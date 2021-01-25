https://ria.ru/20210125/pozhar-1594540518.html
Пожар на заводе в Уфе попал на видео
Пожар на заводе в Уфе попал на видео
Камера видеонаблюдения зафиксировала момент возгорания емкостей на заводе "Уфаоргсинтез". РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T19:38
2021-01-25T19:38
2021-01-25T20:12
пожар на нефтехимическом заводе в уфе
республика башкортостан
уфаоргсинтез
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
уфа
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/19/1594540335_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_59c80cedd78142c1ad7d1d991e7e041c.jpg
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Камера видеонаблюдения зафиксировала момент возгорания емкостей на заводе "Уфаоргсинтез".На кадрах видна яркая вспышка.Ранее МЧС сообщило о пожаре в промзоне по адресу Бирский тракт, дом 2, корпус 5. Согласно информации ведомства, загорелись две емкости на территории завода "Уфаоргсинтез", пожару присвоен четвертый ранг сложности.По данным МЧС, в результате инцидента пострадал один человек, его госпитализировали. Еще один пропал без вести. Как отметил источник РИА Новости в экстренных службах региона, пропавший работал старшим аппаратчиком завода.Госкомитет Башкирии по ЧС позже сообщил об одном погибшем.
республика башкортостан
уфа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/19/1594540335_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_f6664a705b9d3458f4248602def8069b.jpg
Пожар на заводе "Уфаоргсинтез"
В Уфе произошёл пожар на заводе «Уфаоргсинтез», принадлежащем "Башнефти" (входит в ПАО НК «Роснефть»). По имеющейся информации, горят две емкости с синтетическим спиртом. Очевидцы сообщают, что какое-то время назад они слышали рокот, напоминающий звук взрыва.
В настоящее время известно об одном пострадавшем. Еще один человек числится пропавшим без вести.
2021-01-25T19:38
true
PT0M31S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пожар на нефтехимическом заводе в уфе, республика башкортостан, уфаоргсинтез, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), уфа, происшествия