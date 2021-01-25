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При пожаре на заводе в Уфе пострадал один человек
При пожаре на заводе в Уфе пострадал один человек
Один человек пострадал и госпитализирован, еще один пропал без вести при пожаре на заводе в Уфе, сообщает госкомитет Башкирии по ЧС. РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T19:38
2021-01-25T19:42
пожар на нефтехимическом заводе в уфе
уфаоргсинтез
роснефть
уфа
происшествия
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УФА, 25 янв - РИА Новости. Один человек пострадал и госпитализирован, еще один пропал без вести при пожаре на заводе в Уфе, сообщает госкомитет Башкирии по ЧС.По данным ведомства, в цехе газоразделения ПАО "Уфаоргсинтез" произошло загорание двух емкостей 20 и 25 кубометров с метано-водородной фракцией."Одна емкость разрушена, выделяющийся из второй емкости газ горит факелом высотой 10-15 метров. Пожарные осуществляют охлаждение емкостей на месте пожара. Сил и средств достаточно", - сообщает госкомитет, отметив, что на месте работает лаборатория Роснефти и госкомииета.Поясняется, что производится охлаждение технологического оборудования и емкостей. Поступление газа перекрыто. По мере выжигания остатков газа будет локализация и ликвидация пожара. Угрозы распространения огня нет.
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РИА Новости
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5
4.7
96
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Пожар на заводе "Уфаоргсинтез"
В Уфе произошёл пожар на заводе «Уфаоргсинтез», принадлежащем "Башнефти" (входит в ПАО НК «Роснефть»). По имеющейся информации, горят две емкости с синтетическим спиртом. Очевидцы сообщают, что какое-то время назад они слышали рокот, напоминающий звук взрыва. В настоящее время известно об одном пострадавшем. Еще один человек числится пропавшим без вести.
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пожар на нефтехимическом заводе в уфе, видео, уфаоргсинтез, роснефть, уфа, происшествия
При пожаре на заводе в Уфе пострадал один человек
УФА, 25 янв - РИА Новости. Один человек пострадал и госпитализирован, еще один пропал без вести при пожаре на заводе в Уфе, сообщает госкомитет Башкирии по ЧС.
2021-01-25T19:38
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При пожаре на заводе в Уфе пострадал один человек

19:38 25.01.2021 (обновлено: 19:42 25.01.2021)
 
© Фото : МЧС РоссииПожар на территории завода "Уфаоргсинтез"
Пожар на территории завода Уфаоргсинтез - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© Фото : МЧС России
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УФА, 25 янв - РИА Новости. Один человек пострадал и госпитализирован, еще один пропал без вести при пожаре на заводе в Уфе, сообщает госкомитет Башкирии по ЧС.
По данным ведомства, в цехе газоразделения ПАО "Уфаоргсинтез" произошло загорание двух емкостей 20 и 25 кубометров с метано-водородной фракцией.
"Одна емкость разрушена, выделяющийся из второй емкости газ горит факелом высотой 10-15 метров. Пожарные осуществляют охлаждение емкостей на месте пожара. Сил и средств достаточно", - сообщает госкомитет, отметив, что на месте работает лаборатория Роснефти и госкомииета.

"На текущий момент из персонала цеха газоразделения неизвестно местонахождение одного человека. Одного пострадавшего госпитализировали. Угрозы распространения пожара нет. Информация предварительная", - говорится в сообщении.

Поясняется, что производится охлаждение технологического оборудования и емкостей. Поступление газа перекрыто. По мере выжигания остатков газа будет локализация и ликвидация пожара. Угрозы распространения огня нет.
 
Пожар на нефтехимическом заводе в УфеУфаоргсинтезРоснефтьУфаПроисшествия
 
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