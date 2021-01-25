https://ria.ru/20210125/privivka-1594480287.html

В Перми больницы закрыли запись на вакцинацию от COVID-19

В Перми больницы закрыли запись на вакцинацию от COVID-19

Запись на вакцинацию от COVID-19 в больницах Перми прекращена до поступления новой партии препарата, около 100 тысяч комплектов будет доставлено в регион до... РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T14:36

2021-01-25T14:36

2021-01-25T14:36

распространение коронавируса

коронавирус в россии

пермь

пермский край

общество

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ПЕРМЬ, 25 янв - РИА Новости. Запись на вакцинацию от COVID-19 в больницах Перми прекращена до поступления новой партии препарата, около 100 тысяч комплектов будет доставлено в регион до конца февраля, сообщила руководитель министерства здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень.По ее словам, 40 тысяч комплектов вакцины привезут в Прикамье в конце января-начале февраля, до конца февраля ожидается еще более 60 тысяч комплектов вакцины. При этом в десяти медучреждениях в Пермском крае препарат пока доступен.Крутень подчеркнула, что сейчас в Перми продолжают прививать пациентов, прошедших вакцинацию первым компонентом.Ранее власти сообщили, что к 25 января использовано более 70% привезенной в регион вакцины "Спутник V" ("Гам-Ковид-Вак"): более 6 тысяч жителей Пермского края привиты первым компонентом вакцины от COVID-19, полностью закончили вакцинацию 1654 человека.За время эпидемии в Пермском крае зарегистрировано 38 069 случаев заражения COVID-19, в том числе 297 за последние сутки, в больнице лечение проходят около 1,6 тысячи человек, из них 74 подключены к ИВЛ, выздоровели более 31 тысячи пациентов, 2410 скончались, на карантине остаются более 4,4 тысячи человек.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210125/sputnik-v-1594412190.html

пермь

пермский край

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коронавирус в россии, пермь, пермский край, общество