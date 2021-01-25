https://ria.ru/20210125/prizyvy-1594489827.html

Кузнецова прокомментировала призывы к участию детей в незаконных акциях

Кузнецова прокомментировала призывы к участию детей в незаконных акциях

Ответственность за призывы к участию детей в незаконных акциях должны нести те, кто эти призывы распространял, заявила уполномоченный по правам ребёнка в РФ... РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T15:19

2021-01-25T15:19

2021-01-25T15:19

анна кузнецова

омон россии

генеральная прокуратура рф

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/17/1594308321_0:0:3089:1738_1920x0_80_0_0_d9ec4ef0f1cc4a7908bab600bcfc78bb.jpg

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Ответственность за призывы к участию детей в незаконных акциях должны нести те, кто эти призывы распространял, заявила уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова."Коллега во Владивостоке видела процесс, когда в одно время начала двигаться толпа, как раз с одной стороны правоохранители, и впереди этой толпы - между толпой и правоохранителями - оказались несовершеннолетние, на вид лет 14-15-17. Сложно определить вот так сразу возраст, но это были дети. И в какой-то момент из-за их спин начали брать дорожные конусы и швырять в сторону ОМОНа. Расстояние было достаточное, поэтому на самом деле могли попасть даже в тех детей, которые стояли между правоохранителями и той толпой, которая отходила", - рассказала Кузнецова в эфире телеканала "Россия 1".По ее словам, так отступали фашисты, прикрываясь детьми и женщинами.МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться".Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывали "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".Отдельное внимание уделялось школьникам – родителей просили оградить их от акций – и студентам: в Кремле отмечали, что участие в таких мероприятиях "может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений".Категорически против "вовлечения детей в политические игры" в беседе с РИА Новости выступила и уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. По ее словам, когда ребята станут старше, то смогут "понять сущность и подоплеку тех или иных движений".Власти российских городов, отказывая ранее в проведении массовых мероприятий, объясняли это сложной эпидемиологической обстановкой из-за коронавируса.Крупнейшая из акций 23 января состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышли около 4 тысяч человек. На сайте столичного омбудсмена Татьяны Потяевой предварительно сообщалось о задержании в столице более тысячи человек. По факту событий в столице уже возбуждены уголовные дела о "применении насилия к представителю власти", перекрытии дорог, уничтожении имущества и хулиганстве.

https://ria.ru/20210125/agitatory-1594365334.html

https://ria.ru/20210123/shkolniki-1594304403.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анна кузнецова, омон россии, генеральная прокуратура рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество