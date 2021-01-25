https://ria.ru/20210125/priglashenie-1594538730.html

Президент Мексики пригласил Путина посетить страну

Президент Мексики пригласил Путина посетить страну

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор по итогам телефонного разговора пригласил президента РФ Владимира Путина посетить с визитом Мексику. РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T19:23

2021-01-25T19:23

2021-01-25T19:23

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

марсело луис эбрард

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

мид мексики

андрес мануэль лопес обрадор

владимир путин

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МЕХИКО, 25 янв - РИА Новости. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор по итогам телефонного разговора пригласил президента РФ Владимира Путина посетить с визитом Мексику.Глава мексиканского МИД Марсело Эбрард ранее назвал успешными состоявшиеся переговоры лидеров двух стран, добавив, что теперь власти Мексики при поддержке правительства России смогут продвинуться в организации поставок российской вакцины от коронавируса "Спутник V".Приглашения с российской стороны президенту и главе МИД Мексики посетить Россию находятся в силе с 2018 года, когда Лопес Обрадор был избран президентом страны. Мексиканский политик за время президентства совершил лишь один зарубежный визит - в США для подписания трехстороннего договора о свободной торговле в Северной Америке.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210125/sputnik-1594529272.html

россия

мексика

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2021

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вакцина "спутник v", марсело луис эбрард, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, мид мексики, андрес мануэль лопес обрадор, владимир путин, мексика, в мире