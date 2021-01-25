https://ria.ru/20210125/provokatsiya-1594511916.html

В ГД изучат сюжеты о "фейковых силовиках" на незаконных акциях 23 января

В ГД изучат сюжеты о "фейковых силовиках" на незаконных акциях 23 января

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн рассказал, что комитет занимается исследованием фейков и информационных провокаций, которые... РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T17:02

2021-01-25T17:02

2021-01-25T17:02

россия

алексей навальный

госдума рф

александр хинштейн

общество

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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн рассказал, что комитет занимается исследованием фейков и информационных провокаций, которые использовались при подготовке несогласованной акции 23 января, он обратил внимание на сюжеты о "фейковых полицейских"."Сейчас комитет (по информполитике – Прим. ред.) как раз занимается изучением и исследованием фейков, различных информационных провокаций, которыми сопровождалась подготовка и дальнейшая организация этих протестных акций", - рассказал Хинштейн в прямом эфире телеканала "Россия 24".Он обратил внимание на использование "фейковых механизмов" и "злоупотреблений свободой слова" для того, чтобы "с одной стороны, максимально расширить число участников протестных акций", с другой – "чтобы туда, в том числе и обманом, вовлечь людей", включая несовершеннолетних.По его данным, при подготовке акции использовалось более 60 тематических фейковых сообщений. "Оригинальность последних событий в том, что задействовались те социальные сети, которые ранее не были политически активны. Мы видим новые тренды", - заметил глава комитета.По его словам, получила широкое распространение практика, "когда люди, не имеющие никого отношения к службе в правоохранительных органах, изображают из себя действующих сотрудников полиции и Росгвардии, демонстративно срывают с себя погоны в знак протеста". По данным Хинштейна, зафиксировано 13 таких примеров, и во всех этих примерах "эти люди не имеют никакого отношения к силовым структурам". "История с "фейковыми полицейскими", срывающими погоны – в крайний раз мы ее видели в Белоруссии. В России такого не было", - заметил парламентарий.Также, по его словам, была предпринята попытка "активно раскачать тему якобы сакральных жертв", то есть о том, что при наведении порядка на акциях якобы были человеческие жертвы. "Эти фейки абсолютно ложные", - заметил глава комитета, пояснив, что организаторы таким образом рассчитывают на "длительное долгое противостояние".Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".

https://ria.ru/20210125/agitatory-1594365334.html

https://ria.ru/20210123/navalnyy-1594207350.html

https://ria.ru/20210125/oppozitsiya-1594374741.html

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россия, алексей навальный, госдума рф, александр хинштейн, общество