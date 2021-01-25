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Президент Мексики пригласил Путина посетить страну
Президент Мексики пригласил Путина посетить страну
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор по итогам телефонного разговора пригласил президента РФ Владимира Путина посетить с визитом Мексику. РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T19:23
2021-01-25T19:23
2021-01-25T19:23
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
марсело луис эбрард
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коронавирусы
мид мексики
андрес мануэль лопес обрадор
владимир путин
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МЕХИКО, 25 янв - РИА Новости. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор по итогам телефонного разговора пригласил президента РФ Владимира Путина посетить с визитом Мексику.Глава мексиканского МИД Марсело Эбрард ранее назвал успешными состоявшиеся переговоры лидеров двух стран, добавив, что теперь власти Мексики при поддержке правительства России смогут продвинуться в организации поставок российской вакцины от коронавируса "Спутник V".Приглашения с российской стороны президенту и главе МИД Мексики посетить Россию находятся в силе с 2018 года, когда Лопес Обрадор был избран президентом страны. Мексиканский политик за время президентства совершил лишь один зарубежный визит - в США для подписания трехстороннего договора о свободной торговле в Северной Америке.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210125/sputnik-1594529272.html
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вакцина "спутник v", марсело луис эбрард, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, мид мексики, андрес мануэль лопес обрадор, владимир путин, мексика, в мире