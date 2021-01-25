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При пожаре на заводе в Уфе пострадал один человек

При пожаре на заводе в Уфе пострадал один человек

Один человек пострадал и госпитализирован, еще один пропал без вести при пожаре на заводе в Уфе, сообщает госкомитет Башкирии по ЧС. РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T19:38

2021-01-25T19:38

2021-01-25T19:42

пожар на нефтехимическом заводе в уфе

уфаоргсинтез

роснефть

уфа

происшествия

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УФА, 25 янв - РИА Новости. Один человек пострадал и госпитализирован, еще один пропал без вести при пожаре на заводе в Уфе, сообщает госкомитет Башкирии по ЧС.По данным ведомства, в цехе газоразделения ПАО "Уфаоргсинтез" произошло загорание двух емкостей 20 и 25 кубометров с метано-водородной фракцией."Одна емкость разрушена, выделяющийся из второй емкости газ горит факелом высотой 10-15 метров. Пожарные осуществляют охлаждение емкостей на месте пожара. Сил и средств достаточно", - сообщает госкомитет, отметив, что на месте работает лаборатория Роснефти и госкомииета.Поясняется, что производится охлаждение технологического оборудования и емкостей. Поступление газа перекрыто. По мере выжигания остатков газа будет локализация и ликвидация пожара. Угрозы распространения огня нет.

уфа

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2021

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Пожар на заводе "Уфаоргсинтез" В Уфе произошёл пожар на заводе «Уфаоргсинтез», принадлежащем "Башнефти" (входит в ПАО НК «Роснефть»). По имеющейся информации, горят две емкости с синтетическим спиртом. Очевидцы сообщают, что какое-то время назад они слышали рокот, напоминающий звук взрыва. В настоящее время известно об одном пострадавшем. Еще один человек числится пропавшим без вести. 2021-01-25T19:38 true PT0M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар на нефтехимическом заводе в уфе, видео, уфаоргсинтез, роснефть, уфа, происшествия