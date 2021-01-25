https://ria.ru/20210125/sergiy-1594546164.html

Бывшего схимонаха Сергия перевели из "Матросской тишины" в СИЗО №4

Бывшего схимонаха Сергия перевели из "Матросской тишины" в СИЗО №4

Бывший схимонах Сергий (Николай Романов) переведён из СИЗО "Матросская тишина" в СИЗО-4, рассказал РИА Новости ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей... РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T20:19

2021-01-25T20:19

2021-01-25T20:19

религия и мировоззрение

среднеуральский женский монастырь

ситуация вокруг среднеуральского женского монастыря

бывший схимонах сергий (николай романов)

алексей мельников

матросская тишина

следственный комитет россии (ск рф)

москва

екатеринбург

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Бывший схимонах Сергий (Николай Романов) переведён из СИЗО "Матросская тишина" в СИЗО-4, рассказал РИА Новости ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников."Николай Романов вчера был переведён из СИЗО "Матросская тишина" в следственный изолятор-4", - сказал правозащитник.Мельников пояснил, что перевод экс-схимонаха обусловлен тем, что СИЗО-4 предназначен для бывших сотрудников правоохранительных органов.Сергия задержали в конце декабря в Среднеуральском женском монастыре и после допроса доставили из Екатеринбурга в Москву. По обвинению по статьям о склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве Басманный суд арестовал его на два месяца.Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы".Из-за этого церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения, в связи с чем в сентябре был отлучен от церкви. По административному делу о распространении недостоверной информации он был оштрафован на 90 тысяч рублей, а в рамках дела по статье "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" - на 18 тысяч рублей. Оба решения суда Сергий обжаловал, но суд апелляции отклонил.Ранее СК РФ заявил о возбуждении еще одного уголовного дела по этим событиям - об истязании детей на территории монастыря и халатности местных органов профилактики. По данным ведомства, у Сергия уже есть судимость за убийство и разбойное нападение.

https://ria.ru/20210125/romanov-1594440905.html

https://ria.ru/20210120/golodovka-1593811661.html

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