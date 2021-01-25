https://ria.ru/20210125/pogoda-1594414867.html

Москвичам рассказали о погоде в Татьянин день

Москвичам рассказали о погоде в Татьянин день

Облачная погода, небольшие осадки и до плюс 4 ожидается в Москве в Татьянин день, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр... РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T07:48

2021-01-25T07:48

2021-01-25T07:48

москва

общество

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Облачная погода, небольшие осадки и до плюс 4 ожидается в Москве в Татьянин день, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.По словам синоптика, ожидается юго-восточный ветер, со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление существенно не изменится и составит 744 миллиметра ртутного столба, это немного ниже нормы.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, общество