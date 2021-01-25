https://ria.ru/20210125/putin-1594498160.html

Путин заявил о недопустимости привлечения детей к незаконным акциям

Путин заявил о недопустимости привлечения детей к незаконным акциям

Нельзя привлекать к участию в несогласованных акциях несовершеннолетних, уверен президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T16:02

2021-01-25T16:02

2021-01-25T16:02

ольга ярославская

татьяна потяева

генеральная прокуратура рф

владимир путин

москва

общество

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ЗАВИДОВО (Тверская область), 25 янв - РИА Новости. Нельзя привлекать к участию в несогласованных акциях несовершеннолетних, уверен президент РФ Владимир Путин."Тем более, ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних. Ведь так террористы поступают, когда впереди себя гонят женщин и детей. Здесь немножко как бы фокус смещается, но по сути это то же самое", - заявил Путин в понедельник на встрече с учащимися вузов по случаю Дня российского студенчества, говоря о прошедших в субботу в стране протестных акциях.Несогласованные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться". Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".Отдельное внимание уделялось школьникам – родителей просили оградить их от акций – и студентам: в Кремле отмечали, что участие в таких мероприятиях "может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений".Категорически против "вовлечения детей в политические игры" в беседе с РИА Новости выступила и уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. По ее словам, когда ребята станут старше, то смогут "понять сущность и подоплеку тех или иных движений".Крупнейшая из акций 23 января состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышли около 4 тысяч человек. На сайте столичного омбудсмена Татьяны Потяевой предварительно сообщалось о задержании в столице более тысячи человек. По факту событий в столице уже возбуждены уголовные дела о "применении насилия к представителю власти", перекрытии дорог, уничтожении имущества и хулиганстве.

https://ria.ru/20210125/arest-1594492135.html

https://ria.ru/20210125/podrostki-1594490879.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ольга ярославская, татьяна потяева, генеральная прокуратура рф, владимир путин, москва, общество