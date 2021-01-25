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В Приморье мать заподозрили в убийстве семилетней дочери
В Приморье мать заподозрили в убийстве семилетней дочери
Уголовное дело по факту убийства малолетнего ребенка возбуждено в Уссурийске Приморского края, сообщает СУСК РФ по региону. РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T11:33
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приморский край
уссурийск
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 25 янв – РИА Новости. Уголовное дело по факту убийства малолетнего ребенка возбуждено в Уссурийске Приморского края, сообщает СУСК РФ по региону.По информации ведомства, 23 января в квартире дома по улице Ленинградская в Уссурийске обнаружили тело 7-летней девочки с признаками насильственной смерти. В квартире, запертой изнутри, была 37-летняя мать ребенка, которая находилась в неадекватном психологическом состоянии и нуждалась в медицинской помощи.В ведомстве уточняют, что расследование уголовного дела продолжается, "назначены судебные экспертизы, в том числе судебно-психиатрическая экспертиза в отношении подозреваемой".Прокуратура Приморского края начала проверку по факту убийства ребенка в Уссурийске, сообщает ведомство.Ход и результаты расследования поставлены на контроль в городской прокуратуре.
https://ria.ru/20210125/obvinenie-1594436696.html
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приморский край
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приморский край, уссурийск, происшествия

В Приморье мать заподозрили в убийстве семилетней дочери

11:33 25.01.2021 (обновлено: 14:20 25.01.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ВЛАДИВОСТОК, 25 янв – РИА Новости. Уголовное дело по факту убийства малолетнего ребенка возбуждено в Уссурийске Приморского края, сообщает СУСК РФ по региону.
По информации ведомства, 23 января в квартире дома по улице Ленинградская в Уссурийске обнаружили тело 7-летней девочки с признаками насильственной смерти. В квартире, запертой изнутри, была 37-летняя мать ребенка, которая находилась в неадекватном психологическом состоянии и нуждалась в медицинской помощи.
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"По факту смерти ребенка следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по ... п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти малолетнему). По подозрению в совершении преступления задержана мать девочки. В настоящее время женщина помещена в психиатрическую больницу", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточняют, что расследование уголовного дела продолжается, "назначены судебные экспертизы, в том числе судебно-психиатрическая экспертиза в отношении подозреваемой".
Прокуратура Приморского края начала проверку по факту убийства ребенка в Уссурийске, сообщает ведомство.
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"По данному факту Уссурийская городская прокуратура организовала проверку. Прокуроры проверят исполнение законодательства о несовершеннолетних органами системы профилактики, также будет дана оценка действиям должностных лиц, в чьи обязанности входило осуществление контроля за стоянием здоровья женщины. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - сообщает надзорное ведомство.
Ход и результаты расследования поставлены на контроль в городской прокуратуре.
 
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