https://ria.ru/20210125/pozhar-1594540518.html

Пожар на заводе в Уфе попал на видео

Пожар на заводе в Уфе попал на видео

Камера видеонаблюдения зафиксировала момент возгорания емкостей на заводе "Уфаоргсинтез". РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T19:38

2021-01-25T19:38

2021-01-25T20:12

пожар на нефтехимическом заводе в уфе

республика башкортостан

уфаоргсинтез

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

уфа

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/19/1594540335_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_59c80cedd78142c1ad7d1d991e7e041c.jpg

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Камера видеонаблюдения зафиксировала момент возгорания емкостей на заводе "Уфаоргсинтез".На кадрах видна яркая вспышка.Ранее МЧС сообщило о пожаре в промзоне по адресу Бирский тракт, дом 2, корпус 5. Согласно информации ведомства, загорелись две емкости на территории завода "Уфаоргсинтез", пожару присвоен четвертый ранг сложности.По данным МЧС, в результате инцидента пострадал один человек, его госпитализировали. Еще один пропал без вести. Как отметил источник РИА Новости в экстренных службах региона, пропавший работал старшим аппаратчиком завода.Госкомитет Башкирии по ЧС позже сообщил об одном погибшем.

республика башкортостан

уфа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Пожар на заводе "Уфаоргсинтез" В Уфе произошёл пожар на заводе «Уфаоргсинтез», принадлежащем "Башнефти" (входит в ПАО НК «Роснефть»). По имеющейся информации, горят две емкости с синтетическим спиртом. Очевидцы сообщают, что какое-то время назад они слышали рокот, напоминающий звук взрыва. В настоящее время известно об одном пострадавшем. Еще один человек числится пропавшим без вести. 2021-01-25T19:38 true PT0M31S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар на нефтехимическом заводе в уфе, республика башкортостан, уфаоргсинтез, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), уфа, происшествия