https://ria.ru/20210125/shtamm-1594415975.html

В России впервые получили фотографию британского штамма коронавируса

В России впервые получили фотографию британского штамма коронавируса

Ученые новосибирского центра "Вектор" при Роспотребнадзоре первыми в мире получили изображение британского штамма коронавируса, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T08:25

2021-01-25T08:25

2021-01-25T12:30

распространение коронавируса

новый штамм коронавируса в британии

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

открытия - риа наука

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

великобритания

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Ученые новосибирского центра "Вектор" при Роспотребнадзоре первыми в мире получили изображение британского штамма коронавируса, сообщается на сайте ведомства.Его образец выделили в декабре от больного COVID-19. Снимок сделан при помощи трансмиссионного электронного микроскопа при увеличении в 100 тысяч раз. Отмечается, что зарегистрированные в России ПЦР-тесты, разработанные учреждениями Роспотребнадзора, позволяют выявлять случаи заражения британским вариантом SARS-CoV-2, а тест-система Центрального НИИ эпидемиологии может отличить мутировавший вирус от его обычных форм. Кроме того, подчеркнули в ведомстве, характерные для нового штамма мутации не сказываются на эффективности вакцины "ЭпиВакКорона", поскольку ее разработали на основе пептидных антигенов: они относятся к консервативным участкам белка коронавируса и не подвержены каким-либо его изменениям.В середине декабря в Великобритании обнаружили новую мутацию SARS-CoV-2 — VUI-202012/01. Позже стало известно, что она распространяется на 70% (по другим оценкам, на 56%) быстрее исходника. Хотя британский премьер-министр Борис Джонсон недавно заявил, что выявленная мутация на 30% смертельнее, чем ранее известная, и до 70% более заразна, официального подтверждения от ученых пока нет. За последний месяц случаи заражения VUI-202012/01 зарегистрировали как минимум в 60 странах, в том числе в России. Многие государства приостановили транспортное сообщение с Соединенным Королевством.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210123/koronavirus-1594244529.html

великобритания

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новый штамм коронавируса в британии, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, открытия - риа наука, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), великобритания