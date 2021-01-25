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Путин заявил о недопустимости привлечения детей к незаконным акциям
Путин заявил о недопустимости привлечения детей к незаконным акциям
Нельзя привлекать к участию в несогласованных акциях несовершеннолетних, уверен президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T16:02
2021-01-25T16:02
ольга ярославская
татьяна потяева
генеральная прокуратура рф
владимир путин
москва
общество
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ЗАВИДОВО (Тверская область), 25 янв - РИА Новости. Нельзя привлекать к участию в несогласованных акциях несовершеннолетних, уверен президент РФ Владимир Путин."Тем более, ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних. Ведь так террористы поступают, когда впереди себя гонят женщин и детей. Здесь немножко как бы фокус смещается, но по сути это то же самое", - заявил Путин в понедельник на встрече с учащимися вузов по случаю Дня российского студенчества, говоря о прошедших в субботу в стране протестных акциях.Несогласованные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться". Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".Отдельное внимание уделялось школьникам – родителей просили оградить их от акций – и студентам: в Кремле отмечали, что участие в таких мероприятиях "может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений".Категорически против "вовлечения детей в политические игры" в беседе с РИА Новости выступила и уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. По ее словам, когда ребята станут старше, то смогут "понять сущность и подоплеку тех или иных движений".Крупнейшая из акций 23 января состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышли около 4 тысяч человек. На сайте столичного омбудсмена Татьяны Потяевой предварительно сообщалось о задержании в столице более тысячи человек. По факту событий в столице уже возбуждены уголовные дела о "применении насилия к представителю власти", перекрытии дорог, уничтожении имущества и хулиганстве.
https://ria.ru/20210125/arest-1594492135.html
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ольга ярославская, татьяна потяева, генеральная прокуратура рф, владимир путин, москва, общество

Путин заявил о недопустимости привлечения детей к незаконным акциям

16:02 25.01.2021
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции встречу с учащимися высших учебных заведений по случаю Дня российского студенчества
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции встречу с учащимися высших учебных заведений по случаю Дня российского студенчества - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ЗАВИДОВО (Тверская область), 25 янв - РИА Новости. Нельзя привлекать к участию в несогласованных акциях несовершеннолетних, уверен президент РФ Владимир Путин.
"Тем более, ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних. Ведь так террористы поступают, когда впереди себя гонят женщин и детей. Здесь немножко как бы фокус смещается, но по сути это то же самое", - заявил Путин в понедельник на встрече с учащимися вузов по случаю Дня российского студенчества, говоря о прошедших в субботу в стране протестных акциях.
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального на набережной реки Мойка в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
Вчера, 15:33
В Петербурге арестовали напавшего на сотрудников ДПС на незаконной акции
Несогласованные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться". Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".
Отдельное внимание уделялось школьникам – родителей просили оградить их от акций – и студентам: в Кремле отмечали, что участие в таких мероприятиях "может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений".
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
Вчера, 15:23
На прошедшей 23 января в Рязани незаконной акции задержали 16 подростков
Категорически против "вовлечения детей в политические игры" в беседе с РИА Новости выступила и уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. По ее словам, когда ребята станут старше, то смогут "понять сущность и подоплеку тех или иных движений".
Крупнейшая из акций 23 января состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышли около 4 тысяч человек. На сайте столичного омбудсмена Татьяны Потяевой предварительно сообщалось о задержании в столице более тысячи человек. По факту событий в столице уже возбуждены уголовные дела о "применении насилия к представителю власти", перекрытии дорог, уничтожении имущества и хулиганстве.
 
Ольга ЯрославскаяТатьяна ПотяеваГенеральная прокуратура РФВладимир ПутинМоскваОбщество
 
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