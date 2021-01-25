https://ria.ru/20210125/pozhar-1594557698.html

В Анапе загорелся камыш

В Анапе загорелся камыш

Площадь пожара в Анапе, где в плавнях горит камыш, увеличилась до двух тысяч квадратных метров, сообщает МЧС РФ. РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T22:12

2021-01-25T22:12

2021-01-25T22:12

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

анапа

происшествия

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Площадь пожара в Анапе, где в плавнях горит камыш, увеличилась до двух тысяч квадратных метров, сообщает МЧС РФ.Ранее сообщалось, что пожарные в Анапе тушат загоревшийся на тысяче квадратных метров камыш в плавнях.Добавляется, что ситуация находится на особом контроле. Задействована техника высокой проходимости для организации тушения в труднодоступных местах.

анапа

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), анапа, происшествия