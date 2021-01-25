Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210125/shtamm-1594415975.html
В России впервые получили фотографию британского штамма коронавируса
В России впервые получили фотографию британского штамма коронавируса
Ученые новосибирского центра "Вектор" при Роспотребнадзоре первыми в мире получили изображение британского штамма коронавируса, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T08:25
2021-01-25T12:30
распространение коронавируса
новый штамм коронавируса в британии
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
открытия - риа наука
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/19/1594416112_0:105:470:369_1920x0_80_0_0_e0bd35d7087d867177ef93107b4f1b76.jpg
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Ученые новосибирского центра "Вектор" при Роспотребнадзоре первыми в мире получили изображение британского штамма коронавируса, сообщается на сайте ведомства.Его образец выделили в декабре от больного COVID-19. Снимок сделан при помощи трансмиссионного электронного микроскопа при увеличении в 100 тысяч раз. Отмечается, что зарегистрированные в России ПЦР-тесты, разработанные учреждениями Роспотребнадзора, позволяют выявлять случаи заражения британским вариантом SARS-CoV-2, а тест-система Центрального НИИ эпидемиологии может отличить мутировавший вирус от его обычных форм. Кроме того, подчеркнули в ведомстве, характерные для нового штамма мутации не сказываются на эффективности вакцины "ЭпиВакКорона", поскольку ее разработали на основе пептидных антигенов: они относятся к консервативным участкам белка коронавируса и не подвержены каким-либо его изменениям.В середине декабря в Великобритании обнаружили новую мутацию SARS-CoV-2 — VUI-202012/01. Позже стало известно, что она распространяется на 70% (по другим оценкам, на 56%) быстрее исходника. Хотя британский премьер-министр Борис Джонсон недавно заявил, что выявленная мутация на 30% смертельнее, чем ранее известная, и до 70% более заразна, официального подтверждения от ученых пока нет. За последний месяц случаи заражения VUI-202012/01 зарегистрировали как минимум в 60 странах, в том числе в России. Многие государства приостановили транспортное сообщение с Соединенным Королевством.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210123/koronavirus-1594244529.html
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/19/1594416112_0:61:470:414_1920x0_80_0_0_8ea8c22e295a70cfc3d783fd4fdfb12a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новый штамм коронавируса в британии, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, открытия - риа наука, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), великобритания

В России впервые получили фотографию британского штамма коронавируса

08:25 25.01.2021 (обновлено: 12:30 25.01.2021)
 
© Фото : РоспотребнадзорФотография под микроскопом британского штамма коронавируса
Фотография под микроскопом британского штамма коронавируса - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© Фото : Роспотребнадзор
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Ученые новосибирского центра "Вектор" при Роспотребнадзоре первыми в мире получили изображение британского штамма коронавируса, сообщается на сайте ведомства.
Его образец выделили в декабре от больного COVID-19. Снимок сделан при помощи трансмиссионного электронного микроскопа при увеличении в 100 тысяч раз.
© Фото : РоспотребнадзорФотография под микроскопом британского штамма коронавируса
Фотография под микроскопом британского штамма коронавируса - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© Фото : Роспотребнадзор
Фотография под микроскопом британского штамма коронавируса
Отмечается, что зарегистрированные в России ПЦР-тесты, разработанные учреждениями Роспотребнадзора, позволяют выявлять случаи заражения британским вариантом SARS-CoV-2, а тест-система Центрального НИИ эпидемиологии может отличить мутировавший вирус от его обычных форм.
Кроме того, подчеркнули в ведомстве, характерные для нового штамма мутации не сказываются на эффективности вакцины "ЭпиВакКорона", поскольку ее разработали на основе пептидных антигенов: они относятся к консервативным участкам белка коронавируса и не подвержены каким-либо его изменениям.
В середине декабря в Великобритании обнаружили новую мутацию SARS-CoV-2 — VUI-202012/01. Позже стало известно, что она распространяется на 70% (по другим оценкам, на 56%) быстрее исходника. Хотя британский премьер-министр Борис Джонсон недавно заявил, что выявленная мутация на 30% смертельнее, чем ранее известная, и до 70% более заразна, официального подтверждения от ученых пока нет.
За последний месяц случаи заражения VUI-202012/01 зарегистрировали как минимум в 60 странах, в том числе в России. Многие государства приостановили транспортное сообщение с Соединенным Королевством.
Медицинские работники во время тестирования водителей на коронавирус в Великобритании - РИА Новости, 1920, 23.01.2021
23 января, 03:35
В ВОЗ объяснили летальность "британского" штамма коронавируса
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаНовый штамм коронавируса в БританииКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Открытия - РИА НаукаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Великобритания
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:10Франция прекратила разработку одной из своих вакцин от COVID-19
15:10Путин поручил правительству выйти на допандемийный уровень занятости
15:08Адвокат заявил, что Навальный почти ничего не слышал о незаконных акциях
15:05МИД уличил американские соцсети в нарушении установленных ими правил
15:02Путин рассказал о винодельческом бизнесе Титова
15:02Путин заявил, что никогда не занимался бизнесом
15:00Путин оценил перспективы мировой энергетики на ближайшие годы
14:58"Скучно, девочки". Путин назвал "расследование" Навального монтажом
14:56В Кремле рассказали о формате выступления Путина на Давосском форуме
14:53В России вырастет максимальный размер пособия по беременности и родам
14:53Путин прокомментировал "расследование Навального про его дворец"
14:52В Евросоюзе предложили ввести условие для приезжающих из третьих стран
14:51Крымский депутат ответил на заявление Украины о Севастополе и Симферополе
14:42Экс-директор новосибирского ННИИТО ответит в суде по делу о хищении
14:41Норвежский журналист рассказал, как привился вакциной "Спутник V"
14:41Официальный курс евро на вторник вырос до 91,15 рубля
14:40Путин заявил о попытках помешать развитию гражданского авиастроения извне
14:39Володин: попытка срочных дебатов в ПАСЕ по Навальному не состоялась
14:36В Перми больницы закрыли запись на вакцинацию от COVID-19
14:35В Тверской области обрушилось четырехэтажное здание
Лента новостейМолния