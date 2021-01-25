https://ria.ru/20210125/pozhar-1594530434.html

В Уфе загорелся нефтехимический завод

В Уфе загорелся нефтехимический завод

На территории завода "Уфаоргсинтез" в столице Башкирии начался пожар, один человек погиб, сообщили в республиканском госкомитете по ЧС. РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T18:40

2021-01-25T18:40

2021-01-25T21:32

пожар на нефтехимическом заводе в уфе

уфаоргсинтез

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. На территории завода "Уфаоргсинтез" в столице Башкирии начался пожар, один человек погиб, сообщили в республиканском госкомитете по ЧС.Кроме того, как уточнили в МЧС, еще одного человека доставили в больницу.По данным госкомитета, в цехе газоразделения загорелись две емкости 20 и 25 кубометров с метано-водородной фракцией.Позднее там сообщили, что возгорание локализовано, угрозы распространения огня нет.Как добавили в МЧС, пожар произошел в промзоне по адресу Бирский тракт, дом 2, корпус 5, возгоранию присвоили четвертый номер сложности. В ликвидации задействовали 127 человек и 44 единицы техники, в том числе от МЧС 90 человек личного состава и 29 единиц техники.На месте работает лаборатория для мониторинга предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе, для тушения прибывают дополнительные силы и техника.Представитель "Уфаоргсинтез" сообщил РИА Новости, что на предприятии создали штаб для координации работ по тушению.

https://ria.ru/20210124/pozhar-1594335659.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Пожар на заводе "Уфаоргсинтез" В Уфе произошёл пожар на заводе «Уфаоргсинтез», принадлежащем "Башнефти" (входит в ПАО НК «Роснефть»). По имеющейся информации, горят две емкости с синтетическим спиртом. Очевидцы сообщают, что какое-то время назад они слышали рокот, напоминающий звук взрыва. В настоящее время известно об одном пострадавшем. Еще один человек числится пропавшим без вести. 2021-01-25T18:40 true PT0M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар на нефтехимическом заводе в уфе, уфаоргсинтез, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия