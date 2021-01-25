Садовничий рассказал, сколько педагогов МГУ сделали прививку от COVID-19
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Порядка 20-30% педагогов Московского государственного университета имени Ломоносова сделали прививку от коронавирусной инфекции, сообщил ректор вуза Виктор Садовничий, отметив, что точную статистику подвести достаточно сложно, поскольку многие находятся на дистанционном обучении.
"Преподаватели все знают, что можно сделать добровольно прививку (от COVID-19 – ред.). Но сейчас многие на домашнем режиме, а студенты все на домашнем режиме, они решают это самостоятельно по месту жительства. Точной статистики мы не имеем. По преподавателям: я работаю каждый день, хожу, я вижу, что, наверное, процентов 20-30% провакцинировались", - сказал Садовничий в ходе онлайн-конференции, проведенной в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
Он предполагает, что в ближайшее время поток преподавателей, которые сделают вакцину от COVID-19, увеличится. "Мы ведем всю работу, чтобы те люди, у которых особенно нет противопоказаний, сделали вакцину, обезопасили себя", - добавил он.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.