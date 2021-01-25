https://ria.ru/20210125/shtamm-1594415975.html
В России впервые получили фотографию британского штамма коронавируса
В России впервые получили фотографию британского штамма коронавируса
Ученые новосибирского центра "Вектор" при Роспотребнадзоре первыми в мире получили изображение британского штамма коронавируса, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T08:25
2021-01-25T08:25
2021-01-25T12:30
распространение коронавируса
новый штамм коронавируса в британии
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
открытия - риа наука
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/19/1594416112_0:105:470:369_1920x0_80_0_0_e0bd35d7087d867177ef93107b4f1b76.jpg
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Ученые новосибирского центра "Вектор" при Роспотребнадзоре первыми в мире получили изображение британского штамма коронавируса, сообщается на сайте ведомства.Его образец выделили в декабре от больного COVID-19. Снимок сделан при помощи трансмиссионного электронного микроскопа при увеличении в 100 тысяч раз. Отмечается, что зарегистрированные в России ПЦР-тесты, разработанные учреждениями Роспотребнадзора, позволяют выявлять случаи заражения британским вариантом SARS-CoV-2, а тест-система Центрального НИИ эпидемиологии может отличить мутировавший вирус от его обычных форм. Кроме того, подчеркнули в ведомстве, характерные для нового штамма мутации не сказываются на эффективности вакцины "ЭпиВакКорона", поскольку ее разработали на основе пептидных антигенов: они относятся к консервативным участкам белка коронавируса и не подвержены каким-либо его изменениям.В середине декабря в Великобритании обнаружили новую мутацию SARS-CoV-2 — VUI-202012/01. Позже стало известно, что она распространяется на 70% (по другим оценкам, на 56%) быстрее исходника. Хотя британский премьер-министр Борис Джонсон недавно заявил, что выявленная мутация на 30% смертельнее, чем ранее известная, и до 70% более заразна, официального подтверждения от ученых пока нет. За последний месяц случаи заражения VUI-202012/01 зарегистрировали как минимум в 60 странах, в том числе в России. Многие государства приостановили транспортное сообщение с Соединенным Королевством.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210123/koronavirus-1594244529.html
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/19/1594416112_0:61:470:414_1920x0_80_0_0_8ea8c22e295a70cfc3d783fd4fdfb12a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новый штамм коронавируса в британии, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, открытия - риа наука, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), великобритания
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости.
Ученые новосибирского центра "Вектор" при Роспотребнадзоре
первыми в мире получили изображение британского штамма коронавируса, сообщается на сайте
ведомства.
Его образец выделили в декабре от больного COVID-19. Снимок сделан при помощи трансмиссионного электронного микроскопа при увеличении в 100 тысяч раз.
Отмечается, что зарегистрированные в России ПЦР-тесты, разработанные учреждениями Роспотребнадзора, позволяют выявлять случаи заражения британским вариантом SARS-CoV-2, а тест-система Центрального НИИ эпидемиологии может отличить мутировавший вирус от его обычных форм.
Кроме того, подчеркнули в ведомстве, характерные для нового штамма мутации не сказываются на эффективности вакцины "ЭпиВакКорона", поскольку ее разработали на основе пептидных антигенов: они относятся к консервативным участкам белка коронавируса и не подвержены каким-либо его изменениям.
В середине декабря в Великобритании
обнаружили новую мутацию SARS-CoV-2 — VUI-202012/01. Позже стало известно, что она распространяется на 70% (по другим оценкам, на 56%) быстрее исходника. Хотя британский премьер-министр Борис Джонсон недавно заявил, что выявленная мутация на 30% смертельнее, чем ранее известная, и до 70% более заразна, официального подтверждения от ученых пока нет.
За последний месяц случаи заражения VUI-202012/01 зарегистрировали как минимум в 60 странах, в том числе в России. Многие государства приостановили транспортное сообщение с Соединенным Королевством.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.