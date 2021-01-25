https://ria.ru/20210125/saratov-1594545409.html
В ДТП под Саратовом погибли четыре человека
В ДТП под Саратовом погибли четыре человека
Два легковых автомобиля столкнулись в понедельник на трассе в Саратовской области, в результате погибли четыре человека, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T20:12
2021-01-25T20:12
2021-01-25T20:12
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саратовская область
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САРАТОВ, 25 янв - РИА Новости. Два легковых автомобиля столкнулись в понедельник на трассе в Саратовской области, в результате погибли четыре человека, сообщили журналистам в пресс-службе областного управления ГИБДД.ДТП произошло около 19.00 (18.00 мск) на автодороге Энгельс - Ершов - Озинки в районе села Титоренко.
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