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Более 120 спасателей тушат пожар на заводе в Уфе
Более 120 спасателей тушат пожар на заводе в Уфе
Более 120 спасателей тушат крупный пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Уфе, сообщили в ГУМЧС по Башкирии. РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T20:19
2021-01-25T20:19
пожар на нефтехимическом заводе в уфе
уфаоргсинтез
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
уфа
происшествия
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УФА, 25 янв - РИА Новости. Более 120 спасателей тушат крупный пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Уфе, сообщили в ГУМЧС по Башкирии.В Уфе горят две емкости с нефтепродуктами на открытой площадке на территории завода ПАО "Уфаоргсинтез". Один человек погиб, один госпитализирован.Отмечается, что на месте пожара находится начальник главного управления МЧС России по республике Марат Латыпов. Организована работа оперативного штаба." В ликвидации последствий происшествия задействованы 127 человек и 44 единицы техники, в том числе от МЧС России 90 человек личного состава и 29 единиц техники", - сообщает ГУМЧС по региону.
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РИА Новости
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353
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Пожар на заводе "Уфаоргсинтез"
В Уфе произошёл пожар на заводе «Уфаоргсинтез», принадлежащем "Башнефти" (входит в ПАО НК «Роснефть»). По имеющейся информации, горят две емкости с синтетическим спиртом. Очевидцы сообщают, что какое-то время назад они слышали рокот, напоминающий звук взрыва. В настоящее время известно об одном пострадавшем. Еще один человек числится пропавшим без вести.
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пожар на нефтехимическом заводе в уфе, уфаоргсинтез, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), уфа, происшествия

Более 120 спасателей тушат пожар на заводе в Уфе

20:19 25.01.2021
 
© Фото : МЧС РоссииПожар на территории завода "Уфаоргсинтез"
Пожар на территории завода Уфаоргсинтез - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© Фото : МЧС России
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УФА, 25 янв - РИА Новости. Более 120 спасателей тушат крупный пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Уфе, сообщили в ГУМЧС по Башкирии.
В Уфе горят две емкости с нефтепродуктами на открытой площадке на территории завода ПАО "Уфаоргсинтез". Один человек погиб, один госпитализирован.

"Подано 12 лафетных ствола на охлаждение соседних конструкций. Развернуто четыре участка тушения пожара. Работает лаборатория для мониторинга ПДК вредных веществ в окружающем воздухе", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что на месте пожара находится начальник главного управления МЧС России по республике Марат Латыпов. Организована работа оперативного штаба.
" В ликвидации последствий происшествия задействованы 127 человек и 44 единицы техники, в том числе от МЧС России 90 человек личного состава и 29 единиц техники", - сообщает ГУМЧС по региону.
 
Пожар на нефтехимическом заводе в УфеУфаоргсинтезМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)УфаПроисшествия
 
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