Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210125/prazdnik-1594127279.html
День российского студенчества - "Татьянин день"
День российского студенчества - "Татьянин день"
Ежегодно 25 января в России отмечается День российского студенчества. Праздник был установлен в соответствии с указом президента РФ от 25 января 2005 года. РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T01:45
2021-01-25T01:45
россия
татьянин день
справки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/148630/29/1486302960_0:142:3001:1830_1920x0_80_0_0_26804709c8d9fe752d385a2a9e14e769.jpg
Ежегодно 25 января в России отмечается День российского студенчества. Праздник был установлен в соответствии с указом президента РФ от 25 января 2005 года. 24 октября 2007 года был подписан федеральный закон, согласно которому День российского студенчества стал одной из памятных дат России. История праздника российского студенчества тесно связана с историей Московского университета. 25 января (12 января по старому стилю) 1755 года императрица Елизавета, поддержав инициативу графа Ивана Шувалова и Михаила Ломоносова, подписала указ "Об учреждении Московского университета". Этот указ стал подарком в день именин матери графа Шувалова – Татьяны.В 1791 году во имя святой мученицы Татианы был также освящен храм Московского университета. С того момента святая Татьяна считается покровительницей студентов и педагогов.В 1918 году храм был закрыт. В его помещениях сначала располагался клуб, а с 1958 по 1994 год – студенческий театр МГУ. В январе 1995 года здание было возвращено церкви. До революции в Татьянин день с утра преподаватели и студенты отправлялись в церковь, затем в актовый зал – слушать речь ректора. Вечером начиналось шумное гуляние, в котором принимали участие не только студенты, но и вся Москва (изначально этот праздник отмечался только в Москве).Празднование "профессионального" дня студентов имело традиции и ритуал – устраивались торжественные акты с раздачей наград и речами. Существовала и еще одна традиция: в этот день любому желающему дозволялось зайти в университет, осмотреть аудитории и лаборатории, посетить библиотеки и музеи.Татьянин день отмечался и во времена СССР, ведь этот день совпадал с окончанием сессии. В современной России традиционно в этот день студенты устраивают массовые мероприятия, проводятся акции, флешмобы, квесты, в которых принимает участие несколько сотен тысяч студентов. Среди основных организаторов мероприятий выступают "Молодежка ОНФ" и Национальная лига студенческих клубов. По сложившейся традиции 25 января Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова празднует день своего основания. Русская православная церковь вспоминает 25 января святую мученицу Татиану, которая считается покровительницей всего российского студенчества. В этот день свои именины отмечают все женщины, носящие имя Татьяна (древнее имя "Татиана" в переводе с греческого означает "устроительница").Как гласит церковное предание, святая Татиана жила в Риме на рубеже II-III веков во время жестоких гонений на христиан. Ее отец, знатный римлянин, тайно исповедовал христианство и воспитал свою дочь в христианском духе. Татиана не вышла замуж и отдала все свои силы на служение Богу. В тот период вся власть в Риме сосредоточилась в руках гонителя христиан Ульпиана. Татиану схватили и пытались заставить ее принести жертву идолу. Но в храме Аполлона, куда ее привели, по преданию, дева вознесла молитву Христу – и произошло землетрясение: языческий идол раскололся на части, а обломки храма погребли под собою жрецов.Язычники истязали Татиану. Во время пыток происходило много чудес: то палачи, о прозрении которых молилась святая, уверовали во Христа, то ангелы отводили от мученицы удары, то из ран ее вместо крови текло молоко и в воздухе разливалось благоухание.После страшных мучений Татиана предстала перед своими палачами и судьями еще более прекрасной, чем прежде. Язычники отчаялись сломить веру страдалицы и казнили ее. Вместе с Татианой был казнен и ее отец. В последние годы в России возрождены исконные традиции празднования дня святой Татьяны, в основе их – общая молитва Русской церкви и высшей школы.Традиционно центром церковных торжеств в День российского студенчества, являющийся также днем памяти покровительницы высшей школы России – мученицы Татьяны, становился храм в честь этой святой при МГУ имени М.В. Ломоносова на Моховой улице. В 2021 году в связи с пандемией коронавируса действуют ограничения на проведение массовых мероприятий, многие из них пройдут онлайн. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/148630/29/1486302960_185:0:2814:1972_1920x0_80_0_0_08e643be5e88e50ae4f45312837cd6d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, татьянин день, справки

День российского студенчества - "Татьянин день"

