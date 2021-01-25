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Умер продюсер фильма "Последнее танго в Париже" Альберто Гримальди
Умер продюсер фильма "Последнее танго в Париже" Альберто Гримальди
Итальянский кинопродюсер Альберто Гримальди, работавший над фильмами "Хороший, плохой, злой", "Последнее танго в Париже" и "Банды Нью-Йорка", скончался в... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T11:42
2021-01-25T11:42
2021-01-25T11:42
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Итальянский кинопродюсер Альберто Гримальди, работавший над фильмами "Хороший, плохой, злой", "Последнее танго в Париже" и "Банды Нью-Йорка", скончался в возрасте 95 лет, сообщает журнал Variety.Сын продюсера Маурицио подтвердил изданию смерть отца, сказав, что она наступила от естественных причин.Газета Corriere della Sera сообщает, что Гримальди скончался в Майами (штат Флорида США).Гримальди выступал продюсером всемирно известных режиссеров. При его помощи были созданы такие фильмы, как "Хороший, плохой, злой" Серджо Леоне, "Декамерон" Пьера-Паоло Пазолини, "Последнее танго в Париже" и "Двадцатый век" Бернардо Бертолуччи, "Казанова" Федерико Феллини, "Банды Нью-Йорка" Мартина Скорсезе."Банды Нью-Йорка", снятые в 2002 году, стали последним и формально самым успешным фильмом Гримальди, получив десять номинаций на премию "Оскар", в том числе за лучший фильм.
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