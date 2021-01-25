https://ria.ru/20210125/putin-1594498314.html

Путин рассказал о своем отношении к брачному договору

Путин рассказал о своем отношении к брачному договору

Президент РФ Владимир Путин заявил, что не думает, что брачный договор - хороший способ организации семейной жизни, так как если люди собираются жить вместе и... РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T16:02

2021-01-25T16:02

2021-01-25T16:02

владимир путин

общество

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ЗАВИДОВО (Тверская обл.), 25 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что не думает, что брачный договор - хороший способ организации семейной жизни, так как если люди собираются жить вместе и растить детей, они должны доверять друг другу.Путин в понедельник провел встречу с учащимися вузов по случаю Дня российского студенчества. Президент отметил, что на встрече присутствуют молодые люди, но у кого-то уже есть семьи, а у кого-то только будут созданы."Вы знаете, что в современном мире, это с Запада к нам приходит, но тем не менее, есть такая форма заключения брака, как брачный договор. Кстати говоря, не думаю, что это хороший способ организации семейной жизни, потому что если люди вступают в брак и собираются жить вместе, вести общее хозяйство, детей иметь, то, наверное, должны доверять друг другу. Но тем не менее жизненные ситуации разные, и это тоже возможно, это распространяется", - сказал президент.

https://ria.ru/20201217/schaste-1589737243.html

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владимир путин, общество