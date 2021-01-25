https://ria.ru/20210125/pozhar-1594530434.html
В Уфе загорелся нефтехимический завод
В Уфе загорелся нефтехимический завод
На территории завода "Уфаоргсинтез" в столице Башкирии начался пожар, один человек погиб, сообщили в республиканском госкомитете по ЧС. РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T18:40
2021-01-25T18:40
2021-01-25T21:32
пожар на нефтехимическом заводе в уфе
уфаоргсинтез
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/19/1594532530_0:238:1281:958_1920x0_80_0_0_77ae26720a0871f43c293e16b622454a.jpg
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. На территории завода "Уфаоргсинтез" в столице Башкирии начался пожар, один человек погиб, сообщили в республиканском госкомитете по ЧС.Кроме того, как уточнили в МЧС, еще одного человека доставили в больницу.По данным госкомитета, в цехе газоразделения загорелись две емкости 20 и 25 кубометров с метано-водородной фракцией.Позднее там сообщили, что возгорание локализовано, угрозы распространения огня нет.Как добавили в МЧС, пожар произошел в промзоне по адресу Бирский тракт, дом 2, корпус 5, возгоранию присвоили четвертый номер сложности. В ликвидации задействовали 127 человек и 44 единицы техники, в том числе от МЧС 90 человек личного состава и 29 единиц техники.На месте работает лаборатория для мониторинга предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе, для тушения прибывают дополнительные силы и техника.Представитель "Уфаоргсинтез" сообщил РИА Новости, что на предприятии создали штаб для координации работ по тушению.
https://ria.ru/20210124/pozhar-1594335659.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/19/1594532530_0:0:1277:958_1920x0_80_0_0_68f22ab3c9fa460b337050585fd48ea4.jpg
Пожар на заводе "Уфаоргсинтез"
В Уфе произошёл пожар на заводе «Уфаоргсинтез», принадлежащем "Башнефти" (входит в ПАО НК «Роснефть»). По имеющейся информации, горят две емкости с синтетическим спиртом. Очевидцы сообщают, что какое-то время назад они слышали рокот, напоминающий звук взрыва.
В настоящее время известно об одном пострадавшем. Еще один человек числится пропавшим без вести.
2021-01-25T18:40
true
PT0M31S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пожар на нефтехимическом заводе в уфе, уфаоргсинтез, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия