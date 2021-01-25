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Четверо мужчин выбрались "поглазеть на снег" и получили крупный штраф
Четверо мужчин выбрались "поглазеть на снег" и получили крупный штраф
В Великобритании полицейские выписали штраф четырем мужчинам, которые нарушили правила карантина, чтобы посмотреть на снег. Об этом в своем Twitter-аккаунте... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T19:14
2021-01-25T19:14
2021-01-25T22:31
великобритания
происшествия
в мире
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. В Великобритании полицейские выписали штраф четырем мужчинам, которые нарушили правила карантина, чтобы посмотреть на снег. Об этом в своем Twitter-аккаунте написала дорожная полиция графства Суррей. В сообщении указано, что ими было остановлено два автомобиля, двигавшихся автоколонной. В машине находилось четверо мужчин, все они проживают отдельно друг от друга. За четыре случая нарушения правил карантина полиция выписала штрафы на общую сумму в 800 фунтов (более 82 тысяч рублей). Как отмечает Sky News, в Великобритании действует строгая система штрафов за несоблюдение правил, препятствующих распространению коронавирусной инфекции. Например, за посещение домашней вечеринки с участием 15 человек и более придется заплатить 800 фунтов (более 82 тысяч рублей). При повторных нарушениях сумма штрафа будет удваиваться вплоть до максимальной, которая составит 6400 фунтов (более 662 тысяч рублей).
https://ria.ru/20210123/koronavirus-1594244529.html
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великобритания, происшествия, в мире