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https://ria.ru/20210125/privivka-1594480287.html
В Перми больницы закрыли запись на вакцинацию от COVID-19
В Перми больницы закрыли запись на вакцинацию от COVID-19
Запись на вакцинацию от COVID-19 в больницах Перми прекращена до поступления новой партии препарата, около 100 тысяч комплектов будет доставлено в регион до... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T14:36
2021-01-25T14:36
распространение коронавируса
коронавирус в россии
пермь
пермский край
общество
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ПЕРМЬ, 25 янв - РИА Новости. Запись на вакцинацию от COVID-19 в больницах Перми прекращена до поступления новой партии препарата, около 100 тысяч комплектов будет доставлено в регион до конца февраля, сообщила руководитель министерства здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень.По ее словам, 40 тысяч комплектов вакцины привезут в Прикамье в конце января-начале февраля, до конца февраля ожидается еще более 60 тысяч комплектов вакцины. При этом в десяти медучреждениях в Пермском крае препарат пока доступен.Крутень подчеркнула, что сейчас в Перми продолжают прививать пациентов, прошедших вакцинацию первым компонентом.Ранее власти сообщили, что к 25 января использовано более 70% привезенной в регион вакцины "Спутник V" ("Гам-Ковид-Вак"): более 6 тысяч жителей Пермского края привиты первым компонентом вакцины от COVID-19, полностью закончили вакцинацию 1654 человека.За время эпидемии в Пермском крае зарегистрировано 38 069 случаев заражения COVID-19, в том числе 297 за последние сутки, в больнице лечение проходят около 1,6 тысячи человек, из них 74 подключены к ИВЛ, выздоровели более 31 тысячи пациентов, 2410 скончались, на карантине остаются более 4,4 тысячи человек.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, пермь, пермский край, общество

В Перми больницы закрыли запись на вакцинацию от COVID-19

14:36 25.01.2021
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник набирает в шприц вакцину от коронавируса "Спутник-V" ("Гам-КОВИД-Вак")
Медицинский сотрудник набирает в шприц вакцину от коронавируса Спутник-V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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ПЕРМЬ, 25 янв - РИА Новости. Запись на вакцинацию от COVID-19 в больницах Перми прекращена до поступления новой партии препарата, около 100 тысяч комплектов будет доставлено в регион до конца февраля, сообщила руководитель министерства здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень.
"С 4 декабря поступило 8542 комплекта вакцины для полной вакцинации в два этапа 8,5 тысячи человек. В Перми на сегодняшний день вакцина полностью израсходована. Запись временно прекращена до поступления новой партии. Она ожидается в середине этой недели", — рассказала глава регионального ведомства в своем Instagram-аккаунте, отметив активность жителей во время прививочной кампании.
Вакцина Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
06:13Распространение коронавируса
В инструкции к вакцине "Спутник V" появилось новое предупреждение
По ее словам, 40 тысяч комплектов вакцины привезут в Прикамье в конце января-начале февраля, до конца февраля ожидается еще более 60 тысяч комплектов вакцины. При этом в десяти медучреждениях в Пермском крае препарат пока доступен.
Крутень подчеркнула, что сейчас в Перми продолжают прививать пациентов, прошедших вакцинацию первым компонентом.
Ранее власти сообщили, что к 25 января использовано более 70% привезенной в регион вакцины "Спутник V" ("Гам-Ковид-Вак"): более 6 тысяч жителей Пермского края привиты первым компонентом вакцины от COVID-19, полностью закончили вакцинацию 1654 человека.
За время эпидемии в Пермском крае зарегистрировано 38 069 случаев заражения COVID-19, в том числе 297 за последние сутки, в больнице лечение проходят около 1,6 тысячи человек, из них 74 подключены к ИВЛ, выздоровели более 31 тысячи пациентов, 2410 скончались, на карантине остаются более 4,4 тысячи человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииПермьПермский крайОбщество
 
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