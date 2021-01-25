Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210125/privivka-1594470879.html
Садовничий рассказал, сколько педагогов МГУ сделали прививку от COVID-19
Садовничий рассказал, сколько педагогов МГУ сделали прививку от COVID-19
Порядка 20-30% педагогов Московского государственного университета имени Ломоносова сделали прививку от коронавирусной инфекции, сообщил ректор вуза Виктор... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T14:07
2021-01-25T14:07
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
виктор садовничий
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/17/1594274950_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_3fd1041b75ba4eae49339db93472fb19.jpg
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Порядка 20-30% педагогов Московского государственного университета имени Ломоносова сделали прививку от коронавирусной инфекции, сообщил ректор вуза Виктор Садовничий, отметив, что точную статистику подвести достаточно сложно, поскольку многие находятся на дистанционном обучении.Он предполагает, что в ближайшее время поток преподавателей, которые сделают вакцину от COVID-19, увеличится. "Мы ведем всю работу, чтобы те люди, у которых особенно нет противопоказаний, сделали вакцину, обезопасили себя", - добавил он.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/17/1594274950_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_9b75bede8973a12fa0a2cf9b1ba5dcfd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, виктор садовничий, общество

Садовничий рассказал, сколько педагогов МГУ сделали прививку от COVID-19

14:07 25.01.2021
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМассовая вакцинация от COVID-19 в России
Массовая вакцинация от COVID-19 в России - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Порядка 20-30% педагогов Московского государственного университета имени Ломоносова сделали прививку от коронавирусной инфекции, сообщил ректор вуза Виктор Садовничий, отметив, что точную статистику подвести достаточно сложно, поскольку многие находятся на дистанционном обучении.
"Преподаватели все знают, что можно сделать добровольно прививку (от COVID-19 – ред.). Но сейчас многие на домашнем режиме, а студенты все на домашнем режиме, они решают это самостоятельно по месту жительства. Точной статистики мы не имеем. По преподавателям: я работаю каждый день, хожу, я вижу, что, наверное, процентов 20-30% провакцинировались", - сказал Садовничий в ходе онлайн-конференции, проведенной в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
Он предполагает, что в ближайшее время поток преподавателей, которые сделают вакцину от COVID-19, увеличится. "Мы ведем всю работу, чтобы те люди, у которых особенно нет противопоказаний, сделали вакцину, обезопасили себя", - добавил он.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыВиктор СадовничийОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:10Франция прекратила разработку одной из своих вакцин от COVID-19
15:10Путин поручил правительству выйти на допандемийный уровень занятости
15:08Адвокат заявил, что Навальный почти ничего не слышал о незаконных акциях
15:05МИД уличил американские соцсети в нарушении установленных ими правил
15:02Путин рассказал о винодельческом бизнесе Титова
15:02Путин заявил, что никогда не занимался бизнесом
15:00Путин оценил перспективы мировой энергетики на ближайшие годы
14:58"Скучно, девочки". Путин назвал "расследование" Навального монтажом
14:56В Кремле рассказали о формате выступления Путина на Давосском форуме
14:53В России вырастет максимальный размер пособия по беременности и родам
14:53Путин прокомментировал "расследование Навального про его дворец"
14:52В Евросоюзе предложили ввести условие для приезжающих из третьих стран
14:51Крымский депутат ответил на заявление Украины о Севастополе и Симферополе
14:42Экс-директор новосибирского ННИИТО ответит в суде по делу о хищении
14:41Норвежский журналист рассказал, как привился вакциной "Спутник V"
14:41Официальный курс евро на вторник вырос до 91,15 рубля
14:40Путин заявил о попытках помешать развитию гражданского авиастроения извне
14:39Володин: попытка срочных дебатов в ПАСЕ по Навальному не состоялась
14:36В Перми больницы закрыли запись на вакцинацию от COVID-19
14:35В Тверской области обрушилось четырехэтажное здание
Лента новостейМолния