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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210125/sergiy-1594546164.html
Бывшего схимонаха Сергия перевели из "Матросской тишины" в СИЗО №4
Бывшего схимонаха Сергия перевели из "Матросской тишины" в СИЗО №4
Бывший схимонах Сергий (Николай Романов) переведён из СИЗО "Матросская тишина" в СИЗО-4, рассказал РИА Новости ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T20:19
2021-01-25T20:19
религия и мировоззрение
среднеуральский женский монастырь
ситуация вокруг среднеуральского женского монастыря
бывший схимонах сергий (николай романов)
алексей мельников
матросская тишина
следственный комитет россии (ск рф)
москва
екатеринбург
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Бывший схимонах Сергий (Николай Романов) переведён из СИЗО "Матросская тишина" в СИЗО-4, рассказал РИА Новости ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников."Николай Романов вчера был переведён из СИЗО "Матросская тишина" в следственный изолятор-4", - сказал правозащитник.Мельников пояснил, что перевод экс-схимонаха обусловлен тем, что СИЗО-4 предназначен для бывших сотрудников правоохранительных органов.Сергия задержали в конце декабря в Среднеуральском женском монастыре и после допроса доставили из Екатеринбурга в Москву. По обвинению по статьям о склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве Басманный суд арестовал его на два месяца.Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы".Из-за этого церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения, в связи с чем в сентябре был отлучен от церкви. По административному делу о распространении недостоверной информации он был оштрафован на 90 тысяч рублей, а в рамках дела по статье "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" - на 18 тысяч рублей. Оба решения суда Сергий обжаловал, но суд апелляции отклонил.Ранее СК РФ заявил о возбуждении еще одного уголовного дела по этим событиям - об истязании детей на территории монастыря и халатности местных органов профилактики. По данным ведомства, у Сергия уже есть судимость за убийство и разбойное нападение.
https://ria.ru/20210125/romanov-1594440905.html
https://ria.ru/20210120/golodovka-1593811661.html
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среднеуральский женский монастырь, ситуация вокруг среднеуральского женского монастыря, бывший схимонах сергий (николай романов), алексей мельников, матросская тишина, следственный комитет россии (ск рф), москва, екатеринбург, происшествия

Бывшего схимонаха Сергия перевели из "Матросской тишины" в СИЗО №4

20:19 25.01.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда / Перейти в фотобанкБывший схимонах Сергий (Николай Романов) в Басманном суде Москвы
Бывший схимонах Сергий (Николай Романов) в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Бывший схимонах Сергий (Николай Романов) переведён из СИЗО "Матросская тишина" в СИЗО-4, рассказал РИА Новости ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников.
"Николай Романов вчера был переведён из СИЗО "Матросская тишина" в следственный изолятор-4", - сказал правозащитник.
Мельников пояснил, что перевод экс-схимонаха обусловлен тем, что СИЗО-4 предназначен для бывших сотрудников правоохранительных органов.
Сергия задержали в конце декабря в Среднеуральском женском монастыре и после допроса доставили из Екатеринбурга в Москву. По обвинению по статьям о склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве Басманный суд арестовал его на два месяца.
Бывший схимонах Сергий (Николай Романов) в Басманном суде Москвы, где ему должны избрать меру пресечения - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
Вчера, 11:34Религия и мировоззрение
Видео проповедей бывшего схиигумена Сергия удалены с Youtube-канала
Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы".
Из-за этого церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения, в связи с чем в сентябре был отлучен от церкви. По административному делу о распространении недостоверной информации он был оштрафован на 90 тысяч рублей, а в рамках дела по статье "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" - на 18 тысяч рублей. Оба решения суда Сергий обжаловал, но суд апелляции отклонил.
Ранее СК РФ заявил о возбуждении еще одного уголовного дела по этим событиям - об истязании детей на территории монастыря и халатности местных органов профилактики. По данным ведомства, у Сергия уже есть судимость за убийство и разбойное нападение.
Бывший схимонах Сергий (Николай Романов) в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
20 января, 12:18Религия и мировоззрение
Бывший схиигумен Сергий прекратил голодовку в СИЗО
 
Религия и мировоззрениеСреднеуральский женский монастырьСитуация вокруг Среднеуральского женского монастыряБывший схимонах Сергий (Николай Романов)Алексей МельниковМатросская тишинаСледственный комитет России (СК РФ)МоскваЕкатеринбургПроисшествия
 
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