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В Госдуме предложили, чтобы Россельхознадзор проверял приюты для животных
В Госдуме предложили, чтобы Россельхознадзор проверял приюты для животных
Комитет Госдумы по экологии предложил передать полномочия по проверке приютов с животными от местных органов власти Россельхознадзору, рассказал глава комитета... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T10:19
2021-01-25T10:19
россия
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
госдума рф
владимир бурматов
животные
общество
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Комитет Госдумы по экологии предложил передать полномочия по проверке приютов с животными от местных органов власти Россельхознадзору, рассказал глава комитета Владимир Бурматов.Он напомнил, что комитет ранее предлагал внести в КоАП РФ новые составы правонарушений в отношении животных, среди которых введение разрешения на их конфискацию у живодеров, ответственности за организацию боев с участием животных, за отказ от животных.Кроме того, парламентарии предлагали ввести административное наказание за пропаганду и призывы к жестокому обращению с животными, а также за производство, показ и распространение материалов, пропагандирующих жестокое с ними обращение.
https://ria.ru/20201028/zhivotnye-1581912161.html
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россия, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), госдума рф, владимир бурматов, животные, общество

В Госдуме предложили, чтобы Россельхознадзор проверял приюты для животных

10:19 25.01.2021
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСобака в вольере приюта для бездомных животных
Собака в вольере приюта для бездомных животных - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Комитет Госдумы по экологии предложил передать полномочия по проверке приютов с животными от местных органов власти Россельхознадзору, рассказал глава комитета Владимир Бурматов.
"Мы предложили передать проверки в тех же самых приютах на уровень выше, в Россельхознадзор, чтобы не местные органы власти проверяли, а Россельхознадзор", - сказал РИА Новости Бурматов.
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Он напомнил, что комитет ранее предлагал внести в КоАП РФ новые составы правонарушений в отношении животных, среди которых введение разрешения на их конфискацию у живодеров, ответственности за организацию боев с участием животных, за отказ от животных.
Кроме того, парламентарии предлагали ввести административное наказание за пропаганду и призывы к жестокому обращению с животными, а также за производство, показ и распространение материалов, пропагандирующих жестокое с ними обращение.
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РоссияФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)Госдума РФВладимир БурматовЖивотныеОбщество
 
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