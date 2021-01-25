https://ria.ru/20210125/primore-1594440680.html

В Приморье мать заподозрили в убийстве семилетней дочери

В Приморье мать заподозрили в убийстве семилетней дочери

Уголовное дело по факту убийства малолетнего ребенка возбуждено в Уссурийске Приморского края, сообщает СУСК РФ по региону. РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T11:33

2021-01-25T11:33

2021-01-25T14:20

приморский край

уссурийск

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 25 янв – РИА Новости. Уголовное дело по факту убийства малолетнего ребенка возбуждено в Уссурийске Приморского края, сообщает СУСК РФ по региону.По информации ведомства, 23 января в квартире дома по улице Ленинградская в Уссурийске обнаружили тело 7-летней девочки с признаками насильственной смерти. В квартире, запертой изнутри, была 37-летняя мать ребенка, которая находилась в неадекватном психологическом состоянии и нуждалась в медицинской помощи.В ведомстве уточняют, что расследование уголовного дела продолжается, "назначены судебные экспертизы, в том числе судебно-психиатрическая экспертиза в отношении подозреваемой".Прокуратура Приморского края начала проверку по факту убийства ребенка в Уссурийске, сообщает ведомство.Ход и результаты расследования поставлены на контроль в городской прокуратуре.

https://ria.ru/20210125/obvinenie-1594436696.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210123/led-1594308636.html

приморский край

уссурийск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

приморский край, уссурийск, происшествия