологииОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:10Франция прекратила разработку одной из своих вакцин от COVID-19
15:10Путин поручил правительству выйти на допандемийный уровень занятости
15:08Адвокат заявил, что Навальный почти ничего не слышал о незаконных акциях
15:05МИД уличил американские соцсети в нарушении установленных ими правил
15:02Путин рассказал о винодельческом бизнесе Титова
15:02Путин заявил, что никогда не занимался бизнесом
15:00Путин оценил перспективы мировой энергетики на ближайшие годы
14:58"Скучно, девочки". Путин назвал "расследование" Навального монтажом
14:56В Кремле рассказали о формате выступления Путина на Давосском форуме
14:53В России вырастет максимальный размер пособия по беременности и родам
14:53Путин прокомментировал "расследование Навального про его дворец"
14:52В Евросоюзе предложили ввести условие для приезжающих из третьих стран
14:51Крымский депутат ответил на заявление Украины о Севастополе и Симферополе
14:42Экс-директор новосибирского ННИИТО ответит в суде по делу о хищении
14:41Норвежский журналист рассказал, как привился вакциной "Спутник V"
14:41Официальный курс евро на вторник вырос до 91,15 рубля
14:40Путин заявил о попытках помешать развитию гражданского авиастроения извне
14:39Володин: попытка срочных дебатов в ПАСЕ по Навальному не состоялась
14:36В Перми больницы закрыли запись на вакцинацию от COVID-19
14:35В Тверской области обрушилось четырехэтажное здание
Лента новостейМолния