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В Анапе загорелся камыш
В Анапе загорелся камыш
Площадь пожара в Анапе, где в плавнях горит камыш, увеличилась до двух тысяч квадратных метров, сообщает МЧС РФ. РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T22:12
2021-01-25T22:12
2021-01-25T22:12
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
анапа
происшествия
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Площадь пожара в Анапе, где в плавнях горит камыш, увеличилась до двух тысяч квадратных метров, сообщает МЧС РФ.Ранее сообщалось, что пожарные в Анапе тушат загоревшийся на тысяче квадратных метров камыш в плавнях.Добавляется, что ситуация находится на особом контроле. Задействована техника высокой проходимости для организации тушения в труднодоступных местах.
анапа
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), анапа, происшествия