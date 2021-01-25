Кузнецова прокомментировала призывы к участию детей в незаконных акциях
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкУчастники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального у здания Московского цирка Никулина на Цветном бульваре
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Ответственность за призывы к участию детей в незаконных акциях должны нести те, кто эти призывы распространял, заявила уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова.
"Коллега во Владивостоке видела процесс, когда в одно время начала двигаться толпа, как раз с одной стороны правоохранители, и впереди этой толпы - между толпой и правоохранителями - оказались несовершеннолетние, на вид лет 14-15-17. Сложно определить вот так сразу возраст, но это были дети. И в какой-то момент из-за их спин начали брать дорожные конусы и швырять в сторону ОМОНа. Расстояние было достаточное, поэтому на самом деле могли попасть даже в тех детей, которые стояли между правоохранителями и той толпой, которая отходила", - рассказала Кузнецова в эфире телеканала "Россия 1".
По ее словам, так отступали фашисты, прикрываясь детьми и женщинами.
"Я не знаю, кем надо быть, чтобы позвать туда детей. Безусловно, ответственность за подобные призывы должны нести авторы, которые так назойливо их распространяли", - подчеркнула она.
МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться".
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Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывали "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".
Отдельное внимание уделялось школьникам – родителей просили оградить их от акций – и студентам: в Кремле отмечали, что участие в таких мероприятиях "может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений".
Категорически против "вовлечения детей в политические игры" в беседе с РИА Новости выступила и уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. По ее словам, когда ребята станут старше, то смогут "понять сущность и подоплеку тех или иных движений".
Власти российских городов, отказывая ранее в проведении массовых мероприятий, объясняли это сложной эпидемиологической обстановкой из-за коронавируса.
Крупнейшая из акций 23 января состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышли около 4 тысяч человек. На сайте столичного омбудсмена Татьяны Потяевой предварительно сообщалось о задержании в столице более тысячи человек. По факту событий в столице уже возбуждены уголовные дела о "применении насилия к представителю власти", перекрытии дорог, уничтожении имущества и хулиганстве.
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