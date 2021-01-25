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Москвичам рассказали о погоде в Татьянин день
Москвичам рассказали о погоде в Татьянин день
Облачная погода, небольшие осадки и до плюс 4 ожидается в Москве в Татьянин день, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T07:48
2021-01-25T07:48
2021-01-25T07:48
москва
общество
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Облачная погода, небольшие осадки и до плюс 4 ожидается в Москве в Татьянин день, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.По словам синоптика, ожидается юго-восточный ветер, со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление существенно не изменится и составит 744 миллиметра ртутного столба, это немного ниже нормы.
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