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В ДТП под Саратовом погибли четыре человека
В ДТП под Саратовом погибли четыре человека
Два легковых автомобиля столкнулись в понедельник на трассе в Саратовской области, в результате погибли четыре человека, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T20:12
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россия
энгельс
саратовская область
происшествия
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САРАТОВ, 25 янв - РИА Новости. Два легковых автомобиля столкнулись в понедельник на трассе в Саратовской области, в результате погибли четыре человека, сообщили журналистам в пресс-службе областного управления ГИБДД.ДТП произошло около 19.00 (18.00 мск) на автодороге Энгельс - Ершов - Озинки в районе села Титоренко.
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россия, энгельс, саратовская область, происшествия

В ДТП под Саратовом погибли четыре человека

20:12 25.01.2021
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобили скорой медицинской помощи в Свердловской области
Автомобили скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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САРАТОВ, 25 янв - РИА Новости. Два легковых автомобиля столкнулись в понедельник на трассе в Саратовской области, в результате погибли четыре человека, сообщили журналистам в пресс-службе областного управления ГИБДД.
ДТП произошло около 19.00 (18.00 мск) на автодороге Энгельс - Ершов - Озинки в районе села Титоренко.
Место ДТП на автодороге Р-21 Кола в Мурманской области - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
Вчера, 10:49
В Мурманской области четыре человека погибли в ДТП с грузовиком

"По предварительным данным, лобовое столкновение двух транспортных средств автомобилей Daewoo Nexia и Opel. В результате ДТП водитель и пассажир Opel, а также водитель и пассажир Daewoo от полученных травм скончались на месте. Обстоятельства и данные погибших уточняются, на месте работают сотрудники ГИБДД", - сказали в пресс-службе.

 
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