01:45 25.01.2021
 
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкСтуденческий праздник в "Татьянин день" и в честь 250-летия МГУ им. М.В.Ломоносов
Студенческий праздник в Татьянин день и в честь 250-летия МГУ им. М.В.Ломоносов - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
Ежегодно 25 января в России отмечается День российского студенчества. Праздник был установлен в соответствии с указом президента РФ от 25 января 2005 года.
24 октября 2007 года был подписан федеральный закон, согласно которому День российского студенчества стал одной из памятных дат России.
История праздника российского студенчества тесно связана с историей Московского университета. 25 января (12 января по старому стилю) 1755 года императрица Елизавета, поддержав инициативу графа Ивана Шувалова и Михаила Ломоносова, подписала указ "Об учреждении Московского университета". Этот указ стал подарком в день именин матери графа Шувалова – Татьяны.
В 1791 году во имя святой мученицы Татианы был также освящен храм Московского университета. С того момента святая Татьяна считается покровительницей студентов и педагогов.
В 1918 году храм был закрыт. В его помещениях сначала располагался клуб, а с 1958 по 1994 год – студенческий театр МГУ. В январе 1995 года здание было возвращено церкви.
До революции в Татьянин день с утра преподаватели и студенты отправлялись в церковь, затем в актовый зал – слушать речь ректора. Вечером начиналось шумное гуляние, в котором принимали участие не только студенты, но и вся Москва (изначально этот праздник отмечался только в Москве).
Празднование "профессионального" дня студентов имело традиции и ритуал – устраивались торжественные акты с раздачей наград и речами. Существовала и еще одна традиция: в этот день любому желающему дозволялось зайти в университет, осмотреть аудитории и лаборатории, посетить библиотеки и музеи.
Татьянин день отмечался и во времена СССР, ведь этот день совпадал с окончанием сессии.
В современной России традиционно в этот день студенты устраивают массовые мероприятия, проводятся акции, флешмобы, квесты, в которых принимает участие несколько сотен тысяч студентов. Среди основных организаторов мероприятий выступают "Молодежка ОНФ" и Национальная лига студенческих клубов.
По сложившейся традиции 25 января Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова празднует день своего основания.
Русская православная церковь вспоминает 25 января святую мученицу Татиану, которая считается покровительницей всего российского студенчества. В этот день свои именины отмечают все женщины, носящие имя Татьяна (древнее имя "Татиана" в переводе с греческого означает "устроительница").
Как гласит церковное предание, святая Татиана жила в Риме на рубеже II-III веков во время жестоких гонений на христиан. Ее отец, знатный римлянин, тайно исповедовал христианство и воспитал свою дочь в христианском духе. Татиана не вышла замуж и отдала все свои силы на служение Богу. В тот период вся власть в Риме сосредоточилась в руках гонителя христиан Ульпиана. Татиану схватили и пытались заставить ее принести жертву идолу. Но в храме Аполлона, куда ее привели, по преданию, дева вознесла молитву Христу – и произошло землетрясение: языческий идол раскололся на части, а обломки храма погребли под собою жрецов.
Язычники истязали Татиану. Во время пыток происходило много чудес: то палачи, о прозрении которых молилась святая, уверовали во Христа, то ангелы отводили от мученицы удары, то из ран ее вместо крови текло молоко и в воздухе разливалось благоухание.
После страшных мучений Татиана предстала перед своими палачами и судьями еще более прекрасной, чем прежде. Язычники отчаялись сломить веру страдалицы и казнили ее. Вместе с Татианой был казнен и ее отец.
В последние годы в России возрождены исконные традиции празднования дня святой Татьяны, в основе их – общая молитва Русской церкви и высшей школы.
Традиционно центром церковных торжеств в День российского студенчества, являющийся также днем памяти покровительницы высшей школы России – мученицы Татьяны, становился храм в честь этой святой при МГУ имени М.В. Ломоносова на Моховой улице.
В 2021 году в связи с пандемией коронавируса действуют ограничения на проведение массовых мероприятий, многие из них пройдут онлайн.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
РоссияТатьянин деньСправки
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:10Франция прекратила разработку одной из своих вакцин от COVID-19
15:10Путин поручил правительству выйти на допандемийный уровень занятости
15:08Адвокат заявил, что Навальный почти ничего не слышал о незаконных акциях
15:05МИД уличил американские соцсети в нарушении установленных ими правил
15:02Путин рассказал о винодельческом бизнесе Титова
15:02Путин заявил, что никогда не занимался бизнесом
15:00Путин оценил перспективы мировой энергетики на ближайшие годы
14:58"Скучно, девочки". Путин назвал "расследование" Навального монтажом
14:56В Кремле рассказали о формате выступления Путина на Давосском форуме
14:53В России вырастет максимальный размер пособия по беременности и родам
14:53Путин прокомментировал "расследование Навального про его дворец"
14:52В Евросоюзе предложили ввести условие для приезжающих из третьих стран
14:51Крымский депутат ответил на заявление Украины о Севастополе и Симферополе
14:42Экс-директор новосибирского ННИИТО ответит в суде по делу о хищении
14:41Норвежский журналист рассказал, как привился вакциной "Спутник V"
14:41Официальный курс евро на вторник вырос до 91,15 рубля
14:40Путин заявил о попытках помешать развитию гражданского авиастроения извне
14:39Володин: попытка срочных дебатов в ПАСЕ по Навальному не состоялась
14:36В Перми больницы закрыли запись на вакцинацию от COVID-19
14:35В Тверской области обрушилось четырехэтажное здание
Лента новостейМолния