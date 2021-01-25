https://ria.ru/20210125/sertifikaty-1594444541.html

Греческий депутат назвал сертификаты вакцинации апартеидом

Греческий депутат назвал сертификаты вакцинации апартеидом

Введение сертификатов вакцинации разделит общество, это апартеид, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис должен отбросить эту идею, заявил бывший министр... РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T11:52

2021-01-25T11:52

2021-01-25T11:52

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АФИНЫ, 25 янв – РИА Новости. Введение сертификатов вакцинации разделит общество, это апартеид, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис должен отбросить эту идею, заявил бывший министр образования и научных исследований в правительстве СИРИЗА, депутат парламента Греции Никос Филис.Мицотакис предложил на уровне Евросоюза ввести единые цифровые сертификаты вакцинации, что, по его словам, поможет избавиться от ограничений, которые COVID устанавливает на поездки европейских граждан. Это особенно поможет туризму, полагает греческий премьер. В Греции национальные цифровые сертификаты вакцинации начали выдавать с 19 января тем, кто сделал прививки от коронавируса.Экс-министр раскритиковал идею премьера сделать "скоростную полосу для путешествий".Филис отметил, что дискуссия о таком сертификате началась задолго до того, как Мицотакис выдал его за свою идею, и есть много научных аргументов против сертификата."Еще не известны и не скоро появятся научные данные, как долго длится вакцинационная защита; каков уровень иммунитета в общей популяции (вероятно, отличается от того, что показали предыдущие исследования) и передают ли вакцинированные люди болезнь третьим лицам. Более вероятно, на самом деле, что они ее передают. Поэтому они не могут не принимать те же меры предосторожности, что и непривитые", - написал Филис.Он заявил также, что никто не может разделять граждан на хороших и плохих."Граждане не несут ответственность, если они не вакцинированы, и мы не будем наказывать тех, кто не относится к первым группам вакцинации", - заявил политик.По его словам, пандемия уже измучила общество."Мы не позволим правительству разделить нас пополам. Пусть господин Мицотакис выбросит из головы мысль о том, что у него есть возможность - конечно, нет одобрения парламента - ввести ограничения типа апартеида", - заявил политик.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://radiosputnik.ria.ru/20210120/kovid-1593850475.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210120/pasport-1593791180.html

https://ria.ru/20210119/pasport-1593696990.html

греция

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