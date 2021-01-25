https://ria.ru/20210125/produkty-1594425118.html

УФАС по Москве не нашло нарушения соглашений по ценам на масло и сахар

УФАС по Москве не нашло нарушения соглашений по ценам на масло и сахар

Московское территориальное управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) не зафиксировало нарушения соглашений по ценам на подсолнечное масло и сахар,... РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T10:05

2021-01-25T10:05

2021-01-25T10:05

россия

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

москва

продукты

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/0d/1588988474_0:192:2962:1858_1920x0_80_0_0_e9fe90ac613248152b32f30d7dabb4bc.jpg

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Московское территориальное управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) не зафиксировало нарушения соглашений по ценам на подсолнечное масло и сахар, говорится в сообщении ведомства.Правительство в декабре объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них - заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Соглашения, действующие до апреля, закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар - 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло - 95 рублей и 110 рублей соответственно."Торговые сети, а также иные участники рынка реализации продовольственных товаров, присоединяются к соглашениям о поддержании и снижении цен на сахар-песок (ГОСТ 33222-2015, категория ТС-2) и подсолнечное масло (рафинированное, дезодорированное, произведенное на территории Российской Федерации). Несоблюдения соглашений антимонопольным органом не зафиксировано", - сообщает УФАС.Регулятор также отметил, что в Москве стабильная ситуация на рынке продовольственных товаров, дефицит отсутствует.В середине января ФАС РФ поручила своим территориальным органам в течение суток опросить региональные и муниципальные торговые сети о случаях отказа поставщиков подсолнечного масла и сахара от поставок данных товаров по ценам, установленным в соглашениях о стабилизации цен. Однако о результатах опроса ведомство пока не сообщало.

https://ria.ru/20210121/tseny-1593959615.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), москва, продукты, экономика