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УФАС по Москве не нашло нарушения соглашений по ценам на масло и сахар
УФАС по Москве не нашло нарушения соглашений по ценам на масло и сахар
Московское территориальное управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) не зафиксировало нарушения соглашений по ценам на подсолнечное масло и сахар,... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T10:05
2021-01-25T10:05
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
москва
продукты
экономика
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Московское территориальное управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) не зафиксировало нарушения соглашений по ценам на подсолнечное масло и сахар, говорится в сообщении ведомства.Правительство в декабре объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них - заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Соглашения, действующие до апреля, закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар - 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло - 95 рублей и 110 рублей соответственно."Торговые сети, а также иные участники рынка реализации продовольственных товаров, присоединяются к соглашениям о поддержании и снижении цен на сахар-песок (ГОСТ 33222-2015, категория ТС-2) и подсолнечное масло (рафинированное, дезодорированное, произведенное на территории Российской Федерации). Несоблюдения соглашений антимонопольным органом не зафиксировано", - сообщает УФАС.Регулятор также отметил, что в Москве стабильная ситуация на рынке продовольственных товаров, дефицит отсутствует.В середине января ФАС РФ поручила своим территориальным органам в течение суток опросить региональные и муниципальные торговые сети о случаях отказа поставщиков подсолнечного масла и сахара от поставок данных товаров по ценам, установленным в соглашениях о стабилизации цен. Однако о результатах опроса ведомство пока не сообщало.
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россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), москва, продукты, экономика

УФАС по Москве не нашло нарушения соглашений по ценам на масло и сахар

10:05 25.01.2021
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкБутылки с растительным маслом на полке магазина
Бутылки с растительным маслом на полке магазина - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Московское территориальное управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) не зафиксировало нарушения соглашений по ценам на подсолнечное масло и сахар, говорится в сообщении ведомства.
Правительство в декабре объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них - заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Соглашения, действующие до апреля, закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар - 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло - 95 рублей и 110 рублей соответственно.
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Динамика цен на сахар, муку и подсолнечное масло
"Торговые сети, а также иные участники рынка реализации продовольственных товаров, присоединяются к соглашениям о поддержании и снижении цен на сахар-песок (ГОСТ 33222-2015, категория ТС-2) и подсолнечное масло (рафинированное, дезодорированное, произведенное на территории Российской Федерации). Несоблюдения соглашений антимонопольным органом не зафиксировано", - сообщает УФАС.
Регулятор также отметил, что в Москве стабильная ситуация на рынке продовольственных товаров, дефицит отсутствует.
В середине января ФАС РФ поручила своим территориальным органам в течение суток опросить региональные и муниципальные торговые сети о случаях отказа поставщиков подсолнечного масла и сахара от поставок данных товаров по ценам, установленным в соглашениях о стабилизации цен. Однако о результатах опроса ведомство пока не сообщало.
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РоссияФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)МоскваПродуктыЭкономика
 
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