https://ria.ru/20210125/priyuty-1594427407.html

В Госдуме предложили, чтобы Россельхознадзор проверял приюты для животных

В Госдуме предложили, чтобы Россельхознадзор проверял приюты для животных

Комитет Госдумы по экологии предложил передать полномочия по проверке приютов с животными от местных органов власти Россельхознадзору, рассказал глава комитета... РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T10:19

2021-01-25T10:19

2021-01-25T10:19

россия

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

госдума рф

владимир бурматов

животные

общество

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Комитет Госдумы по экологии предложил передать полномочия по проверке приютов с животными от местных органов власти Россельхознадзору, рассказал глава комитета Владимир Бурматов.Он напомнил, что комитет ранее предлагал внести в КоАП РФ новые составы правонарушений в отношении животных, среди которых введение разрешения на их конфискацию у живодеров, ответственности за организацию боев с участием животных, за отказ от животных.Кроме того, парламентарии предлагали ввести административное наказание за пропаганду и призывы к жестокому обращению с животными, а также за производство, показ и распространение материалов, пропагандирующих жестокое с ними обращение.

https://ria.ru/20201028/zhivotnye-1581912161.html

https://ria.ru/20201121/priyut-1585630379.html

россия

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россия, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), госдума рф, владимир бурматов, животные, общество