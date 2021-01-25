https://ria.ru/20210125/prodyuser-1594442262.html

Умер продюсер фильма "Последнее танго в Париже" Альберто Гримальди

Умер продюсер фильма "Последнее танго в Париже" Альберто Гримальди

Итальянский кинопродюсер Альберто Гримальди, работавший над фильмами "Хороший, плохой, злой", "Последнее танго в Париже" и "Банды Нью-Йорка", скончался в... РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T11:42

2021-01-25T11:42

2021-01-25T11:42

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Итальянский кинопродюсер Альберто Гримальди, работавший над фильмами "Хороший, плохой, злой", "Последнее танго в Париже" и "Банды Нью-Йорка", скончался в возрасте 95 лет, сообщает журнал Variety.Сын продюсера Маурицио подтвердил изданию смерть отца, сказав, что она наступила от естественных причин.Газета Corriere della Sera сообщает, что Гримальди скончался в Майами (штат Флорида США).Гримальди выступал продюсером всемирно известных режиссеров. При его помощи были созданы такие фильмы, как "Хороший, плохой, злой" Серджо Леоне, "Декамерон" Пьера-Паоло Пазолини, "Последнее танго в Париже" и "Двадцатый век" Бернардо Бертолуччи, "Казанова" Федерико Феллини, "Банды Нью-Йорка" Мартина Скорсезе."Банды Нью-Йорка", снятые в 2002 году, стали последним и формально самым успешным фильмом Гримальди, получив десять номинаций на премию "Оскар", в том числе за лучший фильм.

https://ria.ru/20201222/utraty-1590340140.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, италия, сша