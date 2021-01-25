Садовничий рассказал, сколько педагогов МГУ сделали прививку от COVID-19

"Преподаватели все знают, что можно сделать добровольно прививку (от COVID-19 – ред.). Но сейчас многие на домашнем режиме, а студенты все на домашнем режиме, они решают это самостоятельно по месту жительства. Точной статистики мы не имеем. По преподавателям: я работаю каждый день, хожу, я вижу, что, наверное, процентов 20-30% провакцинировались", - сказал Садовничий в ходе онлайн-конференции, проведенной в пресс-центре МИА "Россия сегодня".