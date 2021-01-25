https://ria.ru/20210125/serdtse-1594516743.html

Генетики научились предсказывать смертельное сердечное заболевание

Генетики научились предсказывать смертельное сердечное заболевание

Британские ученые разработали метод генетического тестирования, который позволяет прогнозировать течение гипертрофической кардиомиопатии — опасного сердечного... РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T19:00

2021-01-25T19:00

2021-01-25T19:00

наука

генетика

биология

здоровье

оксфордский университет

великобритания

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Британские ученые разработали метод генетического тестирования, который позволяет прогнозировать течение гипертрофической кардиомиопатии — опасного сердечного заболевания, которое может привести к внезапной смерти. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Genetics.Гипертрофическую кардиомиопатию (ГКМП) — сердечное заболевание, характеризующиеся утолщением сердечной мышцы — называют тихим убийцей или бомбой замедленного действия, так как оно часто протекает бессимптомно. Но если его своевременно не выявить и не лечить, оно может вызвать внезапную смерть от остановки сердца даже у молодых людей. В частности, это одна из самых частых причин гибели молодых спортсменов.Заболевание условно относят к наследственным, потому что его вызывают редкие генетические дефекты — мутации генов, кодирующих синтез сократительных белков миокарда. В то же время, ученые до сих пор не могли понять, почему у одних членов семьи, имеющих характерные мутации, оно развивается, а у других нет, и почему у некоторых людей без этих мутаций все же иногда отмечается ГКМП.Исследователи из Оксфордского университета сравнили ДНК 2780 человек с ГКМП и 47 486 человек без ГКМП и обнаружили разные типы генетических изменений в ДНК людей с гипертрофической кардиомиопатией. Оказалось, что ГКМП могут вызывать как редкие наследственные генетические мутации, так и общие варианты мутаций. Последние не передаются по наследству и представляют меньшую опасность для самого носителя. "Это новаторское открытие, которое может стать самым большим достижением в наших знаниях о генетической основе заболевания за 25 лет, — приводятся в пресс-релизе Британского фонда сердца (BHF), который финансировал исследования, слова руководителя проекта Хью Уоткинса (Hugh Watkins), профессора медицины и директора Центра передовых исследований BHF Оксфордского университета. — Теперь у нас есть новый генетический инструмент, который, как мы полагаем, лучше предсказывает, какие члены семей будут иметь тяжелую форму болезни, и выявляет тех, кто нуждается в раннем вмешательстве. Он также избавит многие семьи от беспокойства, поскольку позволяет определить тех, кто вряд ли передаст своим детям дефектные гены. Это снизит потребность в ненужном генетическом тестировании и регулярных наблюдениях"."ГКМП — одно из наиболее распространенных наследственных сердечных заболеваний, затрагивающее тысячи семей в Великобритании. Эти открытия принесут долгожданные ответы многим семьям и избавят от необходимости регулярных клинических осмотров и беспокойства", — отмечает еще один автор исследования, профессор Нилеш Самани (Nilesh Samani), врач-кардиолог и медицинский директор BHF.В качестве примера авторы приводят случай 63-летнего Чарльза из Бирмингема, у которого в мае 2016 года была диагностирована гипертрофическая кардиомиопатия. Чарльз и его жена очень переживали, что заболевание передастся их детям 13 и 16 лет, активно занимающимся спортом.Генетическое тестирование показало, что у Чарльза был тип ГКМП, вызванный генетическими ошибками в общих вариантах. Это означает, что он вряд ли передаст болезнь своим детям, и его собственные перспективы намного радужнее. "Эта новость сняла много тревог в нашей семье, — приводит BHF слова Чарльза. — Эти генетические открытия действительно изменили нашу жизнь и изменят жизнь многих других семей".Авторы также выяснили, что в случае ГКМП, связанной с общими генетическими дефектами, весьма эффективны методы снижения артериального давления, которые позволяют предотвратить развитие болезни.

https://ria.ru/20210119/zharenoe-1593601471.html

https://ria.ru/20210113/serdtse-1592924626.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

генетика, биология, здоровье, оксфордский университет, великобритания