Бывшего схимонаха Сергия перевели из "Матросской тишины" в СИЗО №4
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда / Перейти в фотобанкБывший схимонах Сергий (Николай Романов) в Басманном суде Москвы
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Бывший схимонах Сергий (Николай Романов) переведён из СИЗО "Матросская тишина" в СИЗО-4, рассказал РИА Новости ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников.
"Николай Романов вчера был переведён из СИЗО "Матросская тишина" в следственный изолятор-4", - сказал правозащитник.
Мельников пояснил, что перевод экс-схимонаха обусловлен тем, что СИЗО-4 предназначен для бывших сотрудников правоохранительных органов.
Сергия задержали в конце декабря в Среднеуральском женском монастыре и после допроса доставили из Екатеринбурга в Москву. По обвинению по статьям о склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве Басманный суд арестовал его на два месяца.
Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы".
Из-за этого церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения, в связи с чем в сентябре был отлучен от церкви. По административному делу о распространении недостоверной информации он был оштрафован на 90 тысяч рублей, а в рамках дела по статье "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" - на 18 тысяч рублей. Оба решения суда Сергий обжаловал, но суд апелляции отклонил.
Ранее СК РФ заявил о возбуждении еще одного уголовного дела по этим событиям - об истязании детей на территории монастыря и халатности местных органов профилактики. По данным ведомства, у Сергия уже есть судимость за убийство и разбойное нападение.